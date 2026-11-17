O AFC Bournemouth recebe o Viktoria Plzen na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

O confronto marca um momento histórico: AFC Bournemouth e FC Viktoria Plzeň nunca se enfrentaram em competições europeias. Sem um histórico que ofereça pistas táticas sobre o duelo entre os times inglês e tcheco, a partida será um teste interessante para a profundidade dos elencos na metade da fase de liga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AFC Bournemouth x Viktoria Plzen, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é AFC Bournemouth x Viktoria Plzen pela Liga Europa?

AFC Bournemouth x Viktoria Plzen será disputado no Vitality Stadium, em Bournemouth, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Viktoria Plzen pela Liga Europa?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo confronto entre AFC Bournemouth e Viktoria Plzen pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Você pode consultar o site oficial ou a bilheteria do AFC Bournemouth para verificar a disponibilidade de ingressos da venda inicial, as vendas prioritárias para sócios e os pacotes oficiais de hospitalidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando os disponibilizados inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Viktoria Plzen pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para AFC Bournemouth x Viktoria Plzen pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns da venda inicial: de € 35 a € 60.

Pacotes oficiais de hospitalidade do clube: de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns atrás dos gols ou no anel inferior: de € 465 a € 480.

Lugares nas laterais e com vista central: de € 530 a € 800 ou mais.

AFC Bournemouth x Viktoria Plzen pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Viktoria Plzen

O Bournemouth chega em excelente fase, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais e uma campanha de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Na partida mais recente, venceu o Ipswich Town por 2 a 1 pela Premier League, após derrotar o Sparta Praga por 3 a 1 fora de casa na Liga Europa. Nesses cinco jogos, o Bournemouth marcou 11 gols e sofreu apenas um, sem sofrer gols em quatro das cinco partidas.

O Viktoria Plzen soma 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Sparta Praga na primeira divisão tcheca, e a equipe também venceu o Lillestroem por 1 a 0 na Liga Europa. O Plzen marcou 12 gols nessas cinco partidas, mas também sofreu quatro, o que mostra um time capaz de marcar com frequência, embora apresente alguma vulnerabilidade defensiva.

AFC Bournemouth x Viktoria Plzen: Histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre AFC Bournemouth e Viktoria Plzen. Esta partida dará uma primeira indicação de como os dois clubes se comparam neste nível.