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Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Sunderland: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Bournemouth enfrenta o Sunderland na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

AFC Bournemouth enfrenta o Sunderland no domingo, 18 de outubro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Na elite, os dois times mantêm um retrospecto equilibrado, com duas vitórias para cada lado e dois empates em seis confrontos pela Premier League. No encontro mais recente, em 28 de fevereiro de 2026, as equipes ficaram em um disputado empate por 1 a 1 no Vitality Stadium, com Evanilson anulando o gol de abertura de Eliezer Mayenda.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para AFC Bournemouth x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League?

AFC Bournemouth x Sunderland começa no Vitality Stadium, em Bournemouth, no domingo, 18 de outubro de 2026.

crest
Premier League - Rodada 7
Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League?

Para comprar ingressos para uma partida de AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League, suas opções dependem de você querer se sentar no setor mandante (Vitality Stadium, Bournemouth) ou no setor visitante:

1. Torcedores mandantes (setor do AFC Bournemouth)

  • Portal oficial de ingressos: Cadastre uma conta no portal oficial de ingressos do AFC Bournemouth.
  • Sistema Cherries Points: O Bournemouth distribui os ingressos de dia de jogo usando um sistema de pontos de fidelidade chamado Cherries Points. A prioridade é dada aos detentores de carnê de temporada e aos torcedores que acumularam pontos por comparecer a partidas anteriores.
  • Venda geral: Como o Vitality Stadium tem capacidade menor, jogos de alta demanda raramente chegam à venda geral. No entanto, se ainda restarem ingressos após as fases prioritárias, eles serão liberados para titulares de conta por ordem de chegada.

2. Torcedores visitantes (setor do Sunderland AFC)

  • Cotas oficiais para visitantes: Se você deseja se sentar no setor visitante, deve comprar diretamente pelo site oficial de ingressos do Sunderland AFC.
  • Prioridade por Black Cat Points: A cota visitante é estritamente priorizada para detentores de carnê de temporada do Sunderland e torcedores com alta pontuação no Black Cat Points. Ingressos para jogos fora de casa raramente são disponibilizados ao público em geral.

3. Plataformas secundárias de ingressos:

  • Plataformas secundárias de ingressos como a StubHub frequentemente têm assentos anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League?

Os preços dos ingressos para uma partida de AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League dependem da categoria de assento, do setor da torcida e do canal de compra.

1. Preços oficiais de face dos ingressos

  • Torcedores mandantes (setor do Bournemouth):
    • Adultos: £33 a £55, variando de acordo com a categoria do jogo e o setor do estádio
    • Concessões (idosos com 65+ / estudantes em tempo integral): £20 a £34
    • Juniors (sub-16 / sub-21): £8 a £18
  • Torcedores visitantes (setor do Sunderland):
    • Adultos: Limitado a £30 estritamente de acordo com o regulamento da Premier League para torcedores visitantes
    • Concessões e juniors: £16 a £29

2. Mercado secundário e preços de revenda

Como a demanda por jogos da Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias de venda, como a StubHub, são negociados a preços dinâmicos de mercado, definidos pela oferta:

  • Revenda geral: Os preços geralmente variam de £120 a £220+ dependendo da demanda mais perto do dia do jogo.
  • Pacotes de hospitalidade: Pacotes com assento executivo e opções de refeição em dia de jogo geralmente começam em torno de £250 a £450+ por pessoa.

AFC Bournemouth x Sunderland pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de AFC Bournemouth e Sunderland

O Bournemouth chega para este confronto com campanha de W1 D2 L2 nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City pela Carabao Cup, enquanto sua última partida pela Premier League terminou em empate por 2 a 2 contra o Newcastle United. Os Cherries também empataram por 1 a 1 fora de casa com o Everton e perderam por 2 a 1 para o Manchester City na liga anteriormente na campanha. Ao longo dos cinco jogos, o Bournemouth marcou nove gols e sofreu seis, embora ainda não tenha vencido uma partida de Premier League nesta temporada.

O Sunderland chega com retrospecto de W3 D1 L1 em seus últimos cinco compromissos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Hull City pela Carabao Cup, e empatou por 1 a 1 fora de casa com o Brentford em sua partida anterior pela Premier League. Uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham no início da temporada mostra que o time de Le Bris consegue arrancar resultados como visitante. O Sunderland marcou seis gols e sofreu quatro nesta sequência de cinco partidas.

BOU

BOU - Sequência

NEW
E2-2
LIN
V4-0
BRE
E2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUN

SUN - Sequência

BRE
E1-1
HUL
V1-0
ARS
D0-2
AZ
V1-0
MCI
D5-3
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

AFC Bournemouth x Sunderland: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu na Premier League em 28 de fevereiro de 2026, quando as equipes empataram por 1 a 1 no Vitality Stadium. Antes disso, o Sunderland venceu o Bournemouth por 3 a 2 em casa em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o retrospecto mostra duas vitórias do Sunderland, uma do Bournemouth e dois empates.

Confrontos

BournemouthEmpateSunderland
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FJ
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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