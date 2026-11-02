Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Nottingham Forest: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O AFC Bournemouth recebe o Nottingham Forest no sábado, 21 de novembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

No encontro mais recente entre as equipes, em 24 de maio de 2026, elas empataram em 1 a 1 no City Ground, com Morgan Gibbs-White marcando para o Forest e Marcus Tavernier igualando para o Bournemouth. No confronto anterior pela Premier League, em outubro de 2025, o Bournemouth conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 fora de casa contra o Forest.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AFC Bournemouth x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será AFC Bournemouth x Nottingham Forest pela Premier League?

AFC Bournemouth x Nottingham Forest será disputado no Vitality Stadium, em Bournemouth, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Nottingham Forest pela Premier League?

Estas são as opções e formas de comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre AFC Bournemouth e Nottingham Forest F.C.:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A principal opção, e a mais confiável, é comprar pelo portal oficial de ingressos do AFC Bournemouth, para os setores da torcida da casa, ou pelo canal oficial do Nottingham Forest F.C., para os ingressos destinados à torcida visitante. Esses ingressos geralmente são disponibilizados em etapas, com prioridade para sócios e titulares de planos de temporada antes da venda geral ou por sorteio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Nottingham Forest pela Premier League?

Confira as opções de ingressos e os preços para o próximo jogo da Premier League entre AFC Bournemouth e Nottingham Forest:

1. Canais oficiais dos clubes

Preço original dos ingressos comuns: Os ingressos comuns comprados diretamente pelos portais oficiais dos clubes geralmente custam entre £ 30 e £ 60 , dependendo do setor, da faixa etária e da classificação do jogo.

Os ingressos comuns comprados diretamente pelos portais oficiais dos clubes geralmente custam entre , dependendo do setor, da faixa etária e da classificação do jogo. Pacotes oficiais de hospitalidade: As opções de hospitalidade oferecidas diretamente pelos clubes têm preços mais altos, geralmente a partir de cerca de £ 150 a £ 300 ou mais por pessoa, com assentos premium, acesso a lounges e benefícios de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos atrás dos gols: A partir de cerca de £ 170 a £ 200 por ingresso.

A partir de cerca de por ingresso. Assentos nas laterais do campo: Os assentos comuns nas laterais do campo geralmente custam entre £ 210 e £ 260 por ingresso.

Os assentos comuns nas laterais do campo geralmente custam entre por ingresso. Revenda de pacotes premium/VIP de hospitalidade: Pacotes VIP de categorias superiores e opções especiais com serviços incluídos podem custar de £ 590 a £ 2.300 ou mais por ingresso, dependendo do vendedor e do que está incluído.

AFC Bournemouth x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Nottingham Forest

O Bournemouth chega com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland pela Premier League, depois de vencer o Sturm Graz por 3 a 0 pela Liga Europa. Nessa sequência de cinco partidas, o Bournemouth marcou sete gols e sofreu seis. As únicas derrotas foram para o Chelsea, por 5 a 1, e para o Liverpool, por 1 a 0.

O Nottingham Forest venceu uma vez e empatou outra nos últimos cinco jogos, período em que sofreu três derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Arsenal, após derrotas anteriores para Crystal Palace e Coventry City pela Premier League. A única vitória do Forest veio fora de casa contra o Aston Villa, por 2 a 1. Nos cinco jogos, a equipe marcou três gols e sofreu seis.

AFC Bournemouth x Nottingham Forest: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto recente entre os clubes é equilibrado. O encontro mais recente terminou em 1 a 1, quando o Forest recebeu o Bournemouth em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela Premier League, nenhuma das equipes conseguiu estabelecer uma superioridade clara. O Bournemouth conquistou as vitórias por placares mais amplos nesse período, incluindo um triunfo por 5 a 0 no Vitality Stadium em janeiro de 2025 e uma vitória por 2 a 0 em casa em outubro de 2025, enquanto dois dos cinco jogos terminaram empatados.