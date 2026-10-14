Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Leeds United: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O AFC Bournemouth recebe o Leeds United no sábado, 31 de outubro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

Os confrontos oficiais anteriores entre as duas equipes frequentemente tiveram placares equilibrados, incluindo empates disputados nas últimas temporadas. O Bournemouth tentará aproveitar a vantagem de jogar em casa, na costa sul, enquanto o Leeds buscará pontos importantes fora de casa na competição.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AFC Bournemouth x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa AFC Bournemouth x Leeds United pela Premier League?

O AFC Bournemouth enfrenta o Leeds United no Vitality Stadium, em Bournemouth, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Leeds United pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre AFC Bournemouth e Leeds United:

1. Canais oficiais dos clubes

Os torcedores da casa podem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AFC Bournemouth, enquanto os visitantes podem recorrer aos canais oficiais do Leeds United. Vale lembrar que a disponibilidade geralmente depende de um sistema de pontos de prioridade ou de programas de associação aos clubes, já que os jogos da Premier League no Vitality Stadium esgotam rapidamente.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos estiverem completamente esgotados nos canais oficiais dos clubes, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Leeds United pela Premier League?

Para o próximo jogo da Premier League entre AFC Bournemouth e Leeds United, os preços dos ingressos variam conforme a plataforma, o setor e a demanda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Os ingressos comuns vendidos pelo preço original em clubes como o Bournemouth geralmente custam entre aproximadamente £ 43 e £ 61 nos setores padrão.

Teto de preço para torcedores visitantes: Pelas regras da Premier League, os ingressos para torcedores visitantes têm preço máximo de £ 30 por adulto.

Meias-entradas e descontos para jovens: Os canais oficiais oferecem preços originais reduzidos para crianças, jovens adultos, idosos e torcedores com deficiência, que podem ser ainda menores conforme a tabela de preços de cada clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticomboanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Plataformas de revenda de ingressos: Os ingressos anunciados para setores padrão geralmente partem de cerca de £ 430 a £ 480 , e os preços médios costumam ser bem mais altos devido à grande demanda.

AFC Bournemouth x Leeds United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Leeds United

O Bournemouth chega a este confronto com uma campanha recente irregular: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. A equipe de Rose marcou nove gols e sofreu seis nesse período, incluindo uma derrota por 1 a 0 em casa para o Liverpool em seu jogo mais recente pela Premier League. O empate por 2 a 2 com o Brentford e outro 2 a 2 contra o Newcastle, fora de casa, mostraram que a equipe pode competir com adversários consolidados, embora tenha tido dificuldades para manter a vantagem no placar.

O Leeds tem sido mais consistente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado de maior destaque foi uma goleada por 4 a 1 sobre o Newcastle na Premier League, embora a derrota por 6 a 3 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa tenha exposto fragilidades defensivas na competição. A equipe de Farke empatou seus dois jogos mais recentes pela liga e não sofreu gols no 0 a 0 contra o Crystal Palace, fora de casa.

AFC Bournemouth x Leeds United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Vitality Stadium, em abril de 2026, repetindo o placar do empate por 2 a 2 quando o Leeds recebeu o Bournemouth em setembro de 2025. Nos últimos quatro confrontos entre as equipes pela Premier League, nenhuma delas conseguiu vencer, com as quatro partidas terminando empatadas ou com vitória do visitante. A vitória do Bournemouth por 4 a 1 em casa, em abril de 2023, segue como o resultado de maior destaque do histórico recente.