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Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O AFC Bournemouth enfrenta o Brighton & Hove Albion pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O AFC Bournemouth recebe o Brighton & Hove Albion na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu no American Express Stadium, em 19 de janeiro de 2026, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Antes disso, o Bournemouth venceu o Brighton por 2 a 1 no Vitality Stadium, em setembro de 2025.

Conte com a GOAL para saber tudo sobre como garantir ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League?

A partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion será disputada no Vitality Stadium, em Bournemouth, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

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Premier League - Rodada 13
Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do AFC Bournemouth (para jogos em casa no Vitality Stadium) ou pelo do Brighton & Hove Albion (para a carga de ingressos destinada à torcida visitante), dependendo da categoria de sócio, dos pontos de fidelidade e da disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cargas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira as faixas de preço dos ingressos para a próxima partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Geralmente custam entre aproximadamente £ 30 e £ 65.
  • Pacotes de hospitalidade: Custam de cerca de £ 150 a mais de £ 300.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Preços iniciais ou mínimos de revenda: Começam em torno de £ 136.
  • Preço médio de mercado: Assentos comuns custam, em média, entre £ 125 e £ 208.
  • Revenda de ingressos VIP e premium: Os preços frequentemente ultrapassam £ 600.

AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion

O Bournemouth chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, venceu o Manchester United por 3 a 0 pela Premier League. Nesse período, também derrotou o AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa. O Bournemouth marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos. Sua única derrota foi para o Chelsea, por 5 a 1, na Premier League.

O Brighton soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 em Anfield, no domingo, que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas. A melhor atuação do Brighton nessa sequência foi a goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace. A equipe também venceu o Sunderland fora de casa por 2 a 0. O Brighton empatou por 0 a 0 com o Jablonec na Conference League e passou quatro desses cinco jogos sem sofrer gols antes de levar dois do Liverpool.

BOU

BOU - Sequência

MUN
V0-3
AVL
V3-0
LEE
V2-0
SPP
V1-3
IPS
V1-2
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BHA

BHA - Sequência

LIV
D2-0
MCI
D2-2
MCI
V0-1
GET
V0-1
BRE
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1 no estádio do Brighton, pela Premier League, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado: duas vitórias do Brighton, duas do Bournemouth e um empate. A vitória mais recente do Bournemouth em casa nesse confronto foi por 2 a 1, no Vitality Stadium, em setembro de 2025.

Confrontos

BournemouthEmpateBrighton
2
1
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
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Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
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Bournemouth
BOU
2
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Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
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Brighton
BHA
2
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Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
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Bournemouth
BOU
3
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Brighton
BHA
0
FJ
8Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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