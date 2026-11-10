Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion: preços da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O AFC Bournemouth recebe o Brighton & Hove Albion na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, no Vitality Stadium, em Bournemouth.

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu no American Express Stadium, em 19 de janeiro de 2026, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Antes disso, o Bournemouth venceu o Brighton por 2 a 1 no Vitality Stadium, em setembro de 2025.

Conte com a GOAL para saber tudo sobre como garantir ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League?

A partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion será disputada no Vitality Stadium, em Bournemouth, na quarta-feira, 2 de dezembro de 2026.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 15:15 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do AFC Bournemouth (para jogos em casa no Vitality Stadium) ou pelo do Brighton & Hove Albion (para a carga de ingressos destinada à torcida visitante), dependendo da categoria de sócio, dos pontos de fidelidade e da disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cargas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League?

Confira as faixas de preço dos ingressos para a próxima partida entre AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam entre aproximadamente £ 30 e £ 65 .

Geralmente custam entre aproximadamente . Pacotes de hospitalidade: Custam de cerca de £ 150 a mais de £ 300.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais ou mínimos de revenda: Começam em torno de £ 136 .

Começam em torno de . Preço médio de mercado: Assentos comuns custam, em média, entre £ 125 e £ 208 .

Assentos comuns custam, em média, entre . Revenda de ingressos VIP e premium: Os preços frequentemente ultrapassam £ 600.

AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de AFC Bournemouth e Brighton & Hove Albion

O Bournemouth chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. No compromisso mais recente, venceu o Manchester United por 3 a 0 pela Premier League. Nesse período, também derrotou o AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa. O Bournemouth marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos. Sua única derrota foi para o Chelsea, por 5 a 1, na Premier League.

O Brighton soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi a derrota por 2 a 0 em Anfield, no domingo, que encerrou uma sequência de três vitórias consecutivas. A melhor atuação do Brighton nessa sequência foi a goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace. A equipe também venceu o Sunderland fora de casa por 2 a 0. O Brighton empatou por 0 a 0 com o Jablonec na Conference League e passou quatro desses cinco jogos sem sofrer gols antes de levar dois do Liverpool.

AFC Bournemouth x Brighton & Hove Albion: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1 no estádio do Brighton, pela Premier League, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado: duas vitórias do Brighton, duas do Bournemouth e um empate. A vitória mais recente do Bournemouth em casa nesse confronto foi por 2 a 1, no Vitality Stadium, em setembro de 2025.