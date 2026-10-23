Os dois clubes já se enfrentaram na fase de grupos da Champions League de 2002/03, quando os dois jogos terminaram empatados: 3 a 3 em Atenas e 2 a 2 no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid chega ao jogo em uma fase mais irregular, marcada por derrotas recentes para Real Betis e Atlético Madrid em competições nacionais, apesar da vitória por 2 a 1 sobre a Inter na Champions League.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AEK Atenas x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre AEK Atenas e Real Madrid pela Champions League?

AEK Atenas x Real Madrid será disputado na Allwyn Arena, em Atenas, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Como comprar ingressos para AEK Atenas x Real Madrid pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre AEK Atenas e Real Madrid pela Champions League da UEFA:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube e Ticketmaster Greece: O AEK Atenas utiliza a Ticketmaster Greece como principal parceira autorizada para a venda de ingressos dos jogos em casa na Allwyn Arena (OPAP Arena). Os ingressos podem ser comprados diretamente pelo site oficial do AEK FC ou pela plataforma oficial Ticketmaster Hellas.

Central telefônica oficial: O AEK Atenas e a Ticketmaster mantêm uma central telefônica dedicada à compra de ingressos para os jogos.

Setor visitante: Torcedores do Real Madrid que viajarão para o jogo devem adquirir seus ingressos exclusivamente pelos canais oficiais de venda e pelo sistema de distribuição de ingressos do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para AEK Atenas x Real Madrid pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre AEK Atenas e Real Madrid pela Champions League da UEFA variam significativamente conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda, devido à enorme demanda.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: O preço de face costuma variar de € 30 a € 100 pelo AEK Atenas ou pela Ticketmaster Greece, dependendo da categoria e do setor específico da Allwyn Arena.

Lugares premium e VIP: Os pacotes oficiais de hospitalidade ou as opções premium oferecidos pelo clube geralmente custam a partir de € 150 a € 350 ou mais , dependendo das comodidades incluídas no estádio.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Lugares nos setores superiores e ingressos comuns de revenda: Os preços anunciados começam em torno de € 290 a € 400 nos setores superiores de alta demanda.

Lugares nos setores inferiores e ingressos premium de revenda: Os preços médios frequentemente variam de € 600 a mais de € 1.300 , dependendo da proximidade do lugar em relação ao campo e do acréscimo cobrado no mercado.

AEK Atenas x Real Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de AEK Atenas e Real Madrid

O AEK Atenas chega em boa fase, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o NFC Volos na Super League. A equipe também goleou o Panserraikos por 8 a 1 na Copa. Nessa sequência de cinco jogos, marcou 16 gols e sofreu apenas quatro, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o LASK na Champions League.

O momento recente do Real Madrid é mais irregular. O time de Mourinho venceu três dos últimos cinco jogos, mas as derrotas para Real Betis e Atlético Madrid em LaLiga mostram vulnerabilidade. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Atlético Madrid, embora tenha vencido a Inter por 2 a 1 na Champions League e marcado quatro gols contra o Rayo Vallecano. Nesses cinco jogos, marcou dez gols e sofreu seis.

AEK Atenas x Real Madrid: histórico recente do confronto

O histórico de confrontos entre os dois clubes é curto, mas marcante. Os únicos encontros anteriores registrados ocorreram na fase de grupos da Champions League de 2002/03, e ambos terminaram empatados. O Real Madrid empatou por 3 a 3 em Atenas e por 2 a 2 no Bernabéu, o que significa que nenhuma das equipes jamais venceu a outra em competições europeias. Os gols foram divididos igualmente entre os dois times nessas partidas.