O AEK Atenas recebe o Galatasaray na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Allwyn Arena, em Atenas.

AEK Atenas e Galatasaray têm pouquíssimos confrontos anteriores. O único encontro de destaque entre eles foi um amistoso de clubes em julho de 2018, vencido pelo AEK Atenas por 3 a 2. A partida de dezembro na Allwyn Arena será o primeiro confronto oficial entre AEK Atenas e Galatasaray em competições da UEFA.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AEK Atenas x Galatasaray, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?

AEK Atenas x Galatasaray será disputado na Allwyn Arena, em Atenas, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 8 de dez. de 2026 - 15:00 Allwyn Arena

Como comprar ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre AEK Atenas e Galatasaray pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos pelos clubes: É possível comprar diretamente nas plataformas oficiais de venda de ingressos do AEK Atenas ou do Galatasaray, geralmente acessíveis pelos respectivos sites oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?

Veja os preços dos ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setores padrão: Geralmente custam aproximadamente de € 30 a € 120 .

Geralmente custam aproximadamente de . Pacotes VIP / de hospitalidade: Geralmente custam de € 250 a mais de € 600.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de € 400 a € 460 .

Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de . Anel inferior e setores premium: Os preços frequentemente variam de € 480 a mais de € 1.500.

AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de AEK Atenas e Galatasaray

O AEK Atenas venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 12 gols e sofrendo nove nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Levadiakos na Super League, após derrotas consecutivas para o Real Madrid na Champions League e para o Panathinaikos no campeonato. A derrota por 3 a 2 para o Real Madrid evidenciou fragilidade defensiva em um momento decisivo. O melhor resultado da sequência foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Panetolikos, embora o retrospecto geral mostre irregularidade.

O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos, marcando 13 gols e sofrendo apenas quatro nessa sequência. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Amed Sportif na Super Lig. Nesse período, também venceu o VfB Stuttgart e o Lille na Champions League. A vitória por 2 a 1 sobre o Fenerbahce na Super Lig se destaca pela qualidade do resultado. O Galatasaray não perdeu em nenhuma competição nos últimos cinco jogos.

AEK Atenas x Galatasaray: histórico recente de confrontos diretos

O único confronto registrado entre AEK Atenas e Galatasaray neste conjunto de dados ocorreu em 31 de julho de 2018, em um amistoso de clubes vencido pelo AEK Atenas por 3 a 2. Esse resultado é a única referência disponível de confronto direto, o que limita a análise do histórico entre as duas equipes.