O AEK Atenas recebe o Galatasaray na terça-feira, 8 de dezembro de 2026, na Allwyn Arena, em Atenas.
AEK Atenas e Galatasaray têm pouquíssimos confrontos anteriores. O único encontro de destaque entre eles foi um amistoso de clubes em julho de 2018, vencido pelo AEK Atenas por 3 a 2. A partida de dezembro na Allwyn Arena será o primeiro confronto oficial entre AEK Atenas e Galatasaray em competições da UEFA.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AEK Atenas x Galatasaray, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?
AEK Atenas x Galatasaray será disputado na Allwyn Arena, em Atenas, na terça-feira, 8 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre AEK Atenas e Galatasaray pela Champions League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos pelos clubes: É possível comprar diretamente nas plataformas oficiais de venda de ingressos do AEK Atenas ou do Galatasaray, geralmente acessíveis pelos respectivos sites oficiais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League?
Veja os preços dos ingressos para AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns / setores padrão: Geralmente custam aproximadamente de € 30 a € 120.
- Pacotes VIP / de hospitalidade: Geralmente custam de € 250 a mais de € 600.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos no anel superior: Os anúncios de revenda geralmente começam em torno de € 400 a € 460.
- Anel inferior e setores premium: Os preços frequentemente variam de € 480 a mais de € 1.500.
AEK Atenas x Galatasaray pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de AEK Atenas e Galatasaray
O AEK Atenas venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 12 gols e sofrendo nove nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Levadiakos na Super League, após derrotas consecutivas para o Real Madrid na Champions League e para o Panathinaikos no campeonato. A derrota por 3 a 2 para o Real Madrid evidenciou fragilidade defensiva em um momento decisivo. O melhor resultado da sequência foi uma goleada por 5 a 0 sobre o Panetolikos, embora o retrospecto geral mostre irregularidade.
O Galatasaray venceu seus últimos cinco jogos, marcando 13 gols e sofrendo apenas quatro nessa sequência. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 3 sobre o Amed Sportif na Super Lig. Nesse período, também venceu o VfB Stuttgart e o Lille na Champions League. A vitória por 2 a 1 sobre o Fenerbahce na Super Lig se destaca pela qualidade do resultado. O Galatasaray não perdeu em nenhuma competição nos últimos cinco jogos.
AEK Atenas x Galatasaray: histórico recente de confrontos diretos
O único confronto registrado entre AEK Atenas e Galatasaray neste conjunto de dados ocorreu em 31 de julho de 2018, em um amistoso de clubes vencido pelo AEK Atenas por 3 a 2. Esse resultado é a única referência disponível de confronto direto, o que limita a análise do histórico entre as duas equipes.