O AC Milan recebe o Sunderland na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no San Siro, em Milão.

A partida será disputada no icônico estádio San Siro, um grande palco europeu para os dois clubes neste ponto intermediário da tabela do torneio. Os times nunca se enfrentaram em uma partida oficial no futebol europeu.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para AC Milan x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa AC Milan x Sunderland pela Liga Europa?

AC Milan x Sunderland acontece no San Siro, em Milão, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 San Siro

Como comprar ingressos para AC Milan x Sunderland pela Liga Europa?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre AC Milan e Sunderland pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial: Os ingressos destinados à torcida da casa podem ser comprados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do AC Milan.

Os ingressos destinados à torcida da casa podem ser comprados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do AC Milan. Cota da torcida visitante: Os ingressos para torcedores do Sunderland são distribuídos diretamente pela bilheteria oficial do Sunderland AFC, de acordo com as regras de distribuição e os pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AC Milan x Sunderland pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para AC Milan x Sunderland pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente a partir de € 19 .

Geralmente a partir de . Setores premium da arquibancada principal: A partir de € 159 .

A partir de . Ingressos com desconto: A partir de € 14 .

A partir de . Torcedores com deficiência: Preço de € 25 .

Preço de . Pacotes de hospitalidade (Club 1899): A partir de € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior / atrás do gol: € 20 a € 40

€ 20 a € 40 Assentos no anel inferior / na lateral do campo: € 45 a € 90

€ 45 a € 90 Revenda de assentos premium e pacotes de hospitalidade: € 100 a mais de € 250

AC Milan x Sunderland pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de AC Milan e Sunderland

O AC Milan venceu três, perdeu dois e não empatou nenhum dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Genoa, pela Série A, após uma derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros na Liga Europa. Nesse período, o Milan também venceu a Inter por 3 a 1 na Série A, embora a derrota em casa por 4 a 2 para o Bologna tenha sido um resultado negativo de destaque. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu nove.

O Sunderland venceu dois, empatou um e perdeu dois dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na Premier League, após uma derrota por 2 a 0 para o Dinamo Zagreb na Liga Europa. A sequência também inclui uma vitória por 3 a 2 sobre o Brentford na Copa da Liga Inglesa e um empate por 0 a 0 com o Leeds United. O Sunderland marcou cinco gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

AC Milan x Sunderland: Histórico recente de confrontos diretos

Não foram fornecidos dados sobre confrontos diretos entre AC Milan e Sunderland para esta partida. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas conforme estiverem disponíveis.