O Milan recebe o Parma no domingo, 6 de dezembro de 2026, no San Siro, em Milão, no domingo.

O Parma conquistou uma vitória memorável por 1 a 0 no San Siro no encontro mais recente entre as equipes, em fevereiro de 2026. Antes, na temporada 2025/26, as duas equipes empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada em Parma, em novembro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Milan x Parma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa AC Milan x Parma Calcio 1913 pela Serie A?

Milan x Parma acontece no San Siro, em Milão, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 14 6 de dez. de 2026 - 14:45 San Siro

Como comprar ingressos para AC Milan x Parma Calcio 1913 pela Serie A?

Estas são as principais opções e formas de comprar ingressos para o próximo jogo entre AC Milan e Parma Calcio 1913 pela Serie A, no San Siro:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do AC Milan: A opção mais direta e confiável é comprar pelo portal oficial de ingressos do AC Milan. Em geral, os ingressos ficam disponíveis primeiro para quem tem plano de temporada, depois para titulares do Rossoneri Card (CRN) e, por fim, para o público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para AC Milan x Parma Calcio 1913 pela Serie A?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre AC Milan e Parma Calcio 1913, no San Siro, variam conforme o canal de compra e o setor:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Começam em € 14 nos setores do anel superior (como o Terzo Blu) e chegam a aproximadamente € 124 nos assentos centrais da zona vermelha (Tribuna Onore Rossa).

Começam em nos setores do anel superior (como o Terzo Blu) e chegam a aproximadamente nos assentos centrais da zona vermelha (Tribuna Onore Rossa). Preços com desconto: A partir de € 14 .

A partir de . Hospitalidade e serviços adicionais: Experiências especiais antes do jogo, como o pacote San Siro Museum Lounge, estão disponíveis por um valor adicional de € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos vendidos oficialmente pelo clube estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais de revenda: Começam em torno de € 20 a € 25 para lugares no anel superior, dependendo dos ingressos disponíveis.

Começam em torno de para lugares no anel superior, dependendo dos ingressos disponíveis. Preço médio de mercado: Geralmente fica em torno de € 200 a € 230 para assentos comuns nas laterais do campo e nos setores intermediários.

AC Milan x Parma Calcio 1913 pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de AC Milan e Parma Calcio 1913

O Milan venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando 11 gols e sofrendo 10 nesse período. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre a Inter no clássico pela Serie A. A equipe também venceu a Udinese fora de casa por 2 a 0 pela Serie A nessa sequência, embora a derrota por 3 a 0 para o AFC Bournemouth na Liga Europa e o revés por 4 a 2 em casa diante do Bologna mostrem a irregularidade que marcou sua temporada.

O Parma venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Serie A, mas o momento da reação chama a atenção. Depois de três derrotas, incluindo uma por 3 a 0 para a Inter e outra pelo mesmo placar para o Torino, empatou sem gols com a Udinese antes de surpreender a Atalanta com uma vitória por 3 a 0 em seu jogo mais recente. Nessas cinco partidas, o Parma marcou cinco gols e sofreu nove.

AC Milan x Parma Calcio 1913: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Parma venceu por 1 a 0 no San Siro pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é relativamente equilibrado: duas vitórias do Milan, duas do Parma e um empate. As equipes empataram por 2 a 2 em Parma em novembro de 2025, e o Milan venceu por 3 a 2 no San Siro em janeiro de 2025.