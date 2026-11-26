O Abha recebe o Al Riyadh na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

O confronto mais recente entre os times terminou empatado em 1 a 1, quando o Al Riyadh recebeu o Abha em março de 2024. Antes disso, o Al Riyadh venceu por 1 a 0 em Abha, em setembro de 2023.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Abha x Al Riyadh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Abha e Al Riyadh pelo Campeonato Saudita?

Abha e Al Riyadh se enfrentam no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 15 10 de dez. de 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Riyadh pelo Campeonato Saudita?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para o jogo entre Abha e Al Riyadh pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial do clube: Muitas vezes, é possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial ou pela plataforma de venda do mandante, o Abha, ou por meio de distribuidores regionais autorizados na Arábia Saudita.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros do Campeonato Saudita quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Riyadh pelo Campeonato Saudita?

Estas são as faixas de preços dos ingressos para o jogo entre Abha e Al Riyadh pelo Campeonato Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Entrada comum / arquibancadas gerais: Normalmente, de 10 a 50 SAR .

Normalmente, de . Setores premium e laterais: Geralmente, de 50 a 150 SAR .

Geralmente, de . Pacotes VIP e de hospitalidade: De 500 a mais de 1.500 SAR.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns e para arquibancadas gerais na revenda: A partir de cerca de 150 a 400 SAR .

A partir de cerca de . Setores laterais e premium na revenda: De 600 a mais de 1.500 SAR.

Abha x Al Riyadh pelo Campeonato Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Abha e Al Riyadh

O momento recente do Abha é preocupante. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos pelo campeonato, com um empate sem gols contra o Al Diriyah, em setembro, como única exceção. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Neom SC. Nesses cinco jogos, marcou apenas três gols e sofreu seis. Há muito pouco nessa sequência que indique uma equipe capaz de reverter os resultados rapidamente.

O Al Riyadh mostrou mais resistência, com duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A vitória por 2 a 1 sobre o Al-Taawoun foi a mais recente, e o time também bateu o Al Kholood por 2 a 0 no mesmo período. A derrota por 1 a 0 para o Al Diriyah foi o pior resultado dessa sequência, mas a equipe de Dulac, de modo geral, mostrou o suficiente para indicar que é um time estável de meio de tabela, capaz de somar pontos contra adversários em má fase.

Abha x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na história recente do Campeonato Saudita. O duelo mais recente terminou em 1 a 1, quando o Al Riyadh recebeu o Abha em março de 2024. Antes disso, o Al Riyadh venceu por 1 a 0 em Abha, em setembro de 2023. Com uma vitória e um empate nesses dois encontros, o Al Riyadh leva uma pequena vantagem, embora o histórico seja limitado demais para permitir conclusões firmes sobre o que esperar.