O Abha recebe o Al Riyadh na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

O confronto mais recente entre as equipes terminou empatado em 1 a 1, quando o Al Riyadh recebeu o Abha em março de 2024. Antes desse empate, o Al Riyadh venceu por 1 a 0 fora de casa, em Abha, em setembro de 2023.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Abha x Al Riyadh, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Abha x Al Riyadh pela Liga Saudita?

Abha x Al Riyadh acontece na quinta-feira, 26 de novembro de 2026, no Estádio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

Campeonato Saudita - Rodada 15 26 de nov. de 2026 - 12:00 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Riyadh pela Liga Saudita?

Estas são as principais opções e formas de comprar ingressos para Abha x Al Riyadh pela Liga Saudita:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Muitas vezes, é possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial ou pela plataforma de venda de ingressos do clube mandante, o Abha, ou por meio de distribuidores regionais autorizados na Arábia Saudita.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Liga Saudita quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Riyadh pela Liga Saudita?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o jogo da Liga Saudita entre Abha e Al Riyadh:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum / setores gerais: Geralmente custam de 10 SAR a 50 SAR .

Geralmente custam de . Setores premium e laterais: Geralmente custam de 50 SAR a 150 SAR .

Geralmente custam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Custam de 500 SAR a 1.500+ SAR.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns e para setores gerais na revenda: Preços a partir de cerca de 150 SAR a 400 SAR .

Preços a partir de cerca de . Ingressos para as laterais do campo e setores premium na revenda: Custam de 600 SAR a 1.500+ SAR.

Abha x Al Riyadh pela Liga Saudita: tudo o que você precisa saber

Momento de Abha e Al Riyadh

O momento recente do Abha não é dos melhores. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos pela liga. A única exceção foi um empate sem gols com o Al Diriyah em setembro. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Neom SC. Nesses cinco jogos, marcou apenas três gols e sofreu seis. Há muito pouco nessa sequência que indique uma equipe capaz de reverter rapidamente os resultados.

O Al Riyadh mostrou mais capacidade de reação, com duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. A vitória por 2 a 1 sobre o Al-Taawoun foi a mais recente, e a equipe também derrotou o Al Kholood por 2 a 0 nesse mesmo período. A derrota por 1 a 0 para o Al Diriyah foi o pior momento da sequência, mas a equipe de Dulac, de modo geral, mostrou o suficiente para indicar que é um time estável de meio de tabela, capaz de somar pontos contra adversários em dificuldades.

Abha x Al Riyadh: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na história recente da Liga Saudita. O confronto mais recente terminou em 1 a 1, quando o Al Riyadh recebeu o Abha em março de 2024. Antes disso, o Al Riyadh venceu por 1 a 0 em Abha, em setembro de 2023. Nesses dois encontros, o Al Riyadh leva uma ligeira vantagem, com uma vitória e um empate, embora o retrospecto seja limitado demais para permitir conclusões firmes sobre o que esperar.