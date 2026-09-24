Abha enfrenta o Al Kholood na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha.

Nos registros recentes de confrontos diretos, os encontros oficiais da primeira divisão entre as duas equipes seguem extremamente escassos, o que torna este um duelo imprevisível. Antes da partida, o Al-Kholood mostrou boa forma recente, com produção ofensiva positiva, incluindo uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre o Al-Ahli.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Abha x Al Kholood, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Abha x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Abha x Al Kholood começa no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz, em Abha, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 10 19 de out. de 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Abha e Al-Kholood, você pode adquiri-los online por meio das plataformas oficiais de venda de ingressos da Saudi Pro League ou de plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo.

1. Plataformas online oficiais e autorizadas

A principal forma de garantir ingressos para jogos da Saudi Pro League é digitalmente, por meio da plataforma do parceiro oficial de ingressos da liga. A Saudi Pro League trabalha com distribuidores digitais de ingressos para garantir entrada acessível e com preços acessíveis em todos os estádios.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Quando os lotes primários se esgotam ou são necessárias seções específicas de assentos, as plataformas secundárias de ingressos servem como opção alternativa. Plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, hospedam inventário de revenda de torcedores individuais e vendedores secundários.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Saudi Pro League entre Abha e Al Kholood dependem da categoria do assento e da plataforma de compra:

1. Padrão / Entrada geral

Ingressos de entrada para os anéis superiores ou assentos atrás do gol, tornando os jogos padrão da liga bastante acessíveis por meio dos canais digitais primários.

Preço:SAR 10 – SAR 30

2. Categoria 1 / Vista lateral premium

Assentos de faixa intermediária localizados ao longo das laterais, com melhor visão do campo.

Preço:SAR 50 – SAR 150

3. Passes VIP e hospitalidade

Assentos premium que oferecem acesso ao lounge, catering e visão direta à beira do campo.

Preço:SAR 300 – SAR 1.000+

4. Preços do mercado secundário

Os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, variam com base na disponibilidade, na demanda e na localização do assento mais perto do dia do jogo.

Faixa de preço de revenda:SAR 50 – SAR 200+

Abha x Al Kholood pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Abha x Al Kholood

O Abha não venceu nenhum dos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com um empate e quatro derrotas, para um retrospecto de W0 D1 L4. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Al Nassr, e a equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Al Ahli anteriormente na sequência. Ao longo das cinco partidas, o Abha marcou cinco gols e sofreu nove. A equipe ainda não passou sem sofrer gols neste período.

O Al Kholood tem sido consideravelmente mais consistente, com retrospecto de W3 D1 L1 nos últimos cinco jogos da liga. A equipe venceu o Al Shabab por 2 a 1 mais recentemente e antes derrotou o Al Ahli por 3 a 1 e o Al Taawoun por 3 a 2. O time marcou 11 gols e sofreu sete nessas cinco partidas, mostrando uma produção ofensiva produtiva apesar de alguma vulnerabilidade defensiva.

Abha x Al Kholood: retrospecto recente do confronto direto

No momento, não há dados disponíveis de confronto direto para encontros recentes entre Abha e Al Kholood. Esta seção será atualizada com informações históricas do confronto quando os registros estiverem disponíveis.