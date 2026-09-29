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Como comprar ingressos para Abha x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita

Abha enfrenta o Al Ittihad na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Abha enfrenta o Al Ittihad na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha.

Historicamente, o Al-Ittihad leva vantagem nos confrontos diretos recentes, embora o Abha tenha conquistado uma importante vitória por 3 a 1 na última vez em que jogou em casa. O jogo promete ser de alta importância, já que o Al-Ittihad tenta subir mais na tabela contra um Abha determinado, jogando diante de sua torcida.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Abha x Al Ittihad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Abha x Al Ittihad acontece no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

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Campeonato Saudita - Rodada 12
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para o próximo confronto entre Abha e Al Ittihad pela Saudi Pro League, você tem algumas opções principais, dependendo das plataformas oficiais e dos mercados de revenda de ingressos:

1. Plataforma oficial da liga (Webook)

  • O parceiro oficial de venda de ingressos da Saudi Pro League é o Webook.com. Você pode consultar a plataforma para vendas diretas primárias de ingressos, onde uma parte significativa dos lugares do estádio é regulada com preços de entrada mais baixos.

2. Canais dos clubes

  • Você pode consultar os portais oficiais das equipes, como o portal de ingressos do Al Ittihad ou os canais oficiais do Abha Club, que direcionam os torcedores para as liberações autorizadas de ingressos para a partida.

3. Mercados secundários de ingressos

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub. Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximas partidas da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para partidas da Saudi Pro League variam com base nos valores oficiais de face e nas revendas do mercado secundário:

1. Plataformas primárias oficiais

  • Regras oficiais da liga e valores mínimos: De acordo com os regulamentos da Saudi Pro League, os preços dos ingressos começam em apenas 10 SAR, com pelo menos 30% dos assentos do estádio limitados a 30 SAR ou menos.
  • Assentos padrão e premium (valor de face): Os ingressos regulares de entrada geral e para as arquibancadas laterais normalmente variam de 50 SAR a 150 SAR, enquanto os pacotes de assentos premium ou hospitalidade VIP podem custar de 500 SAR a 1.500+ SAR.

2. Mercados secundários de ingressos

  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias dos clubes, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam entradas com base na demanda do mercado a partir de 400+ SAR, enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.

Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Abha e Al Ittihad

O Abha somou dois pontos nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Al Diriyah, e antes disso a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Al Nassr. Ao longo desses cinco jogos, o Abha marcou cinco gols e sofreu sete, sem nenhuma vitória na sequência.

O Al Ittihad venceu três dos seus últimos cinco jogos competitivos, empatando os outros dois. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Shamal na AFC Champions League Elite, mas na Saudi Pro League venceu o Al-Faisaly por 3 a 1 fora de casa e o Al-Fayha por 2 a 1. Também derrotou o Al Nassr por 2 a 1 e empatou em 0 a 0 com o Al Fateh ao longo da sequência de cinco jogos.

ABH

ABH - Sequência

ALK
E1-1
ALF
D3-2
ALI
D0-1
ALN
D2-1
DIR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ITT

ITT - Sequência

ALF
E0-0
ALN
V2-1
ALF
V2-1
AFS
V1-3
ALS
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Abha x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu pela Saudi Pro League em 3 de maio de 2024, quando o Abha venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Al Ittihad venceu por 4 a 2 quando a partida foi disputada em seu estádio, em novembro de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ittihad venceu três, o Abha venceu um, e uma partida terminou empatada, com o Al Ittihad marcando 13 gols contra seis do Abha.

Confrontos

AbhaEmpateAl-Ittihad
1
0
4
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
3
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Abha badge
Abha
ABH
0
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Abha badge
Abha
ABH
0
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
FJ
6Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento

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