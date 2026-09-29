Como comprar ingressos para Abha x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Abha enfrenta o Al Ittihad na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha.

Historicamente, o Al-Ittihad leva vantagem nos confrontos diretos recentes, embora o Abha tenha conquistado uma importante vitória por 3 a 1 na última vez em que jogou em casa. O jogo promete ser de alta importância, já que o Al-Ittihad tenta subir mais na tabela contra um Abha determinado, jogando diante de sua torcida.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Abha x Al Ittihad, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Abha x Al Ittihad acontece no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, na sexta-feira, 30 de outubro de 2026.

Campeonato Saudita - Rodada 12 30 de out. de 2026 - 09:45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Como comprar ingressos para Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para o próximo confronto entre Abha e Al Ittihad pela Saudi Pro League, você tem algumas opções principais, dependendo das plataformas oficiais e dos mercados de revenda de ingressos:

1. Plataforma oficial da liga (Webook)

O parceiro oficial de venda de ingressos da Saudi Pro League é o Webook.com. Você pode consultar a plataforma para vendas diretas primárias de ingressos, onde uma parte significativa dos lugares do estádio é regulada com preços de entrada mais baixos.

2. Canais dos clubes

Você pode consultar os portais oficiais das equipes, como o portal de ingressos do Al Ittihad ou os canais oficiais do Abha Club, que direcionam os torcedores para as liberações autorizadas de ingressos para a partida.

3. Mercados secundários de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, ingressos de entrada geral muitas vezes podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub . Essas plataformas permitem que os torcedores comprem e vendam ingressos para próximas partidas da Saudi Pro League quando as cotas primárias se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para partidas da Saudi Pro League variam com base nos valores oficiais de face e nas revendas do mercado secundário:

1. Plataformas primárias oficiais

Regras oficiais da liga e valores mínimos: De acordo com os regulamentos da Saudi Pro League, os preços dos ingressos começam em apenas 10 SAR , com pelo menos 30% dos assentos do estádio limitados a 30 SAR ou menos .

Assentos padrão e premium (valor de face): Os ingressos regulares de entrada geral e para as arquibancadas laterais normalmente variam de 50 SAR a 150 SAR , enquanto os pacotes de assentos premium ou hospitalidade VIP podem custar de 500 SAR a 1.500+ SAR .

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nas vendas primárias dos clubes, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , listam entradas com base na demanda do mercado a partir de 400+ SAR , enquanto assentos premium, opções de hospitalidade ou setores de alta demanda podem subir significativamente mais.

Abha x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Abha e Al Ittihad

O Abha somou dois pontos nos últimos cinco jogos pela Saudi Pro League, com dois empates e três derrotas. Sua partida mais recente terminou em 0 a 0 contra o Al Diriyah, e antes disso a equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Al Nassr. Ao longo desses cinco jogos, o Abha marcou cinco gols e sofreu sete, sem nenhuma vitória na sequência.

O Al Ittihad venceu três dos seus últimos cinco jogos competitivos, empatando os outros dois. Sua partida mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Al-Shamal na AFC Champions League Elite, mas na Saudi Pro League venceu o Al-Faisaly por 3 a 1 fora de casa e o Al-Fayha por 2 a 1. Também derrotou o Al Nassr por 2 a 1 e empatou em 0 a 0 com o Al Fateh ao longo da sequência de cinco jogos.

Abha x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes aconteceu pela Saudi Pro League em 3 de maio de 2024, quando o Abha venceu por 3 a 1 em casa. Antes disso, o Al Ittihad venceu por 4 a 2 quando a partida foi disputada em seu estádio, em novembro de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Al Ittihad venceu três, o Abha venceu um, e uma partida terminou empatada, com o Al Ittihad marcando 13 gols contra seis do Abha.