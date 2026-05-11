Aston Villa enfrenta o Freiburg no Estádio Besiktas, em Istambul, no dia 20 de maio na final da Liga Europa da UEFA, sonhando em erguer o troféu.

O Aston Villa garantiu sua vaga na decisão após uma virada convincente por 4 a 1 no placar agregado contra o Nottingham Forest, enquanto o SC Freiburg assegurou sua primeira final europeia da história ao superar o Braga por 4 a 3 no agregado.

Deixe a GOAL guiar você pelo processo de compra de ingressos para a final da Liga Europa da UEFA, incluindo onde comprá-los, quanto eles vão custar e mais.

Quando é a final da Liga Europa da UEFA: Freiburg x Aston Villa?

Liga Europa - Final 20 de mai. de 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Os vencedores ganharão uma vaga na fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA de 2026/27, caso ainda não tenham se classificado por meio de sua competição doméstica.

Os campeões da Liga Europa também ganharão o direito de enfrentar os vencedores da Liga dos Campeões da UEFA de 2025/26 na Supercopa da UEFA de 2026.

Como comprar ingressos para a final da Liga Europa da UEFA 2026: Freiburg x Aston Villa?

Os ingressos para a final da Liga Europa estão disponíveis por meio de três canais principais: os portais oficiais de ingressos dos dois finalistas e diretamente pela UEFA.

Sorteio da UEFA: A janela de inscrições para o sorteio aberto ao público geral foi encerrada no fim de março. Os candidatos bem-sucedidos já foram notificados e receberam seus assentos por meio do sistema de sorteio.

Portais dos clubes: Agora que Aston Villa e SC Freiburg estão confirmados como finalistas, ambos os clubes receberam uma carga de aproximadamente 12.000 ingressos cada. Eles estão sendo vendidos diretamente pelas próprias bilheterias, normalmente seguindo um sistema de pontos de prioridade para sócios-torcedores e associados.

Sites secundários: Para os torcedores que ficaram fora do sorteio ou não atendem aos critérios de prioridade dos clubes, mercados secundários como LiveFootballTickets e Ticombo são uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, embora os preços possam oscilar devido à alta demanda.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga Europa da UEFA 2026: Freiburg x Aston Villa?

Os preços oficiais dos ingressos para a final da Liga Europa da UEFA 2026 variam de € 40 a € 240 e estão divididos da seguinte forma:

Fans First: € 40 (reservado para torcedores de Frieburg e Villa)

Categoria 3: € 65

Categoria 2: € 160

Categoria 1: € 240

A capacidade restante é dividida entre o público geral, via sorteio da UEFA, e a "família UEFA", que inclui organizadores locais, associações nacionais, parceiros comerciais e emissoras.

Acompanhe os vários portais oficiais de ingressos dos clubes e da UEFA para mais informações e também sites secundários de revenda, como LiveFootballTickets, para verificar a disponibilidade atual.