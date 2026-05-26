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Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026: PSG x Arsenal, preços dos ingressos, informações sobre o sorteio e a Puskás Aréna

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A final está garantida: PSG x Arsenal. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos

Todos os olhares estão voltados para Budapeste, onde PSG enfrenta o Arsenal na final da Champions League da UEFA, na Puskás Aréna, no sábado, 30 de maio.

Deixe a GOAL ajudar você a descobrir como tornar seus sonhos no futebol realidade, colocando as mãos em um ingresso para a final da Champions League de 2026, em Budapeste.

Quando é a final da Champions League de 2026?

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Como comprar ingressos para a final da Champions League da UEFA?

Com o confronto final entre Arsenal e Paris Saint-Germain agora confirmado, todos os processos de distribuição de ingressos já começaram.

Há várias maneiras de garantir seus ingressos para a final da Champions League:

  • Sorteios oficiais dos clubes: Arsenal e PSG têm cerca de 16.800 ingressos cada. As janelas de prioridade do Arsenal abrem hoje, 7 de maio, enquanto o PSG está usando um sistema em etapas para assinantes fiéis.
  • Portal oficial de revenda da UEFA: Se você perdeu o sorteio de março, a Plataforma Oficial de Revenda da UEFA é a única forma segura de comprar ingressos pelo valor de face devolvidos por outros torcedores.
  • Hospitalidade oficial: Para quem tem um orçamento maior (€ 3.500+), ainda há assentos garantidos disponíveis por meio do portal UEFA Hospitality, incluindo acesso a lounge premium.
  • Cota neutra: Fora os 34.000 ingressos para os finalistas, os assentos restantes na Puskás Aréna foram destinados ao sorteio público da UEFA e à família internacional do futebol.
  • Mercado secundário: Para ingressos de última hora para garantir seu lugar na final, procure mercados secundários como o StubHub.

Como funciona o sorteio para a final da Champions League?

Como a demanda pela final é enorme, a UEFA não vende ingressos por ordem de chegada.

Para manter tudo justo, a UEFA usa um sistema de loteria (sorteio) para o público em geral.

Aqui está tudo o que você precisa saber:

Janela de inscrição

Os torcedores normalmente se inscrevem para os ingressos por meio do portal oficial de bilheteria da UEFA com meses de antecedência (o prazo deste ano foi 19 de março de 2026).

O sorteio

Depois que a janela se fecha, todas as inscrições válidas são classificadas aleatoriamente.

Os candidatos contemplados são notificados por e-mail e recebem uma janela estritamente limitada para comprar seus ingressos, com um máximo de dois por pessoa.

Ingressos móveis

Todos os ingressos são entregues exclusivamente pelo aplicativo UEFA Mobile Tickets.

Esta é uma medida de segurança para evitar revenda não autorizada e garantir que apenas torcedores genuínos passem pelos portões.

Quanto custam os ingressos para a final da Champions League da UEFA?

Os preços dos ingressos da UEFA Champions League variam dependendo de vários fatores, incluindo o local, a fase da competição e o adversário.

Se você tiver a sorte de garantir um lugar por meio do sorteio oficial, os preços para a final de 2026 entre PSG e Arsenal são:

Categoria

Preço

Fans First

€ 70

Categoria 3

€ 180

Categoria 2

€ 650

Categoria 1

€ 950

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços, e sites secundários como o StubHub para a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre PSG x Arsenal

Confrontos

PSGEmpateArsenal
2
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1
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PSG
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2
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Arsenal
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FJ
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ARS
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
PSG

Lesões e suspensões

Arsenal

Nenhum jogador afastado

PSG

PSG - Sequência

FCL
E2-2
FCB
E1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

FUL
V3-0
ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Onde acontece a final da UEFA Champions League de 2026?

A final da UEFA Champions League de 2026 acontecerá na Hungria, na Puskás Aréna, em Budapeste, no sábado, 30 de maio de 2026.

Inaugurada oficialmente em 2019, a Puskás Aréna tem capacidade para cerca de 65.000 pessoas em grandes partidas internacionais.

Ela é a casa da seleção húngara de futebol e rapidamente se tornou uma peça central para grandes eventos do futebol na Europa Central.

Quais são as principais datas da Champions League 2025/26?

  • Fase de liga: 16 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026
  • Play-offs do mata-mata: 17–18 e 24–25 de fevereiro de 2026
  • Oitavas de final: 10–11 e 17–18 de março de 2026
  • Quartas de final: 7–8 e 14–15 de abril de 2026
  • Semifinais: 28–29 de abril e 5–6 de maio de 2026
  • Final: sábado, 30 de maio de 2026 – Puskás Aréna, Budapeste

O pontapé inicial da final será às 18h00 CEST.

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