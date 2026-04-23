O auge do futebol de clubes da Ásia chegou. A temporada inaugural da reformulada AFC Champions League Elite (ACLE) chega à sua conclusão dramática em Jedá, na Arábia Saudita, enquanto o gigante local Al-Ahli Saudi FC se prepara para receber a grande surpresa do torneio, o FC Machida Zelvia.

Para os torcedores que querem fazer parte desta noite histórica em 25 de abril, a procura por ingressos atingiu níveis sem precedentes. Com o Shining Jewel previsto para atingir seu limite de 60.000 lugares, garantir seu lugar com antecedência é essencial. O GOAL acompanhou todas as atualizações, desde as vendas oficiais primárias até o mercado secundário, para garantir que você não perca a chance de ver o Al-Ahli erguer o troféu ou o Machida Zelvia completar sua campanha de conto de fadas. Aqui está seu guia completo para garantir agora mesmo ingressos para a final da AFC Champions League Elite.

Quando é a final da AFC Champions League Elite 2026?

A grande final está marcada para sábado, 25 de abril de 2026. Como desfecho de uma fase final centralizada na Arábia Saudita, a partida será o ponto alto do calendário do futebol asiático. Os torcedores devem se planejar para um pontapé inicial no fim da noite, para atender ao clima local e às exigências de transmissão.

Data e hora Partida Local Ingressos 25 de abril de 2026 - 21:00 (horário local) Al-Ahli Saudi FC x FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Jedá Ingressos

Onde comprar ingressos para a final da AFC Champions League Elite?

Os ingressos para a final da AFC Champions League Elite estão disponíveis por dois canais principais. Para os torcedores locais e aqueles com acesso a sistemas de pagamento sauditas, a plataforma WeBook funciona como a parceira oficial de venda primária de ingressos para grandes eventos esportivos no Reino. Devido ao alto perfil do Al-Ahli, espera-se que os ingressos primários se esgotem em minutos após a liberação.

Para torcedores internacionais, fãs que viajam do Japão ou aqueles que perderam a janela inicial de venda primária, o Ticombo é sua melhor opção. A plataforma oferece um ambiente seguro para que vendedores verificados anunciem ingressos, fornecendo uma tábua de salvação vital para torcedores que precisam de entrada garantida. Ao contrário de vendedores não verificados nas redes sociais, o Ticombo oferece garantia de proteção ao comprador, algo crucial diante da importância desta final.

Quanto custam os ingressos para a final da AFC Champions League Elite?

A AFC e os organizadores locais buscaram manter a final acessível, ao mesmo tempo em que oferecem experiências premium para quem procura luxo. Os preços variam de acordo com a demanda, mas as tarifas atuais de mercado são as seguintes:

Categoria 3 (atrás dos gols): A partir de aproximadamente SAR 195 (US$ 52) . Esses são os ingressos mais acessíveis e são perfeitos para os barulhentos torcedores do Al-Ahli.

A partir de aproximadamente . Esses são os ingressos mais acessíveis e são perfeitos para os barulhentos torcedores do Al-Ahli. Categoria 2 (assentos de canto): Normalmente com preços entre SAR 350 e SAR 500 .

Normalmente com preços entre . Categoria 1 (lateral/arquibancada principal): Os preços variam de SAR 600 a SAR 900 , oferecendo as melhores visões táticas do campo.

Os preços variam de , oferecendo as melhores visões táticas do campo. Hospitalidade e camarotes VIP: Para quem busca a melhor experiência possível no dia do jogo, os pacotes VIP, incluindo alta gastronomia e assentos acolchoados, começam em SAR 1.500 (US$ 400) e podem chegar a SAR 2.250 (US$ 600) para os camarotes mais exclusivos.

Os ingressos mais baratos estão atualmente anunciados na faixa de US$ 52 em plataformas secundárias, mas, à medida que a data da partida se aproxima, espera-se que esses preços subam significativamente. Se você está em busca do melhor custo-benefício, reservar agora é altamente recomendável.

Como posso conseguir ingressos para a AFC Champions League Elite?

Garantir seu lugar no King Abdullah Sports City exige uma abordagem proativa. Siga estes passos para não ficar de fora:

Monitore os canais oficiais: Fique de olho nas contas oficiais do Al-Ahli Saudi FC nas redes sociais e no aplicativo WeBook. Os anúncios das janelas de venda geral costumam acontecer com pouca antecedência. Use sites de revenda: Se você não conseguir garantir ingressos por meio do sorteio primário, vá direto ao Ticombo. É o principal destino para revenda verificada, garantindo que você não seja vítima de golpes. Aja rápido na Categoria 3: Os ingressos mais baratos sempre acabam primeiro. Se o orçamento é sua prioridade, foque nos setores superiores do estádio, onde os preços são mais baixos. Verifique a hospitalidade: Às vezes, quando os ingressos padrão se esgotam, os pacotes de hospitalidade continuam disponíveis. Embora sejam mais caros, eles garantem entrada e um nível maior de conforto.

Tudo o que você precisa saber sobre o King Abdullah Sports City

Conhecido carinhosamente como Al-Jawhara ou The Shining Jewel, o King Abdullah Sports City é um dos estádios tecnologicamente mais avançados do Oriente Médio. Localizado aproximadamente 30 quilômetros ao norte da região central de Jedá, o estádio é o coração de um enorme complexo esportivo e tem capacidade para mais de 60.000 pessoas.

O design do estádio é inspirado em padrões locais de coral e mashrabiya, proporcionando uma estética única que brilha intensamente à noite. Para a final da ACLE de 2026, a atmosfera será elétrica. Os torcedores do Al-Ahli são conhecidos por suas espetaculares exibições de tifo e cânticos ensurdecedores, que são amplificados pelo design de cobertura fechada do estádio, criando um verdadeiro caldeirão de som.

Viagem e acesso: Os torcedores que forem ao estádio são aconselhados a usar aplicativos de transporte como Uber ou Careem, já que o estacionamento pode ficar extremamente congestionado em dias de jogo. Há zonas dedicadas aos torcedores do lado de fora do estádio, abertas quatro horas antes do pontapé inicial, oferecendo comida, produtos oficiais e entretenimento. Certifique-se de ter seu ingresso digital pronto no dispositivo móvel, já que o estádio usa códigos QR dinâmicos para entrada, o que significa que impressões em papel podem não ser aceitas.

Seja você um torcedor fanático do Al-Ahli ou um neutro que quer testemunhar a história do futebol asiático, a final da AFC Champions League Elite de 2026 é um evento que você não pode perder. Garanta seus ingressos hoje e prepare-se para uma noite inesquecível em Jedá.