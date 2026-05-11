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Como comprar ingressos para a final da FA Cup de 2026: Manchester City x Chelsea, preços dos ingressos, informações e mais

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Como conseguir ingressos para a final da FA Cup entre Manchester City e Chelsea, neste fim de semana

Manchester City recebe o Chelsea no Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, 16 de maio, no que promete ser uma espetacular final da Copa da Inglaterra, com dois dos gigantes modernos do futebol inglês disputando o principal troféu de copa nacional da temporada.

O Manchester City atualmente ocupa a 2ª colocação da Premier League, enquanto o Chelsea é o 9º, com o City buscando uma histórica quarta vitória consecutiva em finais da Copa da Inglaterra, enquanto o Chelsea tenta garantir seu primeiro grande troféu sob seu projeto atual.

A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Final da Copa da Inglaterra: Man City x Chelsea - 16 de maioReservar ingressos

Quando é a final da Copa da Inglaterra de 2026?

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Como comprar ingressos para a final da Copa da Inglaterra de 2026

Como o maior jogo do calendário doméstico inglês, os ingressos são distribuídos principalmente pelos dois clubes finalistas a seus detentores de carnê de temporada e membros. 

Premier League
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Chelsea
CHE
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Ambas as cargas de ingressos dos clubes estão oficialmente esgotadas.

Aqui está um resumo de onde reservar ingressos:

  • Canais oficiais: bilheterias de Manchester City e Chelsea FC (esgotado).
  • Mercado secundário: plataformas verificadas de revenda, como StubHub e LiveFootballTickets, são as únicas opções restantes para assentos ao público em geral.
  • Opções premium: assentos centrais da categoria 1 estão atualmente sendo anunciados por £ 800 - £ 1.500, enquanto experiências exclusivas de hospitalidade do Club Wembley podem ultrapassar £ 4.000.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa da Inglaterra de 2026?

Sem surpresa, a demanda por ingressos da Copa da Inglaterra cresce à medida que a competição avança, e atinge o auge quando chegamos à final de maio.

Os preços de Wembley no ano passado foram os seguintes:

Setor Final
Assentos premium nível 2£ 255
Categoria 1£ 175
Categoria 2£ 125
Categoria 3£ 75
Categoria 4£ 50

Havia tarifas concessionais para torcedores com 65 anos ou mais, para crianças de 16 anos ou menos e para jovens adultos (17 a 21).

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para a final da Copa da Inglaterra de 2026?

No que diz respeito à final da Copa da Inglaterra, o Experiences by Wembley Stadium oferece aos torcedores a experiência definitiva de dia de jogo. 

Também há uma variedade de benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso prioritário a ingressos para grandes eventos, como shows, NFL e boxe. Há seis modalidades diferentes de associação, como segue, variando de £ 2.730 a £ 13.458:

  • Inner Circle
  • Centre Circle
  • Number Nine
  • Bobby Moore
  • One Twenty
  • Private Box

O que esperar da final da Copa da Inglaterra de 2026?

O Manchester City chega à final como amplo favorito e mestre da consistência na competição, tendo alcançado uma quarta final consecutiva recorde. A equipe de Pep Guardiola garantiu sua vaga com uma suada vitória por 2 a 1 sobre o Southampton na semifinal, em 25 de abril, mostrando sua fibra de campeã ao buscar a virada no fim. 

O Chelsea, porém, reencontrou seu DNA copeiro. O time londrino superou uma semifinal tensa contra o Leeds United em 26 de abril, quando um gol solitário de Enzo Fernandez bastou para garantir a vitória por 1 a 0 e a ida à final. 

Embora o City tenha dominado o último encontro pela liga com uma vitória por 3 a 0 em 12 de abril, o Chelsea pode se animar com o empate por 1 a 1 que buscou no Etihad no início da temporada, em 4 de janeiro. 

Quem são os vencedores recentes da Copa da Inglaterra?

AnoVencedorVice-campeãoPlacar
2025Crystal PalaceManchester City1-0
2024Manchester UnitedManchester City2-1
2023Manchester CityManchester United 2-1
2022LiverpoolChelsea6-5 (pênaltis)
2021Leicester CityChelsea1-0
2020ArsenalChelsea2-1
2019Manchester CityWatford6-0
2018ChelseaManchester United 1-0
2017ArsenalChelsea2-1
2016Manchester UnitedCrystal Palace2-1 (prorrogação)

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