A final da Copa Libertadores da CONMEBOL de 2026 será o centro das atenções no sábado, 28 de novembro de 2026, no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, com início marcado para as 17h UYT (horário local).

À medida que a 67ª edição da competição de clubes mais cobiçada da América do Sul chega ao seu ápice, a elite do futebol continental se prepara para desembarcar no berço do futebol internacional.

Com as semifinais colocando o gigante argentino Estudiantes de La Plata diante do poderoso Flamengo, enquanto o campeão de 2023, Fluminense, enfrenta o rival brasileiro Palmeiras, está tudo pronto para uma decisão monumental em jogo único.

Quando começa a final da Copa Libertadores?

O local e o horário de início desta partida da Copa Libertadores ainda não foram confirmados. Esta seção será atualizada com todas as informações sobre o jogo assim que estiverem disponíveis.

Copa Libertadores - Final 28 de out. de 2026 - 17:00

Como comprar ingressos para a final da Copa Libertadores de 2026?

Plataforma oficial da CONMEBOL (categorias neutras 1 e 2): os ingressos para o público em geral nas arquibancadas neutras (Tribuna Olímpica e Tribuna América) são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos da CONMEBOL. Para se cadastrar, é preciso criar uma conta com o número do passaporte. Depois, haverá um sorteio para acesso antecipado e uma venda geral por ordem de chegada no fim de outubro ou início de novembro.

Cotas dos clubes finalistas (setores exclusivos da categoria 3)

Cada clube finalista recebe uma cota própria de ingressos da categoria 3 (historicamente, cerca de 12 mil a 15 mil por clube) para a Tribuna Ámsterdam e a Tribuna Colombes.

Esses ingressos são distribuídos exclusivamente pelos portais de sócios dos clubes classificados (como o SoySocio, do Estudiantes, ou os programas de sócio-torcedor de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras), com prioridade para os sócios com mais pontos nos programas de fidelidade.

Pacotes oficiais de viagem e hospitalidade

A CONMEBOL tem parcerias com operadoras licenciadas de viagens esportivas para oferecer pacotes de hospitalidade.

Eles incluem assentos privilegiados da categoria 1 ou em setores dos clubes, acesso a lounges VIP antes da partida, hospedagem em hotéis de luxo em Montevidéu e traslados terrestres entre aeroporto e estádio.

Mercado secundário e plataformas de revenda

Para torcedores internacionais que não conseguirem comprar ingressos pelo preço original nas vendas iniciais dos clubes ou na venda geral da CONMEBOL, plataformas consolidadas de revenda de ingressos e agências de viagens de futebol oferecem assentos verificados em todas as categorias, com garantias para os compradores.

Ingressos pelo aplicativo e documento com foto obrigatório

Todos os ingressos para a final de 2026 são emitidos pelo aplicativo oficial de ingressos digitais da CONMEBOL.

Os códigos de barras só são ativados no dia da partida para evitar falsificações.

Para entrar, é necessário apresentar um passaporte físico ou documento de identidade nacional com foto, emitido pelo governo, cujo nome legal corresponda ao registrado no ingresso digital.

O que saber antes de viajar para a final da Copa Libertadores de 2026?