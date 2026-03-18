125 clubes espanhóis iniciaram a temporada sonhando com a glória da Copa do Rei, mas apenas dois deles ainda estarão com os olhos no troféu no Estádio La Cartuja, em 4 de abril.

O cenário está montado para uma ocasião imperdível, com um elenco brilhante de talentos entrando em campo. Públicos regulares de mais de 50 mil pessoas têm marcado presença desde que a final da Copa do Rei se mudou para sua casa permanente em Sevilha.

Deixe a GOAL trazer o guia completo sobre como comprar ingressos para a final da Copa do Rei, incluindo quanto custam, onde você pode adquiri-los e muito mais.

Quando é a final da Copa do Rei de 2026?

Quando sábado, 4 de abril de 2026 Início 21h CET (20h GMT) Times Atlético de Madrid x Real Sociedad Onde Estádio La Cartuja, Sevilha, Espanha Ingressos Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Copa do Rei

Os dois clubes participantes da final da Copa do Rei venderão ingressos por meio de seus respectivos sites oficiais de bilheteria.

Vale lembrar que a capacidade é limitada, e a procura frequentemente supera a carga disponível. A média de público das finais recentes da Copa do Rei em La Cartuja tem girado consistentemente em torno de 55 mil pessoas.

Para a final de 2026, espera-se que os ingressos oficiais via clubes participantes fiquem disponíveis aproximadamente duas semanas antes do dia da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para a final da Copa do Rei no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Ingressos para a final da Copa do Rei: quanto custam?

Sempre haverá alta demanda por ingressos para a final da Copa do Rei, especialmente quando os maiores clubes espanhóis estão envolvidos.

Para a final de 2025, os preços dos ingressos variaram de € 70 a € 280, com os setores mais baratos atrás dos gols e os mais caros localizados nas laterais do campo (Preferencia ou Fondo).

Lembre-se de acompanhar os sites oficiais dos clubes mais perto da data para mais informações, e também sites secundários de revenda, como o StubHub, para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da final da Copa do Rei de 2026

O Barcelona é o grande soberano da Copa do Rei, tendo vencido a competição em um recorde de 32 vezes. Após sua dramática vitória em 2025, o clube segue como o time a ser batido, embora Athletic Bilbao e Real Madrid sejam sempre candidatos recorrentes.

Muitas estrelas brilharam no palco da Copa do Rei ao longo dos anos, e nenhuma mais do que o mercurial Lionel Messi. A lenda argentina ainda detém uma série de recordes da Copa do Rei, incluindo o maior número de gols marcados em finais, com nove, e o maior número de finais em que marcou, com sete.

Os torcedores sortudos que conseguiram garantir lugar nas finais recentes da Copa do Rei em Sevilha definitivamente fizeram o investimento valer a pena. Nos últimos quatro anos, três finais precisaram da prorrogação ou dos pênaltis para definir o campeão.

A final do ano passado foi um clássico instantâneo, com o Barcelona superando o Real Madrid por 3 a 2 após a prorrogação, graças a um gol tardio de Jules Kounde que levou os torcedores blaugranas ao delírio.

Quem são os campeões recentes da Copa do Rei?

Aqui está um resumo das últimas dez finais da Copa do Rei:

Ano Campeão Vice-campeão Placar 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (ap) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 nos pênaltis) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 nos pênaltis) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilha 5-0 2017 Barcelona Alaves 3-1 2016 Barcelona Sevilha 2-0 (ap)

História do Estádio La Cartuja

O Estádio La Cartuja é um estádio multiuso situado na Isla de la Cartuja, em Sevilha. Inaugurado em 1999 para receber o Mundial de Atletismo, desde então se tornou a casa espiritual do futebol de mata-mata da Espanha.

Com capacidade para aproximadamente 57 mil lugares, La Cartuja é um dos maiores e mais modernos estádios da Espanha. O local recebeu partidas da Eurocopa 2020 da Uefa, a final da Copa da Uefa de 2003 e diversos jogos da seleção espanhola.

A campanha 2025/26 marca o oitavo ano consecutivo em que a final da Copa do Rei é disputada em La Cartuja, após um acordo de longo prazo com a RFEF para manter a final na capital andaluza.

Longe do futebol, o estádio recebeu shows de artistas lendários, incluindo Madonna, U2, Bruce Springsteen e AC/DC, consolidando seu status como um dos principais polos de entretenimento da Europa.