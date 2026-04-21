A Copa do Rei Saudita segue como a competição de mata-mata mais prestigiosa do Reino, e a edição de 2026 está chegando ao auge à medida que o Al Hilal se prepara para receber o Al Kholood.

O Al Hilal, gigante atual de Riad, está em busca de consolidar ainda mais seu legado como o clube mais bem-sucedido da história do torneio.

Seja você um torcedor fanático da Onda Azul ou um fã neutro em busca de vivenciar o auge da cultura esportiva do Oriente Médio, garantir seu lugar com antecedência é vital.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre disponibilidade, com um guia completo para garantir ingressos para a Kingdom Arena neste momento.

Quando é Al Hilal x Al Kholood?

Data e horário Partida Local Ingressos quinta-feira, 23 de abril de 2026 (21h00 AST) Al Hilal x Al Kholood Kingdom Arena, Riad Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

Embora os ingressos primários frequentemente sejam disponibilizados pelo aplicativo Blu Store (parceiro oficial do Al Hilal) ou pelo portal da Copa do Rei Saudita, os lugares de maior procura podem desaparecer em questão de minutos após a abertura da venda geral.

Para garantir uma experiência tranquila, os torcedores devem utilizar plataformas móveis oficiais e mercados secundários confiáveis que garantam a entrada. Todos os ingressos para jogos na Kingdom Arena são emitidos digitalmente.

Para os torcedores que procuram opções de última hora para acompanhar a final da Copa do Rei, é possível recorrer a mercados secundários como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

Entrada geral (atrás dos gols): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Categoria 1 (arquibancadas laterais): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Assentos premium (anel intermediário): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Hospitalidade e camarotes VIP: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Os preços estão sujeitos a alterações com base na demanda de mercado à medida que o dia do jogo se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena é uma maravilha da arquitetura esportiva moderna. Construída originalmente como Boulevard Hall e concluída em tempo recorde, ela se tornou a fortaleza permanente do Al Hilal.

Capacidade e assentos: a arena acomoda aproximadamente 30.000 espectadores. Como foi projetada como um local compacto e coberto, as arquibancadas são íngremes e incrivelmente próximas ao gramado. Isso cria um efeito de caldeirão em que o som de 30.000 torcedores parece o de 100.000. Há 20 camarotes de luxo localizados no anel intermediário, proporcionando o melhor ponto de vista para convidados VIP.

Localização e logística: situada no bairro de Hittin, em Riad, a arena faz parte do complexo mais amplo Boulevard City.

Chegada: recomendamos chegar às 19h30 para o pontapé inicial das 21h00. O trânsito em Riad pode ser intenso, especialmente nos arredores do Boulevard City.

Transporte: use aplicativos de transporte como Careem ou Uber para o desembarque mais direto. Se você for dirigir, esteja preparado para estacionamento limitado nas imediações.

Instalações: a arena tem controle climático completo, o que a torna o local perfeito para futebol independentemente do clima externo em Riad. Wi-Fi de alta velocidade e opções premium de alimentação estão disponíveis em todo o anel de circulação.

Para a experiência mais autêntica da Copa do Rei, tente conseguir ingressos nos setores Norte ou Sul atrás dos gols. É ali que os Ultras do Al Hilal comandam os cantos, criando o ambiente rítmico e de alta energia que transformou o futebol saudita em uma sensação global.