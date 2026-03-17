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Carabao Cup trophy(C)Getty Images
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Como comprar ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa de 2026: Arsenal x Manchester City, preços da Copa da Liga Inglesa e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar na final da Copa em Wembley

Independentemente do nome que você prefira usar, seja Copa da Liga Inglesa, Copa da EFL ou Copa da Liga, teremos mais um desfecho emocionante da principal competição de copa doméstica da Inglaterra. 

O primeiro grande título da temporada 2025/26 será decidido no Estádio de Wembley, no domingo, 22 de março de 2026, quando Arsenal e Manchester City disputarão a glória. 

Deixe o GOAL mostrar todas as informações essenciais que você precisa saber antes da final, incluindo onde comprar ingressos e como assistir ao vivo.

Ingressos para Arsenal x Man City na final da Copa da Liga Inglesa a partir de £200Reservar ingressos

Quando é a final da Copa da Liga Inglesa de 2026?

Quando:domingo, 22 de março de 2026
Início:a confirmar (horário do Reino Unido)
Onde:Estádio de Wembley, Londres
Times:Arsenal x Manchester City 
Ingressos:Ingressos

Quais são os próximos jogos da Copa da Liga Inglesa?

Data e horárioJogoIngressos
22 de mar. de 2026, a confirmarFinal: Arsenal x Manchester City no Estádio de WembleyIngressos

Ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa de 2026: quanto custam?

Sempre haverá uma grande procura por ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa, e a edição de 2026 não será diferente. A expectativa é de que os preços oficiais sigam a mesma estrutura das finais recentes em Wembley.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
CategoriaPreço para adultos
Assento premium no nível 2£150 – £125
Categoria 1£108
Categoria 2£97
Categoria 3£76
Categoria 4£58
Categoria 5£41

Tarifas concessionárias geralmente estão disponíveis para idosos, crianças e jovens adultos, sujeitas à confirmação da EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Onde comprar ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa de 2026?

Os ingressos para a final da Copa da Liga Inglesa normalmente são vendidos diretamente pelos dois clubes finalistas depois que as semifinais são concluídas. Cada clube recebe uma cota fixa, e a procura regularmente supera a oferta.

Os torcedores também podem explorar opções de hospitalidade no Estádio de Wembley ou recorrer ao mercado secundário de ingressos para ter disponibilidade adicional.

Ingressos para Arsenal x Man City na final da Copa da Liga Inglesa a partir de £200Reservar ingressos

Como assistir ou transmitir a final da Copa da Liga Inglesa de 2026

É esperado que a Sky Sports transmita a final da Copa da Liga Inglesa ao vivo no Reino Unido, com streaming disponível via NOW e pelo aplicativo da Sky Sports. Os detalhes da transmissão serão confirmados mais perto do pontapé inicial.

Os espectadores internacionais também poderão assistir à final da Copa da Liga Inglesa por meio de parceiros oficiais de transmissão, incluindo a Paramount+ nos Estados Unidos e a beIN Sports na Austrália.

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