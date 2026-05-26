Como comprar ingressos para a final da Conference League de 2026: preços dos ingressos, entradas de última hora e mais informações

A temporada da Conference League da UEFA chega ao fim na histórica cidade de Leipzig em 27 de maio de 2026, quando duas equipes disputam a glória europeia.

Os vencedores desta temporada se classificarão para entrar na fase de liga da Liga Europa da UEFA de 2026–27.

Deixe o GOAL trazer para você todas as informações essenciais sobre ingressos para a final da Conference League da UEFA neste mês de maio, incluindo quanto eles custam e como você pode garantir seu lugar em um dos grandes eventos do futebol no ano.

Quando é a final da Conference League da UEFA de 2026?

Data Partida (horário de início) Local Ingressos Qua., 27 de maio Final da Conference League da UEFA: Crystal Palace x Rayo Vallecano (21h CET) Red Bull Arena (Leipzig) Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Conference League de 2026

Uma parcela significativa da capacidade de 39.700 lugares da Red Bull Arena é disponibilizada diretamente para torcedores e para o público em geral.

Os dois clubes participantes geralmente recebem uma divisão igual de ingressos, aproximadamente entre 9.000 e 10.000 para cada um, enquanto os ingressos restantes são colocados à venda para torcedores do mundo todo por meio de UEFA.com/tickets.

O processo de venda e distribuição dos ingressos reservados para os torcedores dos finalistas é organizado diretamente com os clubes envolvidos assim que eles se classificam.

Além disso, os torcedores podem comprar assentos no mercado secundário, como no StubHub, para garantir ingressos de última hora.

Ingressos para a final da Conference League de 2025: quanto custam?

Os preços oficiais dos ingressos para a final da Conference League da UEFA de 2026 variam de € 25 a € 190 e são divididos da seguinte forma:

Fans First: € 40 (reservado para torcedores dos finalistas)

€ 40 (reservado para torcedores dos finalistas) Categoria 3: € 65

€ 65 Categoria 2: € 140

€ 140 Categoria 1: € 190

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos vários clubes e da UEFA para obter informações adicionais e sites secundários como o StubHub para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar da final da Conference League de 2026?

Esta pode ser apenas a quinta temporada da mais nova competição de clubes da Europa, mas as finais anteriores foram duelos eletrizantes que provaram o valor do torneio.

Da vitória inaugural da Roma ao triunfo do West Ham em 2023, em Praga, e à histórica conquista do Olympiacos em 2024, a Conference League ofereceu uma plataforma para que os clubes gravassem seus nomes no folclore continental.

Para muitas das equipes envolvidas, a Conference League representa a melhor chance de conquistar um grande troféu e garantir uma vaga na Liga Europa na temporada seguinte.

Leipzig não é estranha a receber grandes noites europeias, tendo servido de forma famosa como cidade-sede da Copa do Mundo de 2006 e da UEFA EURO 2024.

No entanto, esta é a primeira vez que o Estádio de Leipzig receberá a decisão da Conference League, proporcionando um cenário moderno, intimidador e barulhento para as duas equipes em disputa.

Onde ficar para a final da Conference League de 2026

O Estádio de Leipzig, na Alemanha, também conhecido como RB Arena, é a casa do RB Leipzig.

O estádio foi inaugurado em 2004 no local do antigo Zentralstadion e tem capacidade de aproximadamente 42.000 pessoas para partidas internacionais, 39.700 para a final da Conference League.