Novembro de 2026 promete ser um mês inesquecível para os fãs de esporte em Londres, com destaque para a emocionante conclusão da edição inaugural das finais do World Rugby Nations Championship.

Para os fãs de futebol, haverá Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa, Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos de destaque da Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com o outono chegando à capital, atletas de alto nível de todo o mundo se reunirão nos estádios mais emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao vivo reservando seus ingressos hoje mesmo.

Se você vai visitar Londres a passeio ou a trabalho em novembro e quer acompanhar eventos esportivos de primeira linha, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

1. Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa, Wembley: 12 de novembro

Inglaterra x Croácia será disputado no Estádio de Wembley, em Londres, na quinta-feira, 12 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra em casa são disponibilizados primeiro pelo portal oficial de ingressos da seleção. Normalmente, há períodos de prioridade para membros do England Supporters Travel Club e titulares de ingressos de temporada afiliados à FA antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público geral.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa?

Os preços dos ingressos para os jogos da Inglaterra variam bastante conforme a localização do assento e o pacote. Pelos canais oficiais, as categorias de preço costumam ser as seguintes:

Categoria 1 : a partir de £ 80

: a partir de £ 80 Categoria 2 : a partir de £ 65

: a partir de £ 65 Categoria 3 : a partir de £ 45

: a partir de £ 45 Categoria 4: a partir de £ 35

2. Jogos da Premier League em Londres, em vários estádios: de 7 a 29 de novembro

Embora haja outra pausa para jogos de seleções prevista para meados de novembro, a Premier League terá confrontos de destaque antes e depois dela, incluindo o grande duelo entre Arsenal e Manchester City.

Data e horário local Jogo Ingressos Estádio Sáb., 7 de nov. (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium Sáb., 7 de nov. (15h) Fulham x Newcastle United Ingressos Craven Cottage Dom., 8 de nov. (14h) Crystal Palace x Liverpool Ingressos Selhurst Park Sáb., 21 de nov. (15h) Chelsea x Leeds United Ingressos Stamford Bridge Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Seg., 23 de nov. (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Dom., 29 de nov. (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Dom., 29 de nov. (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até ingressos de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais dos clubes.

Os clubes da primeira divisão do futebol britânico costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para titulares de ingressos de temporada

Depois, para quem já compareceu a jogos em casa, conforme a classificação por pontos de fidelidade

Por fim, para o público em geral durante o período de venda aberta

Se você não conseguir garantir um lugar pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund será disputado no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso 100% digital pelas catracas do Emirates Stadium, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Titulares de ingressos de temporada: têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos quatro da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos quatro da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. Os associados devem se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. Os associados devem se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de revenda: se os ingressos para uma partida se esgotarem, os associados oficiais que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de titulares de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio do Arsenal Ticket Exchange.

se os ingressos para uma partida se esgotarem, os associados oficiais que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de titulares de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio do Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente pelo portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente pelo portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda de ingressos: para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir entradas de última hora, os torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda de ingressos, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três categorias (A, B e C), que determinam os preços originais dos ingressos:

Jogos da categoria A: preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente vão de £ 65 a mais de £ 120 .

preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente vão de . Jogos da categoria B: adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de £ 45 a £ 75 .

adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de . Jogos da categoria C: adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam em £ 35 e vão até £ 55 .

adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam em . Tarifas reduzidas: há preços reduzidos nas categorias designadas para membros Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos.

há preços reduzidos nas categorias designadas para membros Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos. Exigência de associação oficial: para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. World Rugby Nations Championship em Londres, Allianz Stadium: de 8 a 29 de novembro

Um dos grandes eventos esportivos realizados em Londres neste outono é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship (de 27 a 29 de novembro).

Esse torneio bienal inédito, que coloca frente a frente as maiores potências do rugby dos hemisférios Norte e Sul para definir um campeão mundial, começou em julho e terá seu desfecho em Londres.

Além de receber todos os jogos do fim de semana das finais, o Allianz Stadium, em Twickenham, sediará as últimas três partidas da Inglaterra na fase de grupos: contra a Austrália (8 de novembro), o Japão (14 de novembro) e a Nova Zelândia (21 de novembro).

Embora os confrontos do fim de semana das finais só sejam confirmados após o término da fase de grupos, as 12 seleções participantes têm presença garantida nos três dias de encerramento.

Data e horário local Rodada e jogo Ingressos Dom., 8 de nov. (15h10) 4ª rodada: Inglaterra x Austrália Ingressos Sáb., 14 de nov. (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelas plataformas centrais do torneio ou pela federação da seleção anfitriã (por exemplo, a da Inglaterra), dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (de 27 a 29 de novembro) : os ingressos para os seis jogos decisivos realizados no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: os ingressos para os seis jogos decisivos realizados no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): os ingressos para os jogos individuais da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações das seleções anfitriãs. É possível adquiri-los nos portais oficiais dessas federações.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres.

Para os dias com duas partidas durante o fim de semana das finais, as categorias oficiais de preços são as seguintes:

Dois jogos na sexta-feira, 27 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Dois jogos no sábado, 28 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Dois jogos no domingo, 29 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (dois ou três dias): oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote de três dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro

Os preços dos ingressos comuns para adultos nos jogos individuais da fase de grupos disputados em Londres são os seguintes:

Inglaterra