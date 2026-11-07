Novembro de 2026 promete ser um mês inesquecível para o esporte em Londres, tendo como destaque a emocionante conclusão da edição inaugural das finais do World Rugby Nations Championship.

Para os fãs de futebol, haverá Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa, Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos atraentes pela Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com a chegada do outono à capital, atletas de elite de várias partes do mundo estarão nos estádios mais emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao garantir seus ingressos hoje mesmo.

Se você vai visitar Londres a passeio ou a trabalho em novembro e quer acompanhar eventos esportivos de alto nível, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

1. Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa, Wembley, 12 de novembro

O jogo entre Inglaterra e Croácia acontece no estádio de Wembley, em Londres, na quinta-feira, 12 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra em casa são disponibilizados primeiro pelo portal oficial de venda de ingressos da England Football. Em geral, integrantes do England Supporters Travel Club e titulares de ingressos de temporada vinculados à FA têm prioridade antes que os ingressos restantes sejam oferecidos ao público em geral.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da Uefa?

Os preços dos ingressos para jogos da Inglaterra variam bastante conforme a localização do assento e o pacote. Pelos canais oficiais, as categorias de preços costumam ser as seguintes:

Categoria 1 : a partir de £ 80

: a partir de £ 80 Categoria 2 : a partir de £ 65

: a partir de £ 65 Categoria 3 : a partir de £ 45

: a partir de £ 45 Categoria 4: a partir de £ 35

2. Jogos da Premier League em diferentes estádios de Londres, de 7 a 29 de novembro

Outra pausa para jogos de seleções se aproxima em meados de novembro, mas a Premier League ainda terá confrontos de destaque antes e depois dela, incluindo o grande duelo entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Estádio Sáb., 7 de nov. (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium Sáb., 7 de nov. (15h) Fulham x Newcastle United Ingressos Craven Cottage Dom., 8 de nov. (14h) Crystal Palace x Liverpool Ingressos Selhurst Park Sáb., 21 de nov. (15h) Chelsea x Leeds United Ingressos Stamford Bridge Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Seg., 23 de nov. (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Dom., 29 de nov. (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Dom., 29 de nov. (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times de Londres na Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até ingressos de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais dos clubes.

Os clubes da primeira divisão inglesa costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para titulares de ingressos de temporada

Depois, para quem já compareceu a jogos em casa, conforme a classificação por pontos de fidelidade

Por fim, para o público em geral durante o período de venda aberta

Se você não conseguir ingressos pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando entradas de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund acontece no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Titulares de ingressos de temporada: Têm assentos garantidos nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos 4 jogos em casa pela Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados novamente à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Têm assentos garantidos nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos 4 jogos em casa pela Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados novamente à venda pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados da categoria Red Membership: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red Membership. Os associados precisam se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red Membership. Os associados precisam se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, os associados oficiais que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de titulares de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio da Arsenal Ticket Exchange.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, os associados oficiais que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de titulares de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio da Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda de ingressos: Para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir entradas de última hora, os torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para jogos do Arsenal pela Champions League?

O Arsenal classifica os jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Os preços geralmente variam de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Os preços geralmente variam de . Jogos da categoria B: Adversários da faixa intermediária (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Os preços costumam variar de £ 45 a £ 75 .

Adversários da faixa intermediária (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Os preços costumam variar de . Jogos da categoria C: Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City, Hull City). Os preços originais começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City, Hull City). Os preços originais começam na faixa de . Preços reduzidos: Há preços reduzidos nas faixas designadas para integrantes dos Junior Gunners (menores de 18 anos), associados da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos).

Há preços reduzidos nas faixas designadas para integrantes dos Junior Gunners (menores de 18 anos), associados da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. World Rugby Nations Championship em Londres, Allianz Stadium, de 8 a 29 de novembro

Um dos principais eventos esportivos deste outono em Londres é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship (de 27 a 29 de novembro).

Esse torneio bienal inédito, que coloca frente a frente as grandes potências do rúgbi dos hemisférios Norte e Sul para definir um campeão mundial, começou em julho e chega ao seu desfecho em Londres.

Além de receber todos os jogos do fim de semana das finais, o Allianz Stadium, em Twickenham, também será palco dos três últimos jogos da Inglaterra na fase de grupos: contra a Austrália (8 de novembro), o Japão (14 de novembro) e a Nova Zelândia (21 de novembro).

Embora os confrontos do fim de semana das finais só sejam confirmados após o término da fase de grupos, todas as doze seleções participantes têm presença garantida nos três dias que encerram o torneio.

Data (e horário local) Rodada e jogo Ingressos Dom., 8 de nov. (15h10) 4ª rodada: Inglaterra x Austrália Ingressos Sáb., 14 de nov. (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos portais centrais do torneio ou pela entidade responsável pela seleção anfitriã (como a Inglaterra), dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (de 27 a 29 de novembro) : A venda dos ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: A venda dos ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas entidades responsáveis pelas seleções anfitriãs. Você pode adquiri-los nos portais oficiais dessas entidades.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com rodada dupla durante o fim de semana das finais, as faixas oficiais de preços são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada jogo da fase de grupos disputado em Londres são os seguintes:

Inglaterra