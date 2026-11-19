Novembro de 2026 promete ser um mês inesquecível para o esporte em Londres, tendo como destaque a emocionante conclusão da edição inaugural das finais do World Rugby Nations Championship.

Para os fãs de futebol, há Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos de destaque na Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com a chegada do outono à capital, atletas de alto nível de todo o mundo estarão nos estádios mais emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação comprando ingressos hoje mesmo.

Seja para quem vai visitar Londres a passeio ou a trabalho neste novembro e quer acompanhar esporte de alto nível, seja para quem mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL reúne todas as informações necessárias, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

2. Jogos da Premier League em Londres, em diferentes estádios: 21 a 29 de novembro

Com o fim da pausa para jogos de seleções, a capital terá confrontos de destaque da Premier League, incluindo o grande duelo entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Estádio Sáb., 21 de nov. (15h) Chelsea x Leeds United Ingressos Stamford Bridge Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Seg., 23 de nov. (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Dom., 29 de nov. (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Dom., 29 de nov. (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal F.C., Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C., Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C., Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C., Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C., Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C., Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até planos de temporada e pacotes de hospitalidade, disponíveis nos canais oficiais de venda dos clubes.

Os clubes da primeira divisão inglesa costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem plano de temporada

Depois, para quem já foi a jogos em casa, conforme a pontuação no programa de fidelidade

Por fim, para o público em geral, durante o período de venda geral

Se você não conseguir garantir um lugar pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, vale conferir plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund acontece no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Titulares de planos de temporada: Têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada partida.

As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada partida. Bolsa oficial de ingressos: Se uma partida esgotar, associados que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor original diretamente de titulares de planos de temporada pela Arsenal Ticket Exchange.

Se uma partida esgotar, associados que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor original diretamente de titulares de planos de temporada pela Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas secundárias de ingressos: Para partidas esgotadas ou ingressos de última hora no dia do jogo, torcedores podem recorrer a plataformas secundárias verificadas, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Champions League?

O Arsenal classifica seus jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente vão de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente vão de . Jogos da categoria C: Adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de £ 35 a £ 55 .

Adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de . Preços reduzidos: Há descontos em faixas específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos.

Há descontos em faixas específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos. Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo valor original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. World Rugby Nations Championship em Londres, Allianz Stadium: 14 a 29 de novembro

Um dos grandes eventos esportivos deste outono em Londres é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship, de 27 a 29 de novembro.

O novo torneio bienal, que coloca frente a frente as principais potências do rugby dos hemisférios Norte e Sul para coroar um campeão mundial, começou em julho e termina em Londres.

Além de receber todos os jogos do fim de semana das finais, o Allianz Stadium, em Twickenham, também sediará os três últimos jogos da Inglaterra na fase de grupos: contra a Austrália (8 de novembro), o Japão (14 de novembro) e a Nova Zelândia (21 de novembro).

Embora os confrontos do fim de semana das finais só sejam definidos após o término da fase de grupos, as doze seleções participantes têm presença garantida nos três dias de encerramento.

Data (e horário local) Rodada e jogo Ingressos Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados nos canais centrais do torneio ou junto à federação anfitriã de cada jogo (por exemplo, a da Inglaterra), dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : A venda dos ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada centralmente pelo site oficial do Nations Championship de rugby e por sua parceira de venda, a Ticketmaster.

: A venda dos ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada centralmente pelo site oficial do Nations Championship de rugby e por sua parceira de venda, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas seleções anfitriãs. Você pode adquiri-los nos portais oficiais das respectivas federações.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra de entradas para dias individuais ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com dois jogos durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Sexta-feira, 27 de novembro, dois jogos : ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Sábado, 28 de novembro, dois jogos : ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Domingo, 29 de novembro, dois jogos : ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe de adulto para 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada jogo da fase de grupos disputado em Londres são os seguintes:

Inglaterra