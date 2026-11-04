Quais eventos esportivos acontecem em Londres em novembro de 2026? Jogos do Rugby Nations Championship, da Premier League, da Champions League e mais

Novembro de 2026 promete ser um mês inesquecível para o esporte em Londres, com a emocionante conclusão da edição inaugural das finais do World Rugby Nations Championship como principal destaque.

Para os fãs de futebol, haverá Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA, Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos atraentes da Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com o outono se instalando na capital, atletas de classe mundial de vários países chegarão aos estádios emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao vivo reservando seus ingressos hoje mesmo.

Se você vai visitar Londres a passeio ou a trabalho em novembro e quer acompanhar eventos esportivos de alto nível, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

1. Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA, Wembley: 12 de novembro

Inglaterra x Croácia será disputado no Estádio de Wembley, em Londres, na quinta-feira, 12 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra em casa são disponibilizados primeiro pelo portal oficial de ingressos da England Football. Em geral, integrantes do England Supporters Travel Club e detentores de carnês de temporada vinculados à FA têm acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem oferecidos ao público em geral.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA?

Os preços dos ingressos para os jogos da Inglaterra variam bastante conforme a localização do assento e o pacote. Pelos canais oficiais, as categorias de preço costumam ser as seguintes:

Categoria 1 : a partir de £ 80

: a partir de £ 80 Categoria 2 : a partir de £ 65

: a partir de £ 65 Categoria 3 : a partir de £ 45

: a partir de £ 45 Categoria 4: a partir de £ 35

2. Jogos da Premier League em Londres, em diferentes estádios: de 7 a 29 de novembro

Outra pausa para jogos de seleções se aproxima em meados de novembro, mas ainda haverá partidas de destaque da Premier League antes e depois dela, incluindo o grande confronto entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Estádio Sáb., 7 de nov. (15h) Arsenal x Hull City Ingressos Emirates Stadium Sáb., 7 de nov. (15h) Fulham x Newcastle United Ingressos Craven Cottage Dom., 8 de nov. (14h) Crystal Palace x Liverpool Ingressos Selhurst Park Sáb., 21 de nov. (15h) Chelsea x Leeds United Ingressos Stamford Bridge Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Seg., 23 de nov. (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Dom., 29 de nov. (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Dom., 29 de nov. (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Dom., 29 de nov. (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, zona norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, zona oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, zona oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, zona sul de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, zona oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, zona norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os clubes da primeira divisão do futebol britânico costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem carnê de temporada

Depois, para quem já assistiu a jogos em casa e tem classificação baseada em pontos de fidelidade

Por fim, para o público em geral durante o período de venda aberta

Se você não conseguir ingressos pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando entradas de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund será disputado no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium totalmente digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de carnê de temporada: Têm assentos garantidos nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos quatro pela Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser anunciados novamente na plataforma oficial de revenda do clube.

Têm assentos garantidos nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos quatro pela Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser anunciados novamente na plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para sócios Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para sócios pagantes da categoria Red. Os sócios precisam se inscrever em um período específico, semanas antes de cada partida.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para sócios pagantes da categoria Red. Os sócios precisam se inscrever em um período específico, semanas antes de cada partida. Plataforma oficial de revenda de ingressos: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, sócios que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, pelo preço original, ingressos devolvidos por detentores de carnê de temporada diretamente na Arsenal Ticket Exchange.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, sócios que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, pelo preço original, ingressos devolvidos por detentores de carnê de temporada diretamente na Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas secundárias de ingressos: Para partidas com ingressos esgotados ou para conseguir entradas de última hora no dia do jogo, os torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal classifica seus jogos em casa no Emirates Stadium em três níveis (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de primeira linha e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de primeira linha e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de . Jogos da categoria C: Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de . Tarifas com desconto: Há preços reduzidos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), sócios Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (maiores de 66 anos).

Há preços reduzidos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), sócios Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (maiores de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. World Rugby Nations Championship em Londres, Allianz Stadium: de 8 a 29 de novembro

Um dos principais eventos esportivos de Londres neste outono é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship, de 27 a 29 de novembro.

Esse novo torneio bienal, que coloca frente a frente as maiores potências do rúgbi dos hemisférios Norte e Sul para coroar um campeão mundial, começou em julho e termina em Londres.

Além de receber todos os jogos do fim de semana das finais, o Allianz Stadium, em Twickenham, também sediará os últimos três jogos da Inglaterra na fase de grupos: contra a Austrália, em 8 de novembro; contra o Japão, em 14 de novembro; e contra a Nova Zelândia, em 21 de novembro.

Embora os confrontos do fim de semana das finais só sejam confirmados após a conclusão da fase de grupos, as 12 seleções participantes têm presença garantida nos três dias que encerram o torneio.

Data (e horário local) Rodada e jogo Ingressos Dom., 8 de nov. (15h10) 4ª rodada: Inglaterra x Austrália Ingressos Sáb., 14 de nov. (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Sáb., 21 de nov. (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centralizados do torneio ou pela federação responsável pelo jogo em casa (por exemplo, a da Inglaterra), dependendo da partida.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações das seleções mandantes. Você pode adquiri-los nos portais oficiais dessas federações.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres.

Para cada dia com rodada dupla durante o fim de semana das finais, as categorias oficiais de preços são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (dois ou três dias): oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote de três dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro

Os preços dos ingressos comuns para adultos em cada jogo da fase de grupos disputado em Londres são os seguintes:

Inglaterra