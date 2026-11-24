As grandes emoções do esporte continuam em Londres neste mês de novembro, incluindo o desfecho da primeira edição das finais do World Rugby Nations Championship.

Para os fãs de futebol, há Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League, além de confrontos de destaque na Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com a chegada do outono à capital, atletas de nível mundial vindos de vários países estarão nos locais mais emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao comprar ingressos para os jogos hoje mesmo.

Se você vai visitar Londres a turismo ou a trabalho neste mês de novembro e quer assistir a eventos esportivos de alto nível, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL reúne todas as informações de que você precisa, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

2. Jogos da Premier League em Londres (vários locais): 29 de novembro

Alguns jogos de destaque da Premier League acontecem na capital neste fim de semana, incluindo o grande confronto entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Local Domingo, 29 de novembro (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Domingo, 29 de novembro (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Domingo, 29 de novembro (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal FC: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford FC: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea FC: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace FC: Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham FC: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur FC: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, disponíveis nos canais oficiais de venda dos clubes.

Os clubes da primeira divisão do futebol britânico costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem carnê de temporada

Depois, para quem já assistiu a jogos em casa, conforme a classificação por pontos de fidelidade

Por fim, para o público em geral, durante o período de venda geral

Se você não conseguir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund acontece no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de carnê de temporada: Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para membros Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É necessário se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É necessário se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de troca de ingressos: Se um jogo tiver ingressos esgotados, membros oficiais que não foram contemplados no sorteio podem comprar diretamente de detentores de carnê de temporada ingressos devolvidos pelo preço original, por meio do Arsenal Ticket Exchange.

Se um jogo tiver ingressos esgotados, membros oficiais que não foram contemplados no sorteio podem comprar diretamente de detentores de carnê de temporada ingressos devolvidos pelo preço original, por meio do Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda de ingressos: Para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir entradas de última hora, torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal classifica seus jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de primeira linha e clássicos (como Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de £65 a mais de £120 .

Preços mais altos para adversários de primeira linha e clássicos (como Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (como Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os ingressos geralmente custam de £45 a £75 .

Adversários de nível intermediário (como Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os ingressos geralmente custam de . Jogos da categoria C: Adversários de menor procura (como Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de £35 a £55 .

Adversários de menor procura (como Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de . Valores reduzidos: Há preços reduzidos em faixas designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos.

Há preços reduzidos em faixas designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores com mais de 66 anos. Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. Finais do World Rugby Nations Championship, Londres (Allianz Stadium): 27 a 29 de novembro

Um dos principais eventos esportivos de Londres neste outono é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship no Allianz Stadium, em Twickenham, de 27 a 29 de novembro.

O novo torneio bienal, que coloca frente a frente as maiores potências do rúgbi dos hemisférios Norte e Sul para definir um campeão mundial, começou em julho e chega ao fim em Londres. As doze seleções participantes entrarão em campo ao longo dos três dias finais.

Data (e horário local) Disputa e jogo Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: Fiji x Itália Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: Irlanda x Austrália Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: País de Gales x Japão Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: Escócia x Argentina Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: África do Sul x França Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados nos canais centralizados do torneio ou por meio da federação responsável por sediar cada partida (como a da Inglaterra), dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster.

: Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de vendas, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações das seleções anfitriãs. Você pode comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra de entradas para dias individuais ou pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com dois jogos durante o fim de semana das finais, os preços oficiais são os seguintes: