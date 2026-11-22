As emoções do esporte continuam em Londres neste mês de novembro, com destaque para o desfecho da edição inaugural das finais do Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby.

Para os fãs de futebol, há Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos atraentes da Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com o outono tomando conta da capital, atletas de alto nível de várias partes do mundo estarão nos locais mais emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao comprar ingressos para as partidas.

Se você vai visitar Londres a turismo ou a trabalho neste mês de novembro e quer acompanhar esporte de alto nível, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL reúne todas as informações necessárias, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

2. Jogos da Premier League em Londres (vários locais): 23 a 29 de novembro

Com o fim da pausa para jogos de seleções, a capital receberá partidas de destaque da Premier League, incluindo o grande confronto entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Local Seg., 23 de novembro (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Dom., 29 de novembro (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Dom., 29 de novembro (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Dom., 29 de novembro (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League

Há diversas opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até ingressos de temporada e pacotes de hospitalidade, disponíveis nos canais oficiais de venda dos clubes.

Os clubes da primeira divisão inglesa costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem ingresso de temporada

Depois, para quem já assistiu a jogos em casa, conforme a pontuação no programa de fidelidade

Por fim, para o público em geral, durante o período de venda aberta

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund será disputado no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso 100% digital pelas catracas do Emirates Stadium, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de ingressos de temporada: Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos 4 pela Champions League, na fase de liga. Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente na plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos 4 pela Champions League, na fase de liga. Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente na plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É necessário se inscrever em um período específico, semanas antes de cada partida.

As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É necessário se inscrever em um período específico, semanas antes de cada partida. Plataforma oficial de troca de ingressos: Se uma partida esgotar, associados que não forem contemplados no sorteio poderão comprar ingressos devolvidos pelo preço original diretamente de detentores de ingressos de temporada, por meio da Arsenal Ticket Exchange.

Se uma partida esgotar, associados que não forem contemplados no sorteio poderão comprar ingressos devolvidos pelo preço original diretamente de detentores de ingressos de temporada, por meio da Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas secundárias de ingressos: Para partidas esgotadas ou para conseguir ingressos de última hora no dia do jogo, os torcedores podem recorrer a plataformas secundárias verificadas, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para jogos do Arsenal pela Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam os preços originais dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de . Jogos da categoria C: Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de £ 35 a £ 55 .

Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de . Tarifas reduzidas: Há preços reduzidos em categorias específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados jovens adultos (de 18 a 24 anos) e torcedores idosos (acima de 66 anos).

Há preços reduzidos em categorias específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados jovens adultos (de 18 a 24 anos) e torcedores idosos (acima de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. Fim de semana das finais do Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby, Londres (Allianz Stadium): 27 a 29 de novembro

Um dos grandes eventos esportivos de Londres neste outono é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Campeonato das Nações de Rugby, no Allianz Stadium, em Twickenham, de 27 a 29 de novembro.

Esse novo torneio bienal, que coloca frente a frente as maiores potências do rugby dos hemisférios Norte e Sul para definir um campeão mundial, começou em julho e terá seu desfecho em Londres. As doze seleções participantes estarão presentes nos três dias do fim de semana decisivo.

Data (e horário local) Disputa e jogo Ingressos Sex., 27 de novembro (16h40) 11º lugar: Fiji x Itália Ingressos Sex., 27 de novembro (20h10) 5º lugar: Irlanda x Austrália Ingressos Sáb., 28 de novembro (13h10) 9º lugar: País de Gales x Japão Ingressos Sáb., 28 de novembro (16h40) 3º lugar: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Dom., 29 de novembro (13h10) 7º lugar: Escócia x Argentina Ingressos Dom., 29 de novembro (16h40) Final: África do Sul x França Ingressos

Como comprar ingressos para o Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby em Londres

Os ingressos oficiais para o Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby de 2026 podem ser comprados pelos canais centrais do torneio ou pela federação anfitriã de cada partida (por exemplo, a da Inglaterra), dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para os seis jogos decisivos no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: Os ingressos para os seis jogos decisivos no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada partida da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações das seleções anfitriãs. Você pode comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Quanto custam os ingressos para o Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o Campeonato das Nações de Rugby da World Rugby de 2026 variam bastante conforme a compra de ingressos para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para cada dia com dois jogos durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes: