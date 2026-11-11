Novembro de 2026 promete ser um mês inesquecível de grandes momentos esportivos em Londres, com destaque para a emocionante conclusão da edição inaugural das finais do World Rugby Nations Championship.

Para os fãs de futebol, haverá Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA, Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League e uma série de confrontos atraentes da Premier League, incluindo Arsenal x Manchester City.

Com a chegada do outono à capital, atletas de nível mundial vindos de diferentes partes do planeta estarão nos estádios emblemáticos da cidade. Você pode vê-los em ação ao reservar ingressos para as partidas ainda hoje.

Se você vai visitar Londres a passeio ou a trabalho em novembro e quer acompanhar esportes de alto nível, ou se mora na cidade e procura ingressos de última hora, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

1. Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA, Wembley: 12 de novembro

Inglaterra x Croácia acontece no Estádio de Wembley, em Londres, na quinta-feira, 12 de novembro, com início previsto para as 19h45 (GMT).

Como comprar ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos para os jogos da Inglaterra em casa são disponibilizados primeiro pelo portal oficial de ingressos da England Football. Normalmente, integrantes do England Supporters Travel Club e detentores de ingressos de temporada vinculados à FA têm prioridade antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público geral.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia pela Liga das Nações da UEFA?

Os preços dos ingressos para os jogos da Inglaterra variam bastante conforme a localização do assento e o pacote. Pelos canais oficiais, as categorias de preço costumam ser as seguintes:

Categoria 1 : a partir de £ 80

: a partir de £ 80 Categoria 2 : a partir de £ 65

: a partir de £ 65 Categoria 3 : a partir de £ 45

: a partir de £ 45 Categoria 4: a partir de £ 35

2. Jogos da Premier League em Londres, em vários estádios: de 7 a 29 de novembro

Embora haja outra pausa para jogos de seleções prevista para meados de novembro, a Premier League terá partidas de destaque depois dela, incluindo o grande confronto entre Arsenal e Manchester City.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Estádio Sábado, 21 de novembro (15h) Chelsea x Leeds United Ingressos Stamford Bridge Sábado, 21 de novembro (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Segunda-feira, 23 de novembro (20h) Brentford x Everton Ingressos Gtech Community Stadium Domingo, 29 de novembro (14h05) Crystal Palace x Hull City Ingressos Selhurst Park Domingo, 29 de novembro (14h05) Fulham x Bournemouth Ingressos Craven Cottage Domingo, 29 de novembro (16h30) Arsenal x Manchester City Ingressos Emirates Stadium

Quais são os times da Premier League em Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até ingressos de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Os clubes da primeira divisão do futebol britânico costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem ingresso de temporada

Depois, para quem já compareceu a jogos em casa, conforme a classificação por pontos de fidelidade

Por fim, para o público geral, durante o período de venda aberta

Se você não conseguir garantir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

3. Arsenal x Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de novembro

Arsenal x Borussia Dortmund acontece no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 24 de novembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Borussia Dortmund pela Champions League?

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas 100% digital no Emirates Stadium, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de ingressos de temporada: Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. É necessário fazer a inscrição em um período específico, semanas antes de cada jogo.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. É necessário fazer a inscrição em um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de detentores de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio da Arsenal Ticket Exchange.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, diretamente de detentores de ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio da Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções de hospitalidade premium, incluindo assentos no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções de hospitalidade premium, incluindo assentos no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas secundárias de ingressos: Para jogos com ingressos esgotados ou compras de última hora no dia da partida, torcedores podem procurar entradas em plataformas secundárias verificadas, como a LiveFootballTickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três níveis (categorias A, B e C), que determinam os preços originais dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de primeiro escalão e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de primeiro escalão e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os preços geralmente variam de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de . Jogos da categoria C: Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de . Tarifas com desconto: Há preços reduzidos em categorias específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (acima de 66 anos).

Há preços reduzidos em categorias específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (acima de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, é preciso ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. World Rugby Nations Championship em Londres, Allianz Stadium: de 8 a 29 de novembro

Um dos principais eventos esportivos que acontecerão em Londres neste outono é, sem dúvida, o fim de semana das finais do Nations Championship, de 27 a 29 de novembro.

Esse novo torneio bienal, que coloca frente a frente as maiores potências do rúgbi dos hemisférios Norte e Sul para coroar um campeão mundial, começou em julho e termina em Londres.

Além de receber todos os jogos do fim de semana das finais, o Allianz Stadium, em Twickenham, também será palco dos três últimos jogos da Inglaterra na fase de grupos: contra a Austrália (8 de novembro), o Japão (14 de novembro) e a Nova Zelândia (21 de novembro).

Embora os confrontos do fim de semana das finais só sejam confirmados após o término da fase de grupos, a participação das doze seleções competidoras está garantida nos três dias que encerrarão o torneio.

Data (e horário local) Rodada e jogo Ingressos Sábado, 14 de novembro (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Sábado, 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sábado, 28 de novembro (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados pelos canais centrais do torneio ou pela entidade da seleção anfitriã de cada partida (como a Inglaterra), dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (de 27 a 29 de novembro) : Os ingressos para os seis jogos finais realizados no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: Os ingressos para os seis jogos finais realizados no Allianz Stadium, em Twickenham, são administrados de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas entidades das seleções anfitriãs. Você pode adquiri-los nos portais oficiais dessas entidades.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship em Londres?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante conforme a compra seja de entradas para um único dia ou de pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres.

Para cada dia com dois jogos durante o fim de semana das finais, as faixas oficiais de preço são as seguintes:

Dois jogos na sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Dois jogos no sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Dois jogos no domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro

Os preços dos ingressos padrão para adultos nos jogos individuais da fase de grupos disputados em Londres são os seguintes:

Inglaterra