Londres se transforma em um deslumbrante cenário de inverno neste mês de dezembro. Para aumentar o clima festivo, a capital recebe diversos eventos esportivos inesquecíveis, incluindo grandes jogos da Premier League.

Seja para presentear alguém querido no Natal ou para sair de casa e acompanhar algumas horas de esporte ao vivo, você já pode reservar ingressos para jogos e eventos.

De tradicionais partidas de futebol no Boxing Day e clássicos londrinos decisivos às arquibancadas animadas do Mundial de Dardos no Ally Pally, o calendário esportivo da cidade ganha força durante as festas.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar em alguns dos eventos imperdíveis de Londres neste mês de dezembro, incluindo onde comprar os ingressos e quanto eles custam.

1. Jogos da Premier League, Championship e Copa da Liga Inglesa, em Londres (vários locais), de 2 a 30 de dezembro

Londres recebe grandes jogos do futebol nacional ao longo de dezembro, incluindo o clássico do norte de Londres entre Tottenham e Arsenal e as quartas de final da Copa da Liga Inglesa entre Crystal Palace e Sunderland.

Data (e horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 2 de dezembro (19h30) Premier League: Chelsea x Crystal Palace Ingressos Stamford Bridge Quarta-feira, 2 de dezembro (20h15) Premier League: Brentford x Arsenal Ingressos Gtech Community Stadium Quinta-feira, 3 de dezembro (20h15) Premier League: Tottenham Hotspur x Fulham Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Sábado, 5 de dezembro (12h30) Premier League: Chelsea x Liverpool Ingressos Stamford Bridge Sábado, 5 de dezembro (20h) Premier League: Brentford x Manchester City Ingressos Gtech Community Stadium Domingo, 6 de dezembro (20h) Premier League: Tottenham Hotspur x Arsenal Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Terça-feira, 8 de dezembro (19h45) Championship: Millwall x Sheffield United Ingressos The Den Terça-feira, 8 de dezembro (19h45) Championship: Queens Park Rangers x Wolverhampton Wanderers Ingressos Loftus Road Stadium Terça-feira, 8 de dezembro (20h) Championship: West Ham United x Middlesbrough Ingressos London Stadium Sábado, 12 de dezembro (12h30) Championship: Queens Park Rangers x Watford Ingressos Loftus Road Stadium Sábado, 12 de dezembro (15h) Premier League: Fulham x Brentford Ingressos Craven Cottage Sábado, 12 de dezembro (15h) Championship: West Ham United x Bristol City Ingressos London Stadium Domingo, 13 de dezembro (14h) Premier League: Arsenal x Bournemouth Ingressos Emirates Stadium Domingo, 13 de dezembro (19h) Premier League: Crystal Palace x Manchester United Ingressos Selhurst Park Quarta-feira, 16 de dezembro (19h30) Quartas da Copa da Liga Inglesa: Crystal Palace x Sunderland Ingressos Selhurst Park Sábado, 19 de dezembro (12h30) Premier League: Brentford x Newcastle United Ingressos Gtech Community Stadium Sábado, 19 de dezembro (12h30) Championship: Millwall x Charlton Athletic Ingressos The Den Domingo, 20 de dezembro (16h30) Premier League: Arsenal x Manchester United Ingressos Emirates Stadium Segunda-feira, 21 de dezembro (20h) Premier League: Chelsea x Aston Villa Ingressos Stamford Bridge Sábado, 26 de dezembro (15h) Premier League: Fulham x Brighton & Hove Albion Ingressos Craven Cottage Sábado, 26 de dezembro (15h) Premier League: Tottenham Hotspur x Bournemouth Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Sábado, 26 de dezembro (15h) Championship: Queens Park Rangers x Bristol City Ingressos Loftus Road Stadium Sábado, 26 de dezembro (15h) Championship: West Ham United x Norwich City Ingressos London Stadium Domingo, 27 de dezembro (15h) Premier League: Crystal Palace x Arsenal Ingressos Selhurst Park Terça-feira, 29 de dezembro (19h30) Premier League: Tottenham Hotspur x Brighton & Hove Albion Ingressos Tottenham Hotspur Stadium Terça-feira, 29 de dezembro (19h45) Championship: Millwall x Portsmouth Ingressos The Den Quarta-feira, 30 de dezembro (19h30) Premier League: Crystal Palace x Bournemouth Ingressos Selhurst Park Quarta-feira, 30 de dezembro (19h30) Premier League: Fulham x Arsenal Ingressos Craven Cottage

Quais times da Premier League e da Championship ficam em Londres?

Arsenal F.C. - Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C. - Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C. - Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C. - Selhurst Park (Selhurst, sul de Londres)

Fulham F.C. - Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C. - Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

Queens Park Rangers F.C. - Loftus Road Stadium (Shepherd's Bush, oeste de Londres)

West Ham United F.C. - London Stadium (Stratford, leste de Londres)

Millwall F.C. - The Den (Bermondsey, sudeste de Londres)

Charlton Athletic F.C. - The Valley (Charlton, sudeste de Londres)

Como comprar ingressos para a Premier League e a Championship?

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League e da Championship, de ingressos para partidas avulsas a planos de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos canais oficiais de venda dos clubes.

Os clubes da primeira divisão inglesa costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para quem tem plano de temporada

Depois, para quem já assistiu a jogos em casa, conforme a pontuação no programa de fidelidade

Por fim, para o público em geral, durante a venda aberta

Se você não conseguir lugares pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, vale consultar plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

2. Repescagem da Copa do Mundo Feminina: Inglaterra x Ucrânia, 5 de dezembro

Inglaterra x Ucrânia acontece no Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, 5 de dezembro, com início previsto para as 17h30 (GMT). É o jogo de volta da final da repescagem da Copa do Mundo Feminina. Quem vencer no placar agregado garantirá vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027.

Como comprar ingressos para Inglaterra x Ucrânia pela repescagem da Copa do Mundo Feminina

Torcedores da casa podem comprar ingressos oficiais diretamente pela página do evento no site do Estádio de Wembley ou pela Ticketmaster UK. Torcedores visitantes, nos setores da Ucrânia, devem comprar ingressos pela Associação Ucraniana de Futebol (UAF) ou pela página do Estádio de Wembley destinada aos visitantes.

Para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir entrar no dia da partida, torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Ucrânia pela repescagem da Copa do Mundo Feminina?

Os ingressos oficiais comuns para o jogo de volta da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 entre Inglaterra e Ucrânia custam de £ 15 a £ 59 para adultos e de £ 5 a £ 17,50 para quem tem direito a desconto.

3. Arsenal x Real Madrid, Emirates Stadium, 9 de dezembro

Arsenal x Real Madrid acontece no Emirates Stadium, em Londres, na terça-feira, 9 de dezembro, com início previsto para as 20h (GMT).

Como comprar ingressos para Arsenal x Real Madrid pela Champions League

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium totalmente digital, o Arsenal distribui os ingressos por um sistema estruturado:

Detentores de planos de temporada: Têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda na plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda na plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de troca de ingressos: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos, pelo preço original, diretamente de detentores de planos de temporada por meio do Arsenal Ticket Exchange.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos, pelo preço original, diretamente de detentores de planos de temporada por meio do Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda: Para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir entrar no dia da partida, torcedores podem recorrer a plataformas verificadas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal classifica os jogos em casa no Emirates Stadium em três níveis (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os valores costumam ir de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os valores costumam ir de . Jogos da categoria C: Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Adversários de menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de . Descontos: Há preços reduzidos nas categorias designadas para membros Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (acima de 66 anos).

Há preços reduzidos nas categorias designadas para membros Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (acima de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

4. Mundial de Dardos da PDC, Londres (Alexandra Palace), de 11 de dezembro a 3 de janeiro

Os melhores jogadores de dardos do mundo vão ao Ally Pally, em Londres, para mais disputas durante as festas de fim de ano. A ação do Mundial de Dardos da PDC começa em 11 de dezembro e termina com a final em 3 de janeiro. Você já pode garantir um lugar para a data ou sessão de sua preferência.

Embora o icônico Alexandra Palace receba o maior torneio de dardos pela 20ª vez neste ano, as disputas acontecerão pela primeira vez no Great Hall do local, ampliando a capacidade para o recorde de 180.000 ingressos.

Luke Littler volta como atual bicampeão e tentará ser o primeiro jogador desde Phil 'The Power' Taylor, em 2006, a conquistar o título em três edições consecutivas. Você pode fazer parte da torcida de dardos garantindo seu lugar no Palace.

Data (horário local) Fase / sessão Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 12 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 12 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 13 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 13 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 15 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 15 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quinta-feira, 17 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quinta-feira, 17 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sexta-feira, 18 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sexta-feira, 18 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 19 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 19 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 20 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 20 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 21 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 21 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 22 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 22 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 27 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Domingo, 27 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Segunda-feira, 28 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Segunda-feira, 28 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro (19h) Sessão noturna (1 partida da fase de 32 e 2 da fase de 16) Ingressos Quarta-feira, 30 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 16, 3 partidas) Ingressos Quarta-feira, 30 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 16, 3 partidas) Ingressos Sexta-feira, 1º de janeiro (12h30) Quartas de final (2 partidas) Ingressos Sexta-feira, 1º de janeiro (19h) Quartas de final (2 partidas) Ingressos Sábado, 2 de janeiro (19h30) Semifinais (2 partidas) Ingressos Domingo, 3 de janeiro (20h) Final Ingressos

Como comprar ingressos para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27

Pela primeira vez, a venda oficial de ingressos para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27 ocorreu por meio de sorteios, em vez de uma venda geral por ordem de chegada. Os detalhes foram os seguintes:

Sorteio para associados anuais da PDCTV - As inscrições abriram em 1º de setembro e terminaram em 7 de setembro.

- As inscrições abriram em 1º de setembro e terminaram em 7 de setembro. Sorteio geral - As inscrições abriram em 8 de setembro e terminaram em 14 de setembro.

- As inscrições abriram em 8 de setembro e terminaram em 14 de setembro. Resultados e venda geral - Os contemplados nos sorteios foram avisados no fim de setembro, e não houve venda geral posterior, pois os sorteios esgotaram os ingressos comuns.

Revenda oficial entre torcedores: você pode consultar a plataforma See Tickets Fan-to-Fan Resale, o canal autorizado de revenda de ingressos comuns.

Além disso, torcedores podem comprar ingressos para o Mundial de Dardos da PDC no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27?

Os ingressos oficiais para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27 no Alexandra Palace começam em £ 55 para lugares nas arquibancadas, £ 75 para lugares em mesas e £ 399 para o pacote de hospitalidade do 501 Club. Os preços sobem ao longo das fases do torneio e atingem o valor máximo na final, em 3 de janeiro de 2027.