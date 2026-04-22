Guia da GOAL para viajar ao Real Madrid em 2026: orientações para torcedores, Santiago Bernabéu, ingressos para dias de jogo, dicas sobre Madri e mais

Desde a sua fundação em 1902, o Real Madrid define o auge do futebol europeu, acumulando um número recorde de títulos da Champions League e conquistas nacionais.

Jogando no coração da capital da Espanha, o clube foi casa de lendas de Di Stéfano a Zidane e Cristiano Ronaldo, criando um legado que leva milhões de torcedores ao Santiago Bernabéu a cada temporada para vê-lo de perto.

De encontrar pacotes de viagem a garantir voos e tours pelo estádio, a GOAL tem tudo o que você precisa saber para transformar em realidade o sonho de visitar o Bernabéu, incluindo ingressos, voos, pacotes de viagem e mais.

Quando o Real Madrid joga?

Data e hora Partida Local Ingressos 12 de abril de 2026 - 17:00 Real Madrid x Girona Santiago Bernabéu Ingressos 22 de abril de 2026 (a definir) Real Madrid x Alavés Santiago Bernabéu Ingressos 13 de maio de 2026 - 20:00 Real Madrid x Real Oviedo Santiago Bernabéu Ingressos 24 de maio de 2026 (a definir) Real Madrid x Athletic Club Santiago Bernabéu Ingressos

Posso reservar pacotes de viagem do Real Madrid?

A SportsBreaks, fornecedora oficial de ingressos do Real Madrid, oferece pacotes completos que eliminam as dúvidas no planejamento da sua viagem ao Santiago Bernabéu.

Reservar um pacote de viagem permite que os torcedores tenham tudo em um só lugar. Esses pacotes são pensados para proporcionar tanto a emoção do futebol de classe mundial quanto uma estadia confortável na capital espanhola, garantindo que você não precise lidar com o complexo processo de reservas individuais.

Ingressos oficiais para a partida: Todo pacote inclui ingressos oficiais garantidos de entrada geral. Você pode escolher entre várias categorias de assento, incluindo lugares atrás do gol, ou fazer upgrade para opções na lateral do campo.

Todo pacote inclui ingressos oficiais garantidos de entrada geral. Você pode escolher entre várias categorias de assento, incluindo lugares atrás do gol, ou fazer upgrade para opções na lateral do campo. Estadia em hotel: Nossos pacotes oficiais do Real Madrid incluem pelo menos uma noite em um hotel central da cidade, para que você esteja bem localizado para sair e explorar tudo o que Madri tem a oferecer.

Nossos pacotes oficiais do Real Madrid incluem pelo menos uma noite em um hotel central da cidade, para que você esteja bem localizado para sair e explorar tudo o que Madri tem a oferecer. A experiência: Com futebol de classe mundial em campo e uma atmosfera de primeira fora dele, além de hospedagem em uma cidade tão fascinante quanto Madri.

Quanto custa viajar para ver o Real Madrid?

Data Partida Preço do pacote a partir de Pacote 12 de abril de 2026 Real Madrid x Girona FC £489,00 Pacote 22 de abril de 2026 Real Madrid x Deportivo Alavés £548,00 Pacote 13 de maio de 2026 Real Madrid x Real Oviedo £420,00 Pacote 24 de maio de 2026 Real Madrid x Athletic Club £440,00 Pacote

Como conseguir ingressos para ver o Real Madrid?

O primeiro lugar para procurar ingressos do Real Madrid é o site oficial do clube, que vende entradas.

Esses ingressos costumam se esgotar, com os Socios (membros) recebendo a primeira janela, seguidos pelos portadores do cartão Madridista Premium.

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial ou se você estiver planejando uma viagem de última hora, a StubHub atualmente tem ingressos disponíveis a partir de €95. Plataformas secundárias como StubHub ou SeatPick dão acesso a torcedores que viajam do exterior e precisam de assentos sem ter associação.

Quanto custam os ingressos do Real Madrid?

Os preços dos ingressos para o Real Madrid variam significativamente de acordo com o adversário e a competição.

Para partidas comuns de La Liga contra equipes de meio de tabela, os ingressos individuais mais baratos podem começar em apenas €50 a €75 nos setores superiores (4º Anfiteatro).

No entanto, para jogos de Categoria A:

Dérbi de Madri / Champions League: Os preços normalmente começam em €120 e podem subir rapidamente em plataformas de revenda.

Os preços normalmente começam em €120 e podem subir rapidamente em plataformas de revenda. Hospitalidade: Para uma experiência premium, os pacotes de hospitalidade "Silver" (que incluem catering e acesso ao lounge) geralmente começam em torno de €300, enquanto a hospitalidade "Gold" dentro do estádio pode ultrapassar €900.

Para uma experiência premium, os pacotes de hospitalidade "Silver" (que incluem catering e acesso ao lounge) geralmente começam em torno de €300, enquanto a hospitalidade "Gold" dentro do estádio pode ultrapassar €900. Mercados secundários: Ingressos de última hora disponíveis em plataformas secundárias como StubHub e SeatPick começam em €95.

Independentemente de você escolher um pacote ou uma reserva individual, a atmosfera dentro do estádio recém-reformado vale cada euro.

Viagem para Madri: tudo o que você precisa saber sobre a cidade do futebol

Tudo o que você precisa saber sobre o Santiago Bernabéu

O Estadio Santiago Bernabéu é uma maravilha da engenharia moderna. Após sua ampla reforma, ele agora tem capacidade para aproximadamente 85.000 espectadores. Muitos torcedores que visitam Madri reservam tours guiados pelo Santiago Bernabeu para realmente absorver a atmosfera.

A característica mais marcante é sua fachada envolvente de aço e o teto totalmente retrátil, garantindo que as partidas possam ser disputadas em condições perfeitas, independentemente do clima.

Por dentro, o estádio conta com uma passarela elevada que oferece vistas de 360 graus da cidade. Para os torcedores, a proximidade das arquibancadas com o campo continua sendo uma de suas melhores qualidades, oferecendo uma atmosfera intimista e intimidadora para os times visitantes.

Nos dias de jogo, os bares ao redor da Calle de Marceliano Santa María são o lugar ideal, já que milhares de madridistas se reúnem para cantar e recepcionar o ônibus do time.

Como voar para Madri?

Você pode voar diretamente para o Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) a partir da maioria dos principais hubs internacionais, seja diretamente pelas companhias aéreas ou por mecanismos de busca de voos como o Skyscanner.

Para torcedores que viajam do Reino Unido, voos diretos estão disponíveis diariamente a partir de Londres, Birmingham e Manchester por companhias como British Airways, Ryanair e EasyJet.

Visitantes de longa distância podem chegar à capital espanhola por rotas diretas de cidades como Nova York, Bangcoc e Cancun via Air Europa, Iberojet ou American Airlines.

Para encontrar o melhor custo-benefício, abril está atualmente registrado como o mês mais barato para voar para Madri em 2026, com passagens de ida e volta às vezes saindo por apenas €20 quando reservadas com antecedência.

Onde ficar em Madri?

Os torcedores devem ficar no distrito de Chamartín para ter proximidade direta com o estádio.

Se você preferir um clima mais turístico, as áreas de Sol ou Gran Vía são excelentes, desde que você esteja perto de uma estação da Linha 10 do metrô para um trajeto direto de 15 minutos até o estádio no dia do jogo.

O que fazer em Madri?

Embora o futebol seja o evento principal, Madri é uma cidade vibrante que oferece uma infinidade de cultura, gastronomia e história.

Para aproveitar ao máximo sua viagem, comece com um Tour do Bernabéu. Mesmo se você for assistir a um jogo, o tour oferece uma visão dos bastidores da sala de troféus (com 15 taças da Champions League!), dos vestiários e do camarote presidencial.

Além do estádio, você pode explorar:

O Triângulo de Ouro da Arte: Visite o Museu do Prado, o Reina Sofía e o Thyssen-Bornemisza.

Visite o Museu do Prado, o Reina Sofía e o Thyssen-Bornemisza. Parque do Retiro: Um enorme oásis verde perfeito para uma caminhada antes da partida.

Um enorme oásis verde perfeito para uma caminhada antes da partida. Puerta del Sol e Plaza Mayor: O coração histórico da cidade, repleto de artistas de rua e bares de tapas.

O coração histórico da cidade, repleto de artistas de rua e bares de tapas. A Casa do Futebol: Um museu localizado na Puerta del Sol inteiramente dedicado à história do belo jogo.

Como se locomover por Madri?

Madri conta com um dos sistemas de transporte público mais eficientes e limpos da Europa.

Na cidade , o Metro de Madrid é o seu melhor aliado. A Linha 10 leva você diretamente à estação Santiago Bernabéu, que deixa você bem em frente ao estádio.

, o Metro de Madrid é o seu melhor aliado. A Linha 10 leva você diretamente à estação Santiago Bernabéu, que deixa você bem em frente ao estádio. Do aeroporto , a forma mais fácil de chegar ao centro da cidade é pela Linha 8 (Linha Rosa) do metrô, que se conecta ao principal hub de transporte em Nuevos Ministerios em cerca de 20 minutos.

, a forma mais fácil de chegar ao centro da cidade é pela Linha 8 (Linha Rosa) do metrô, que se conecta ao principal hub de transporte em Nuevos Ministerios em cerca de 20 minutos. Como alternativa, o Cercanías (trem suburbano) é uma opção rápida para quem fica perto das estações Atocha ou Chamartín.

(trem suburbano) é uma opção rápida para quem fica perto das estações Atocha ou Chamartín. Para deslocamentos noturnos após um jogo, Madri tem uma rede confiável de ônibus noturnos (Búhos) e serviços de transporte por aplicativo acessíveis, como Uber e Bolt.

Como se manter conectado em Madri?

Manter-se conectado enquanto estiver no exterior é essencial para se locomover pela cidade, acompanhar placares ao vivo e compartilhar suas fotos do dia de jogo.

Esqueça a complicação de procurar chips SIM locais ou pagar tarifas de roaming exorbitantes. A eSIM.sm oferece uma solução digital sem complicações, com planos para a Espanha a partir de apenas US$ 6,00.

Você pode escolher entre pacotes flexíveis de dados locais que vão de 1 GB a 100 GB, ou até optar por dados ilimitados por apenas US$ 2,92 por dia.

Com suporte para grandes operadoras como Movistar, Orange e Vodafone, você desfrutará de velocidades 5G ultrarrápidas e da possibilidade de manter seu número do WhatsApp ativo durante toda a sua estadia em Madri. Basta escanear o código QR que você recebe por e-mail, e você estará conectado no momento em que chegar à Espanha.

Além disso, para garantir sua segurança online ao usar Wi-Fi público em hotéis ou cafés, e para acompanhar seus programas favoritos de casa, recomendamos usar o NordVPN. Ele permite que você acesse com segurança seus serviços de streaming e aplicativos bancários do seu país sem quaisquer restrições regionais.