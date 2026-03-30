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Guia da GOAL para reservar hotéis para a Copa do Mundo: preços médios, opções econômicas, transporte e mais

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Copa do Mundo

Tudo o que você precisa saber para garantir hospedagem na América do Norte nesta Copa do Mundo de verão

Com os playoffs das eliminatórias concluídos e as últimas peças do quebra-cabeça da Copa do Mundo 2026 encaixadas, agora é pé embaixo rumo ao início do torneio em junho. 

Embora haja toneladas de opções e escolhas quando o assunto é hotel, para aqueles sortudos o bastante para assistir aos jogos nas várias sedes da Copa do Mundo, você não vai querer deixar para a última hora a confirmação dos quartos, especialmente com os preços previstos para subir significativamente nas próximas semanas.

Deixe o GOAL trazer para você o guia completo sobre hospedagem para a Copa do Mundo, dos melhores lugares e localizações para ficar a quanto você pode esperar pagar, e mais.

Hotéis e acomodações para a Copa do MundoReserve agora 

Como reservar hospedagem para a Copa do Mundo 2026: o essencial que você precisa saber

Não deixe para muito tarde

Com os preços dos hotéis nas cidades-sede da Copa do Mundo 2026 projetados para disparar em até 300% em comparação com datas semelhantes em anos anteriores, estratégias de reserva antecipada são cruciais. 

Em certas cidades, a Copa do Mundo também vai coincidir com o 250º aniversário dos EUA, pressionando ainda mais os preços no fim de junho/início de julho.

Amplie a busca

As opções de hotel no centro ou próximas aos estádios estão ficando escassas em algumas das cidades-sede da Copa do Mundo, então talvez você tenha de ampliar seus horizontes e procurar acomodação mais longe. 

O deslocamento até o estádio pode ser mais longo, mas você pode acabar economizando uma boa quantia nas tarifas de hotel.

Reserve com cancelamento grátis

Como a progressão da sua seleção na Copa do Mundo segue incerta, é prudente verificar todas as opções de quartos reembolsáveis e os filtros de "cancelamento grátis" ao reservar. 

Esse método também permite refazer a reserva caso um hotel mais próximo fique disponível ou se você precisar seguir sua seleção para outra cidade nas fases finais do torneio. 

Tanto as opções de cancelamento grátis quanto as de não pagamento antecipado estão disponíveis ao buscar acomodação no Booking.com.

Onde se hospedar nas cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Aeroporto principal: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
  • Dicas de transporte: o MARTA, sistema ferroviário de Atlanta, é a principal ligação de transporte recomendada para evitar o trânsito extremo em dias de jogo, com duas estações (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) localizadas perto do Mercedes-Benz Stadium.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km US$ 704 - US$ 3055Reservar hotéis
Menos de 10 km US$ 490 - US$ 2070Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km do estádio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km do estádio)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Aeroporto principal: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
  • Dicas de transporte: uma rede temporária de transporte de massa será estabelecida especificamente para os dias de jogo, envolvendo o Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, a "Bus Bridge" da DART e o Arlington Trolley.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km US$ 952 - US$ 1161Reservar hotéis
Menos de 10 km US$ 736 - US$ 1341Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km do estádio)

Los Angeles (SoFi Stadium)

  • Aeroporto principal: Los Angeles International Airport (LAX)
  • Dicas de transporte: o LA Metro é o fornecedor oficial de trânsito e vai oferecer serviços significativamente reforçados durante o torneio.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km US$ 555 - US$ 1716Reservar hotéis
Menos de 10 km US$ 503 - US$ 1593Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km do estádio), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km do estádio), Marina del Rey Hotel (< 10 km do estádio)

Mexico City (Estadio Banorte)

  • Aeroporto principal: Benito Juarez International Airport (MEX)
  • Dicas de transporte: a rota principal para o estádio vai envolver uma combinação de metrô e trem leve
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km MXN 2553 - MXN 5131Reservar hotéis
Menos de 10 km MXN 939 - MXN 6504Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Homesuites Rotarismo (< 2 km do estádio), Hotel TorreBlanca (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km do estádio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km do estádio)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Aeroporto principal: Miami International Airport (MIA)
  • Dicas de transporte: o foco está no trem de alta velocidade, em shuttles dedicados e em opções de park-and-ride. O Brightline (trem de alta velocidade) é considerado a principal opção para torcedores que viajam a partir de Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach ou Orlando.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km US$ 1411 - US$ 1584Reservar hotéis
Menos de 10 km US$ 610 - US$ 2597Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km do estádio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km do estádio), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km do estádio)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Aeroporto principal: Newark Liberty International Airport (EWR)
  • Dicas de transporte: a principal ligação ferroviária é a Meadowlands Rail Line. Para quem optar pelo ônibus, o 'TransitWay' da NJ TRANSIT é um novo corredor exclusivo para ônibus que foi estabelecido para transportar 10.000 pessoas adicionais por hora.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km US$ 918 - US$ 1766Reservar hotéis
Menos de 10 km US$ 591 - US$ 2335Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km do estádio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km do estádio)

Toronto (BMO Field)

  • Aeroporto principal: Toronto Pearson International Airport (YYZ)
  • Dicas de transporte: as linhas Lakeshore West e East vão operar a cada 15 minutos para acomodar o alto volume de torcedores, com a 'Exhibition GO Station' da GO Transit localizada perto do estádio.
Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior)Reservar hotéis
Menos de 2 km CAD 944 - CAD 4789Reservar hotéis
Menos de 10 km CAD 752 - CAD 1623Reservar hotéis
  • Opções de menor preço: Union Hotel (< 2 km do estádio), Element Toronto Airport (< 10 km do estádio)
  • Opções de maior preço: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km do estádio), Riu Plaza Toronto (< 10 km do estádio)

Como reservar voos para a Copa do Mundo 2026

Se você vai voar para a América do Norte para a Copa do Mundo 2026, o planejamento antecipado também é fundamental na hora de comprar passagens aéreas. 

Reservar com antecedência geralmente resulta em tarifas mais baixas e melhores horários de voo, além de trazer a tranquilidade de saber que está tudo pronto para sua próxima aventura na Copa do Mundo.

Os torcedores que desejam viajar para a América do Norte para a Copa do Mundo da FIFA 2026 podem encontrar voos em ferramentas de busca como o Skyscanner, comparando várias companhias aéreas. Reserve seu assento hoje e prepare-se para um verão sensacional de futebol.

Pesquisar voos para a Copa do Mundo 2026Reservar voos

Qual é o cronograma da Copa do Mundo 2026 sede por sede?

Em junho de 2022, as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 foram anunciadas (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

SedeDataJogo (horário local)IngressosHotéis
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junhoGrupo B: Canadá x vencedor do Caminho A da UEFA (15h)IngressosHotéis
 17 de junhoGrupo L: Gana x Panamá (19h)IngressosHotéis
 20 de junhoGrupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h)IngressosHotéis
 22 de junhoGrupo I: Noruega x Senegal (20h)IngressosHotéis
 23 de junhoGrupo L: Panamá x Croácia (19h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo I: Senegal x vencedor do Play-Off da FIFA 2 (15h)IngressosHotéis
 2 de julhoFase de 32 avos: vice-líderes do Grupo K x vice-líderes do Grupo L (19h)IngressosHotéis
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junhoGrupo D: Austrália x vencedor do Caminho C da UEFA (21h)IngressosHotéis
 18 de junhoGrupo B: Canadá x Catar (15h)IngressosHotéis
 21 de junhoGrupo G: Nova Zelândia x Egito (18h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo B: Suíça x Canadá (12h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h)IngressosHotéis
 2 de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo B x terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h)IngressosHotéis
 7 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 85 x vencedores do Jogo 87 (13h)IngressosHotéis
Guadalajara, México (Estadio Akron)11 de junhoGrupo A: Coreia do Sul x vencedor do Caminho D da UEFA (20h)IngressosHotéis
 18 de junhoGrupo A: México x Coreia do Sul (19h)IngressosHotéis
 23 de junhoGrupo K: Colômbia x vencedor do Play-Off da FIFA 1 (20h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo H: Uruguai x Espanha (18h)IngressosHotéis
 29 de junhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo F x vice-líderes do Grupo C (19h)IngressosHotéis
Mexico City, México (Estadio Banorte)11 de junhoGrupo A: México x África do Sul (13h)IngressosHotéis
 17 de junhoGrupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo A: vencedor do Caminho D da UEFA x México (19h)IngressosHotéis
 30 de junhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo A x terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h)IngressosHotéis
 5 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 79 x vencedores do Jogo 80 (18h)IngressosHotéis
Monterrey, México (Estadio BBVA)14 de junhoGrupo F: vencedor do Caminho B da UEFA x Tunísia (20h)IngressosHotéis
 20 de junhoGrupo F: Tunísia x Japão (22h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h)IngressosHotéis
Atlanta, EUA (Mercedes-Benz Stadium)15 de junhoGrupo H: Espanha x Cabo Verde (12h)IngressosHotéis
 18 de junhoGrupo A: vencedor do Caminho D da UEFA x África do Sul (12h)IngressosHotéis
 21 de junhoGrupo H: Espanha x Arábia Saudita (12h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo C: Marrocos x Haiti (18h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo K: vencedor do Play-Off da FIFA 1 x Uzbequistão (19h30)IngressosHotéis
 1º de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo L x terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h)IngressosHotéis
 7 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 86 x vencedores do Jogo 88 (12h)IngressosHotéis
 15 de julhoSemifinais: vencedores do Jogo 99 x vencedores do Jogo 100 (15h)IngressosHotéis
Foxborough, EUA (Gillette Stadium)13 de junhoGrupo C: Haiti x Escócia (21h)IngressosHotéis
 16 de junhoGrupo I: vencedor do Play-Off da FIFA 2 x Noruega (18h)IngressosHotéis
 19 de junhoGrupo C: Escócia x Marrocos (18h)IngressosHotéis
 23 de junhoGrupo L: Inglaterra x Gana (16h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo I: Noruega x França (15h)IngressosHotéis
 29 de junhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo E x terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F (16h30)IngressosHotéis
 9 de julhoQuartas de final: vencedores do Jogo 89 x vencedores do Jogo 90 (16h)IngressosHotéis
Arlington, EUA (AT&T Stadium)14 de junhoGrupo F: Países Baixos x Japão (15h)IngressosHotéis
 17 de junhoGrupo L: Inglaterra x Croácia (15h)IngressosHotéis
 22 de junhoGrupo J: Argentina x Áustria (12h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo F: Japão x vencedor do Caminho B da UEFA (18h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo J: Jordânia x Argentina (21h)IngressosHotéis
 30 de junhoFase de 32 avos: vice-líderes do Grupo E x vice-líderes do Grupo I (12h)IngressosHotéis
 3 de julhoFase de 32 avos: vice-líderes do Grupo D x vice-líderes do Grupo G (13h)IngressosHotéis
 6 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 83 x vencedores do Jogo 84 (14h)IngressosHotéis
 14 de julhoSemifinais: vencedores do Jogo 97 x vencedores do Jogo 98 (14h)IngressosHotéis
Houston, EUA (NRG Stadium)14 de junhoGrupo E: Alemanha x Curacao (12h)IngressosHotéis
 17 de junhoGrupo K: Portugal x vencedor do Play-Off da FIFA 1 (12h)IngressosHotéis
 20 de junhoGrupo A: Países Baixos x vencedor do Caminho B da UEFA (12h)IngressosHotéis
 23 de junhoGrupo K: Portugal x Uzbequistão (12h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita (19h)IngressosHotéis
 29 de junhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo C x vice-líderes do Grupo F (12h)IngressosHotéis
 4 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 73 x vencedores do Jogo 75 (12h)IngressosHotéis
Kansas City, EUA (Arrowhead Stadium)16 de junhoGrupo J: Argentina x Argélia (20h)IngressosHotéis
 20 de junhoGrupo E: Equador x Curacao (19h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo F: Tunísia x Países Baixos (18h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo J: Argélia x Áustria (21h)IngressosHotéis
 3 de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo K x terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (20h30)IngressosHotéis
 11 de julhoQuartas de final: vencedores do Jogo 95 x vencedores do Jogo 96 (20h)IngressosHotéis
Los Angeles, EUA (SoFi Stadium)12 de junhoGrupo D: EUA x Paraguai (18h)IngressosHotéis
 15 de junhoGrupo G: Irã x Nova Zelândia (18h)IngressosHotéis
 18 de junhoGrupo B: Suíça x vencedor do Caminho A da UEFA (12h)IngressosHotéis
 21 de junhoGrupo G: Bélgica x Irã (12h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo D: vencedor do Caminho C da UEFA x EUA (19h)IngressosHotéis
 28 de junhoFase de 32 avos: vice-líderes do Grupo A x vice-líderes do Grupo B (12h)IngressosHotéis
 2 de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo H x vice-líderes do Grupo J (12h)IngressosHotéis
 10 de julhoQuartas de final: vencedores do Jogo 93 x vencedores do Jogo 94 (12h)IngressosHotéis
Miami, EUA (Hard Rock Stadium)15 de junhoGrupo H: Arábia Saudita x Uruguai (18h)IngressosHotéis
 21 de junhoGrupo H: Uruguai x Cabo Verde (18h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo C: Escócia x Brasil (18h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo K: Colômbia x Portugal (19h30)IngressosHotéis
 3 de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo J x vice-líderes do Grupo H (18h)IngressosHotéis
 11 de julhoQuartas de final: vencedores do Jogo 91 x vencedores do Jogo 92 (17h)IngressosHotéis
 18 de julhoDisputa de terceiro lugar: perdedores do Jogo 101 x perdedores do Jogo 102 (17h)IngressosHotéis
New Jersey, EUA (MetLife Stadium)13 de junhoGrupo C: Brasil x Marrocos (18h)IngressosHotéis
 16 de junhoGrupo I: França x Senegal (15h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo E: Equador x Alemanha (16h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo L: Panamá x Inglaterra (17h)IngressosHotéis
 30 de junhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo I x terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (17h)IngressosHotéis
 5 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 76 x vencedores do Jogo 78 (16h)IngressosHotéis
 19 de julhoFinal: vencedores do Jogo 101 x vencedores do Jogo 102 (15h)IngressosHotéis
Philadelphia, EUA (Lincoln Financial Field)14 de junhoGrupo E: Costa do Marfim x Equador (19h)IngressosHotéis
 19 de junhoGrupo C: Brasil x Haiti (21h)IngressosHotéis
 22 de junhoGrupo I: França x vencedor do Play-Off da FIFA 2 (17h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo E: Curacao x Costa do Marfim (16h)IngressosHotéis
 27 de junhoGrupo L: Croácia x Gana (17h)IngressosHotéis
 4 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 74 x vencedores do Jogo 77 (17h)IngressosHotéis
Santa Clara, EUA (Levi's Stadium)13 de junhoGrupo B: Catar x Suíça (12h)IngressosHotéis
 16 de junhoGrupo J: Áustria x Jordânia (21h)IngressosHotéis
 19 de junhoGrupo D: vencedor do Caminho C da UEFA x Paraguai (21h)IngressosHotéis
 22 de junhoGrupo J: Jordânia x Argélia (20h)IngressosHotéis
 25 de junhoGrupo D: Paraguai x Austrália (19h)IngressosHotéis
 1º de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo D x terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J (17h)IngressosHotéis
Seattle, EUA (Lumen Field)15 de junhoGrupo G: Bélgica x Egito (12h)IngressosHotéis
 19 de junhoGrupo D: EUA x Austrália (12h)IngressosHotéis
 24 de junhoGrupo B: vencedor do Caminho A da UEFA x Catar (12h)IngressosHotéis
 26 de junhoGrupo G: Egito x Irã (20h)IngressosHotéis
 1º de julhoFase de 32 avos: vencedores do Grupo G x terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J (13h)IngressosHotéis
 6 de julhoOitavas de final: vencedores do Jogo 81 x vencedores do Jogo 82 (17h)IngressosHotéis

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