Com os playoffs das eliminatórias concluídos e as últimas peças do quebra-cabeça da Copa do Mundo 2026 encaixadas, agora é pé embaixo rumo ao início do torneio em junho.

Embora haja toneladas de opções e escolhas quando o assunto é hotel, para aqueles sortudos o bastante para assistir aos jogos nas várias sedes da Copa do Mundo, você não vai querer deixar para a última hora a confirmação dos quartos, especialmente com os preços previstos para subir significativamente nas próximas semanas.

Deixe o GOAL trazer para você o guia completo sobre hospedagem para a Copa do Mundo, dos melhores lugares e localizações para ficar a quanto você pode esperar pagar, e mais.

Como reservar hospedagem para a Copa do Mundo 2026: o essencial que você precisa saber

Não deixe para muito tarde

Com os preços dos hotéis nas cidades-sede da Copa do Mundo 2026 projetados para disparar em até 300% em comparação com datas semelhantes em anos anteriores, estratégias de reserva antecipada são cruciais.

Em certas cidades, a Copa do Mundo também vai coincidir com o 250º aniversário dos EUA, pressionando ainda mais os preços no fim de junho/início de julho.

Amplie a busca

As opções de hotel no centro ou próximas aos estádios estão ficando escassas em algumas das cidades-sede da Copa do Mundo, então talvez você tenha de ampliar seus horizontes e procurar acomodação mais longe.

O deslocamento até o estádio pode ser mais longo, mas você pode acabar economizando uma boa quantia nas tarifas de hotel.

Reserve com cancelamento grátis

Como a progressão da sua seleção na Copa do Mundo segue incerta, é prudente verificar todas as opções de quartos reembolsáveis e os filtros de "cancelamento grátis" ao reservar.

Esse método também permite refazer a reserva caso um hotel mais próximo fique disponível ou se você precisar seguir sua seleção para outra cidade nas fases finais do torneio.

Tanto as opções de cancelamento grátis quanto as de não pagamento antecipado estão disponíveis ao buscar acomodação no Booking.com.

Onde se hospedar nas cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Aeroporto principal: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Dicas de transporte: o MARTA, sistema ferroviário de Atlanta, é a principal ligação de transporte recomendada para evitar o trânsito extremo em dias de jogo, com duas estações (Vine City Station & GWCC/CNN Center Station) localizadas perto do Mercedes-Benz Stadium.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km US$ 704 - US$ 3055 Reservar hotéis Menos de 10 km US$ 490 - US$ 2070 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km do estádio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km do estádio)

Dallas (AT&T Stadium)

Aeroporto principal: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)

Dicas de transporte: uma rede temporária de transporte de massa será estabelecida especificamente para os dias de jogo, envolvendo o Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, a "Bus Bridge" da DART e o Arlington Trolley.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km US$ 952 - US$ 1161 Reservar hotéis Menos de 10 km US$ 736 - US$ 1341 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km do estádio)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Aeroporto principal: Los Angeles International Airport (LAX)

Dicas de transporte: o LA Metro é o fornecedor oficial de trânsito e vai oferecer serviços significativamente reforçados durante o torneio.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km US$ 555 - US$ 1716 Reservar hotéis Menos de 10 km US$ 503 - US$ 1593 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km do estádio), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km do estádio), Marina del Rey Hotel (< 10 km do estádio)

Mexico City (Estadio Banorte)

Aeroporto principal: Benito Juarez International Airport (MEX)

Dicas de transporte: a rota principal para o estádio vai envolver uma combinação de metrô e trem leve

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km MXN 2553 - MXN 5131 Reservar hotéis Menos de 10 km MXN 939 - MXN 6504 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Homesuites Rotarismo (< 2 km do estádio), Hotel TorreBlanca (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km do estádio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km do estádio)

Miami (Hard Rock Stadium)

Aeroporto principal: Miami International Airport (MIA)

Dicas de transporte: o foco está no trem de alta velocidade, em shuttles dedicados e em opções de park-and-ride. O Brightline (trem de alta velocidade) é considerado a principal opção para torcedores que viajam a partir de Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach ou Orlando.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km US$ 1411 - US$ 1584 Reservar hotéis Menos de 10 km US$ 610 - US$ 2597 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km do estádio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km do estádio), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km do estádio)

New Jersey (MetLife Stadium)

Aeroporto principal: Newark Liberty International Airport (EWR)

Dicas de transporte: a principal ligação ferroviária é a Meadowlands Rail Line. Para quem optar pelo ônibus, o 'TransitWay' da NJ TRANSIT é um novo corredor exclusivo para ônibus que foi estabelecido para transportar 10.000 pessoas adicionais por hora.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km US$ 918 - US$ 1766 Reservar hotéis Menos de 10 km US$ 591 - US$ 2335 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km do estádio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km do estádio)

Toronto (BMO Field)

Aeroporto principal: Toronto Pearson International Airport (YYZ)

Dicas de transporte: as linhas Lakeshore West e East vão operar a cada 15 minutos para acomodar o alto volume de torcedores, com a 'Exhibition GO Station' da GO Transit localizada perto do estádio.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km CAD 944 - CAD 4789 Reservar hotéis Menos de 10 km CAD 752 - CAD 1623 Reservar hotéis

Opções de menor preço: Union Hotel (< 2 km do estádio), Element Toronto Airport (< 10 km do estádio)

Opções de maior preço: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km do estádio), Riu Plaza Toronto (< 10 km do estádio)

Como reservar voos para a Copa do Mundo 2026

Se você vai voar para a América do Norte para a Copa do Mundo 2026, o planejamento antecipado também é fundamental na hora de comprar passagens aéreas.

Reservar com antecedência geralmente resulta em tarifas mais baixas e melhores horários de voo, além de trazer a tranquilidade de saber que está tudo pronto para sua próxima aventura na Copa do Mundo.

Os torcedores que desejam viajar para a América do Norte para a Copa do Mundo da FIFA 2026 podem encontrar voos em ferramentas de busca como o Skyscanner, comparando várias companhias aéreas. Reserve seu assento hoje e prepare-se para um verão sensacional de futebol.

Qual é o cronograma da Copa do Mundo 2026 sede por sede?

Em junho de 2022, as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 foram anunciadas (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).