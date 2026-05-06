Com mais de 65 mil fanáticos por futebol prestes a desembarcar na Puskás Aréna em 30 de maio, você deve reservar com inteligência, com reservas reembolsáveis e opções de "Cancelamento grátis". E há muitas delas disponíveis para quem pretende ir a Budapeste.

A GOAL tem abaixo tudo o que você precisa saber.

Quando é a final da Champions League de 2026?

Data Partida (CET) Local Viagem Ingressos sáb., 30 de maio de 2026 Final: a confirmar x a confirmar (18h) Puskás Aréna (Budapeste, Hungria) Voos & hotéis Ingressos



Dica profissional: não espere o resultado do sorteio dos ingressos para garantir sua hospedagem. Até lá, os preços já terão atingido o pico. Reserve agora um quarto reembolsável e, se você não conseguir um lugar no estádio, poderá cancelar sem custo.

Por que usar reservas reembolsáveis para a final da Champions League?

Embora só saibamos quem são os finalistas confirmados da Champions League após as semifinais, na primeira semana de maio, é fácil garantir sua reserva antes da alta nos preços.

Os preços de hotéis e voos costumam triplicar quando a fase semifinal é concluída, então reservar cedo também dá a você mais escolhas e opções.

Buscar usando os filtros de "Cancelamento grátis" torna isso confiável para torcedores internacionais, e vale ficar de olho em descontos para novos usuários para quem estiver usando serviços de reserva pela primeira vez.

Independentemente do seu orçamento, o erro número 1 que os torcedores cometem é reservar ofertas não reembolsáveis para economizar €20. Embora esse seja um bom método para economizar algum dinheiro, se o seu time não chegar à final, você perde muito.

Hotéis econômicos x de luxo: que hospedagem reservar?

Característica Econômico (o clima da Fan Zone) Luxo (a experiência VIP) Faixa de preço €150 - €350 por noite €800 - €2.000+ por noite Melhor área Distrito VII (bairro judeu) Distrito V (Belváros) Acesso ao estádio 10-15 min pela linha M2 do metrô Transfer privado / táxi de luxo Hospedagem Veja ofertas econômicas reembolsáveis Confira a disponibilidade de luxo

Hotéis econômicos (€25-150+)

Os hotéis econômicos começam em €25 em Budapeste, oferecendo aos torcedores uma forma de limitar os custos. Essas alternativas mais baratas dão aos fãs de futebol a opção de reduzir gastos se forem ficar em Budapeste apenas por um dia ou algo assim.

Eles também podem atrair grupos que ficarão mais tempo e que preferem gastar seu dinheiro em outras atividades ou atrações na capital húngara.

Para quem viaja em grupos maiores, use um filtro de "apartamento" para encontrar espaços com vários quartos e camas dobráveis, reduzindo ainda mais o custo por pessoa.

Hotéis de luxo (€300+)

Se você prefere ambientes mais espaçosos e alta gastronomia, o Distrito V, perto do Danúbio, é o lugar certo, e também será a base das Fan Zones oficiais da Uefa.

Esses quartos se esgotam rapidamente com patrocinadores e convidados corporativos, então garantir agora uma suíte de luxo reembolsável é a única maneira de assegurar seu lugar no coração da cidade.

Embora os hotéis de luxo realmente custem mais por noite, com valores a partir de €300 em Budapeste na Trip.com, o que pode aumentar significativamente as despesas de viagem, eles são uma opção atraente para muitos visitantes que querem aproveitar ao máximo a grande final.

Como chegar a Budapeste: voos, trens e dicas

O Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste (BUD) fica a apenas 30 minutos do estádio, mas os preços das passagens estarão altos no fim de semana da final. Antecipe-se para conseguir seus voos pelo menor preço.

Como alternativa, há conexões de trem de alta velocidade entre todas essas capitais. Considere voar para Viena (VIE) ou Bratislava (BTS). As conexões de trem de alta velocidade significam que você pode chegar a Budapeste em 2-2,5 horas, muitas vezes economizando centenas em passagens aéreas.

Final da Champions League de 2026: um checklist completo antes do voo

Antes de ir para o aeroporto, certifique-se de ter marcado estes itens. Budapeste é uma cidade amigável para torcedores, mas 2026 traz novas regulamentações das quais você precisa estar ciente.

Verifique a validade do seu passaporte: seu passaporte deve ter pelo menos 3 meses de validade restantes após a data planejada de saída da Hungria. Entrada biométrica (EES): observe que o novo Sistema de Entrada/Saída (EES) da UE agora está ativo. Se você não for cidadão da UE, incluindo torcedores do Reino Unido, dos EUA e da Austrália, espere ter suas impressões digitais coletadas e sua foto tirada na fronteira. Reserve de 45 a 60 minutos extras para as filas da imigração. Baixe o aplicativo BudapestGO: essa é a única maneira de comprar passes digitais de transporte e acompanhar a linha M2 do metrô em tempo real. Faça isso antes de desembarcar para economizar tempo no aeroporto. A regra da bolsa A4: a Puskas Arena tem uma política de segurança rigorosa. Nenhuma bolsa maior que o tamanho A4, papel padrão, será permitida no interior. Se você tiver uma mochila maior, verifique se seu hotel oferece "guarda-volumes" ou use os armários na estação Keleti. Moeda (forint x euro): embora muitos lugares no centro turístico aceitem euro, as taxas de câmbio geralmente são ruins. Pague em HUF, forint húngaro, usando um cartão adequado para viagem, como Revolut/Monzo, para conseguir a melhor taxa. O estádio não aceita dinheiro em espécie: você não pode usar dinheiro físico dentro da Puskas Arena. Certifique-se de que seu celular ou cartão esteja pronto para pagamentos por aproximação.

Onde ficar em Budapeste: distritos para cada torcedor de futebol

A zona da festa (Distrito VII - Erzsébetváros): ótima para quem gosta de vida noturna agitada e quer estar a um pulo do estádio. Tem bom acesso de metrô e bonde.

ótima para quem gosta de vida noturna agitada e quer estar a um pulo do estádio. Tem bom acesso de metrô e bonde. O ponto central do dia do jogo (Distrito VIII - Józsefváros): um local emergente e diverso, que fica a uma distância que pode ser percorrida a pé da Puskás Aréna. É perfeito para quem quer evitar o caos do transporte antes ou depois da partida.

um local emergente e diverso, que fica a uma distância que pode ser percorrida a pé da Puskás Aréna. É perfeito para quem quer evitar o caos do transporte antes ou depois da partida. A escolha de luxo (Distrito V): uma área perto do Danúbio, com um grande número de hotéis de alto padrão. Essa área também incluirá o UEFA Fan Festival oficial, para o melhor clima perto do torneio. Esta é considerada o coração de Budapeste, assim como o centro político, financeiro, comercial e turístico da Hungria.

uma área perto do Danúbio, com um grande número de hotéis de alto padrão. Essa área também incluirá o UEFA Fan Festival oficial, para o melhor clima perto do torneio. Esta é considerada o coração de Budapeste, assim como o centro político, financeiro, comercial e turístico da Hungria. A jogada inteligente (lado Buda - Distrito I): outra área para os torcedores que buscam uma estadia mais luxuosa, embora essa região, no geral, seja mais tranquila e mais cênica do que o Distrito V. Ela pode ser acessada com relativa facilidade pela linha M2 do metrô.

O que esperar no dia do jogo: como chegar à Puskás Aréna

A Puskás Aréna, que fica a leste do centro de Budapeste, está localizada a aproximadamente 1 km, 10 minutos de caminhada, da estação ferroviária central Keleti.

Quem vai ao estádio, especialmente em dias de jogo, geralmente é aconselhado a usar o transporte público, incluindo: