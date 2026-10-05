Esta é a sua chance de entrar no Emirates Stadium, do Arsenal: pacotes premium e de hospitalidade para dias de jogo oferecem um ingresso oficial com entrada garantida no Emirates Stadium, sem a dor de cabeça dos sorteios e dos programas de associação.

Conseguir ingressos comuns pelos sorteios oficiais para sócios pode parecer quase impossível, já que as taxas de sucesso dos associados Red frequentemente ficam abaixo de 10%. Veja como adquirir ingressos premium para jogos do Arsenal agora.

Como reservar ingressos premium para jogos do Arsenal?

Para obter assentos comuns, é preciso pagar pela associação oficial Arsenal Adult Red ou Silver (£ 35 a £ 55), sem garantia de ser contemplado nos sorteios de ingressos. Os pacotes de hospitalidade para dias de jogo NÃO exigem associação.

Visão geral: hospitalidade, ingressos premium e pacotes VIP do Arsenal

Pacote Categoria Faixa de preço (por pessoa)* O que está incluído Cannon Club / Club Arsenal Club Level (anel intermediário) £ 350 a £ 695 Assento acolchoado no Club Level, vouchers de comida e bebida, bebida no intervalo, ingresso para visita ao museu e ao estádio Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomia £ 695 a £ 995 Refeição à la carte de três pratos, bar com bebidas incluídas, presença de uma lenda do clube, assentos centrais no Club Level The Avenell & The Heritage Lounges £ 1.595 a £ 1.795 Assentos na altura do meio-campo no Box Level, refeições para grupos pequenos, recepção com champanhe premium e bar aberto Hero & Inner Circle Premium £ 1.895 a £ 2.695 Acesso VIP aos bastidores, encontros com jogadores, gastronomia de luxo, assentos próximos ao campo Executive Boxes (N5, N7, N7+) Camarotes £ 12.950 a £ 29.595 (por camarote) Suíte privativa fechada, anfitrião exclusivo, refeição de vários pratos, assentos na varanda privativa logo à frente do camarote

*Os preços variam significativamente conforme a categoria da partida (Categoria A ou Categoria B/C).

O que saber sobre o Club Level e a vista dos setores do Emirates Stadium?

O anel intermediário do estádio do Arsenal, conhecido como Club Level, contorna todo o estádio e fica entre os anéis inferior e superior. A escolha do setor depende de você priorizar a visão tática, a proximidade dos bancos de reservas ou a atmosfera.

Setores centrais das arquibancadas leste e oeste (setores 60 a 64 e 69 a 73) : Ficam perto da linha do meio-campo. O setor 62 fica diretamente acima do túnel dos jogadores e dos bancos de reservas, oferecendo uma ótima perspectiva tática. Os setores 70 a 72 estão alinhados ao ângulo da principal câmera de televisão.

Setores de hospitalidade atrás dos gols (setores 65 a 68, Clock End, e 77 a 81, North Bank): Onde ficam pacotes como o Cannon Club . Esses assentos oferecem uma visão envolvente das jogadas de ataque e dos lances na área do gol, além da proximidade com os setores de torcedores da casa mais apaixonados.

A fileira 1 em comparação com as fileiras 3 a 6 : Embora a fileira 1 deixe você mais perto da beira do campo, a proteção de vidro do Club Level pode atrapalhar um pouco a visão de pessoas mais baixas ou crianças. As fileiras 3 a 6 são amplamente consideradas as melhores do Club Level: têm altura suficiente para oferecer uma visão desobstruída de todo o campo e permanecem totalmente protegidas da chuva.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis nos jogos do Arsenal?

Camarotes executivos privativos (10 a 15 convidados)

Localizados no Box Level, os camarotes executivos oferecem total privacidade, com assentos exclusivos em uma varanda externa diretamente à frente da sua suíte privativa.

Executive Box N7: A partir de £ 12.950 (10 a 15 convidados)

Executive Box N5: A partir de £ 13.140 (12 convidados)

Executive Box N7+: A partir de £ 29.595 (15 convidados)

O que está incluído: Assentos privativos logo à frente do camarote, refeição de vários pratos, bebidas incluídas no bar, anfitrião exclusivo, programas oficiais da partida e, em determinados pacotes, encontros com jogadores ou camisas personalizadas.

Lounges executivos exclusivos

Projetados para casais, torcedores individuais ou grupos pequenos que desejam um ambiente de restaurante sofisticado e vista para o meio-campo.

The Avenell: A partir de £ 1.595 por pessoa (vendido em pares)

The Heritage: A partir de £ 1.795 por pessoa (vendido em pares)

O que está incluído: Assentos premium próximos à linha do meio-campo no Box Level, refeições sofisticadas e bebidas incluídas, programas oficiais da partida e visitas de lendas do Arsenal.

Pacotes gastronômicos e de experiências

Se a alta gastronomia ou o acesso exclusivo são sua prioridade, esses pacotes selecionados oferecem uma experiência envolvente no dia do jogo.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £ 695 a £ 725 por pessoa

Foundry Legends: A partir de £ 995 por pessoa

Inner Circle: A partir de £ 1.895 por pessoa (grupos de 4 ou 8)

Hero Experience: A partir de £ 2.695 por pessoa (grupo de 4)

O que está incluído: Opções de refeições de vários pratos, recepções com champanhe, análises táticas antes da partida, acesso aos bastidores do estádio e assentos premium no Club Level.

Hospitalidade informal e com boa relação custo-benefício (Club Level)

Opções flexíveis e animadas para famílias, torcedores e viajantes internacionais que buscam conforto e acesso sem complicações.

The Academy / Academy+: £ 525 a £ 745 por pessoa

Cannon Club: de £ 350 a £ 695 por pessoa

O que está incluído:

Assentos premium acolchoados no Club Level (por exemplo, no setor 66)

Entrada no lounge antes da partida (abre 2,5 horas antes do início do jogo)

Vouchers para itens de alimentação e bebidas (cerveja, vinho e refrigerantes)

Bebidas gratuitas no intervalo

Ingressos para visitas ao estádio e ao museu

Como conseguir pacotes de hospitalidade e ingressos premium para jogos do Arsenal Women’s (WSL)?

Para os torcedores que buscam a experiência de hospitalidade do Emirates Stadium a um preço inicial mais baixo, os jogos do Arsenal na Women’s Super League (WSL) e na Champions League Feminina da UEFA realizados no estádio são uma excelente alternativa.

Os pacotes de hospitalidade para jogos femininos oferecem o mesmo acesso ao Club Level, opções de gastronomia sofisticada e disponibilidade de camarotes privativos por preços significativamente menores, o que os torna uma escolha popular entre famílias e torcedores internacionais.

Código de vestimenta: o que vestir ao usar ingressos premium do Arsenal?

Categoria informal (Cannon Club / bares do Club Level): Traje casual elegante. Camisas oficiais do Arsenal e roupas nas cores do time da casa são permitidas. Agasalhos esportivos, roupas de academia, jeans rasgados e roupas nas cores do time visitante são estritamente proibidos.

Lounges e camarotes formais (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): Do casual elegante ao formal. Calças de alfaiataria ou jeans elegantes, camisas com gola ou suéteres elegantes e sapatos sociais ou tênis elegantes e limpos. Em geral, camisas de times não são permitidas nos restaurantes formais de categoria superior. Confira as informações específicas na confirmação da sua reserva.

Há restrições para malas e bolsas com ingressos premium do Arsenal?

Se estiver viajando, não leve malas ao estádio.

Limite para bolsas e mochilas: O tamanho máximo permitido é o formato A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Sem guarda-volumes no local: O Emirates Stadium não oferece serviço de guarda-volumes nem local para deixar bolsas.

Malas de mão, malas de viagem e mochilas grandes não serão aceitas nas catracas de segurança.

Use serviços de guarda-volumes nas principais estações de trem (Kings Cross, Euston ou St Pancras) antes de ir ao estádio.

Transporte: como chegar aos jogos do Arsenal com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade e os lounges do Club Level abrem 2,5 horas antes do início do jogo e permanecem abertos por até 2 horas após o apito final.

Chegue cedo para aproveitar ao máximo seus vouchers de comida e bebida e evitar filas nas entradas.

Chegada : Embora as estações de metrô Holloway Road e Arsenal sejam as mais próximas, elas ficam extremamente lotadas de 60 a 90 minutos antes do início do jogo. Use Finsbury Park (linhas Victoria e Piccadilly e National Rail) ou Highbury & Islington (linha Victoria / Overground) e faça uma agradável caminhada de 10 a 15 minutos até a entrada de hospitalidade da arquibancada leste (catracas X e Y).

Saída : As filas na estação Arsenal após o jogo podem levar mais de 45 minutos. Como os pacotes de hospitalidade dão acesso aos lounges do Club Level por até duas horas após a partida, você pode relaxar lá dentro, acompanhar as análises do jogo na TV e evitar completamente as filas da estação no horário de pico.

O que são pacotes premium e ingressos de hospitalidade?

No futebol, hospitalidade é o nome dado a um pacote diferenciado para o dia do jogo que vai além da experiência oferecida por um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do simples acesso a lounges e bares antes da partida, para aproveitar o ambiente, a opções de alimentação que vão de bufê a refeições de vários pratos, chegando até a suítes privativas para um número limitado de convidados.

Esses pacotes premium costumam ser escolhidos para ocasiões especiais, para receber clientes ou para tornar a experiência de assistir ao jogo ainda melhor.

Ao contrário do passado, quando esses espaços eram reservados principalmente a celebridades, hoje existe uma ampla variedade de ofertas para torcedores, profissionais do mundo dos negócios e o público em geral.

Perguntas frequentes

Quando receberei meus ingressos eletrônicos?

Os ingressos eletrônicos oficiais de hospitalidade do Arsenal são enviados por e-mail diretamente à pessoa responsável pela reserva cerca de 3 a 5 dias antes da data da partida.

Os ingressos eletrônicos podem ser adicionados diretamente às carteiras digitais de smartphones (Apple Wallet / Google Wallet) ou apresentados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP da arquibancada leste.

O que acontece se a data da partida mudar por causa da transmissão pela televisão?

Os jogos da Premier League são frequentemente remarcados para transmissão pela televisão (passando das 15h de sábado para a noite de sexta-feira, o domingo ou a noite de segunda-feira).

Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para a nova data e o novo horário. Ao planejar a viagem, sempre reserve uma margem de 24 a 48 horas em torno do fim de semana previsto para a partida.

Crianças podem entrar nos lounges de hospitalidade do Emirates Stadium?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade.

Todas as pessoas presentes, independentemente da idade, devem ter um ingresso de hospitalidade válido.

Por motivos de segurança, crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um adulto, e há restrições para bebês sentados na fileira 1 do Club Level.