Como garantir ingressos premium do Tottenham Hotspur FC: ingressos de hospitalidade, informações sobre o Tottenham Hotspur Stadium, preços de camarotes executivos e mais

Com mais de 62 mil lugares sendo ocupados regularmente e alta demanda em jogos da Premier League e de competições europeias, conseguir ingressos de admissão geral para o Tottenham Hotspur pode ser um desafio.

Hospitalidade oficial do Tottenham Hotspur oferece entrada garantida, combinada com gastronomia elaborada por chefs, bebidas inclusas e vistas panorâmicas em um dos estádios mais modernos do mundo.

Resumo: hospitalidade, ingressos premium e pacotes VIP do Tottenham Hotspur Stadium

Pacote premium Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Localização Inclusões Premium Seats / Travel Club Lounge £199 – £349 Arquibancadas Leste e Oeste (Níveis 2 e 3) Assento acolchoado à beira do campo, comida leve para comer com a mão antes do jogo, bar pago, bebida no intervalo, programa oficial da partida Stratus / Stadium Social Lounge £349 – £549 Nível 5 (anéis superiores Leste e Oeste) Assento acolchoado na linha do meio-campo, bowl food desconstruído ou banquete mediterrâneo, bebidas inclusas, DJ ao vivo The Residency & Grill Alta gastronomia £549 – £999 Nível 2 Leste e Nível 3 Oeste Jantar refinado de 3 pratos, mesa privativa antes e depois do jogo, open bar incluso, assentos centrais acolchoados The Tunnel Club & H Club Premium £750 – £1.500+ Arquibancada Oeste (Nível 1 e Nível 2) Vista dos bastidores para o túnel dos jogadores, gastronomia de nível Michelin, harmonização de vinhos com sommelier, assentos no setor dos diretores Private Loge Suites & Executive Boxes Camarote £1.494 – £12.000+ (por camarote) Arquibancadas Leste e Oeste Camarote privativo fechado ou loge semiprivativo, anfitrião pessoal, gastronomia personalizada em vários pratos, assentos diretos na varanda

*Os preços variam de acordo com a classificação da partida (Categoria A vs. Categoria B/C).

Como reservar ingressos premium do Tottenham Hotspur?

Quanto custam os ingressos de hospitalidade e premium do Tottenham Hotspur FC?

Os preços da hospitalidade para jogos do Tottenham Hotspur variam conforme a classificação da partida (derbies londrinos de Categoria A vs. jogos de Categoria B/C), o estilo de catering (street food informal vs. alta gastronomia) e a localização do assento (vistas panorâmicas do anel superior vs. assentos à beira do campo na linha do meio-campo):

Bares esportivos informais e assentos premium (£199 – £349 por pessoa): Opções de entrada acessíveis nos concourses premium das arquibancadas Leste e Oeste . Incluem assentos acolchoados à beira do campo, vouchers para áreas de alimentação descontraídas, bebidas no intervalo e acesso aos bares da microcervejaria do estádio.

Lounges superiores contemporâneos (£349 – £549 por pessoa): Ambientes de alta energia como Stratus ou Stadium Social no Nível 5. Incluem vistas elevadas, bowl food de vários pratos ou jantar mediterrâneo, pacotes de bar inclusos e entretenimento com DJ após a partida.

Alta gastronomia e lounges de chefs (£549 – £999 por pessoa): Espaços culinários premium como The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Oferecem menus gourmet de vários pratos, mesas privativas para refeições, bebidas cortesia e assentos acolchoados na parte central.

Experiências VIP principais (£750 – £1.500+ por pessoa): Ambientes de jogo de classe mundial, incluindo The H Club e The Tunnel Club. Incluem vista envidraçada para a área do túnel dos jogadores, alta gastronomia, serviço privativo de sommelier e assentos de luxo ao lado do camarote dos diretores.

Private Loge Suites & Executive Boxes (£1.494 – £12.000+ por camarote): Suítes e espaços loge fechados para 4 a 20 convidados. Incluem jantar personalizado em vários pratos, equipe de atendimento pessoal e assentos privativos do estádio logo do lado de fora da sua suíte.

Quais pacotes premium estão disponíveis no Tottenham Hotspur FC?

Private Loge Suites & Executive Boxes (4–20 convidados)

Posicionados em níveis executivos dedicados, os camarotes privativos e suítes loge oferecem privacidade total, além de assentos diretos na varanda com vista para o campo.

Preço: A partir de £1.494 por camarote/suíte (4 a 20 convidados)

O que está incluído: Suíte privativa fechada ou área de jantar loge com vista para o campo, serviço pessoal de garçom, gastronomia personalizada do chef ou buffet, bar privativo abastecido, programas oficiais e visitas de lendas do clube.

Suítes VIP principais

Projetadas para entretenimento corporativo, ocasiões marcantes ou torcedores que buscam gastronomia de alto nível combinada com visão central do meio-campo.

Preço: The Tunnel Club a partir de £750 por pessoa | The H Club a partir de £850 por pessoa

O que está incluído: Vista exclusiva por paredes de vidro dos jogadores enquanto passam pelo túnel antes e depois da partida, alta gastronomia em vários pratos, open bar incluso com destilados e champanhe, brindes da partida e assentos centrais atrás dos bancos de reservas.

Lounges de gastronomia e experiências

Para torcedores que buscam gastronomia de alto nível e entretenimento após o jogo:

Preço: The Residency (£549 – £999) | Stadium Social (£399 – £599) | Galvin at Tottenham

O que está incluído: Menus de chef em três pratos, reservas de mesas privativas antes e depois do jogo, pacotes de open bar inclusos e assentos acolchoados à beira do campo nos níveis 2/3.

Hospitalidade informal e de alto valor

Opções flexíveis e vibrantes pensadas para torcedores locais, famílias e viajantes internacionais:

Preço: Stratus Lounge (£349 – £549) | Premium Seats / Travel Club (£199 – £349)

O que está incluído:

Assentos acolchoados nas arquibancadas Leste, Oeste ou nos anéis superiores Acesso a lounges de alto nível a partir de 3 horas antes do pontapé inicial e por até 2 horas após a partida Bowl food gourmet, vouchers de street food ou opções informais para petiscar Bebidas cortesia no intervalo ou opções de bar inclusas, dependendo da categoria Programa oficial souvenir do dia do jogo



O que saber sobre as arquibancadas e vistas do Tottenham Hotspur Stadium?

As quatro arquibancadas do Tottenham Hotspur Stadium oferecem perspectivas únicas do campo:

Arquibancada Oeste (Premium Níveis 2 e 3): Casa das principais suítes gastronômicas, do The H Club e do The Tunnel Club. Os assentos ficam diretamente acima dos bancos de reservas e do túnel dos jogadores, oferecendo visão da linha do meio-campo.

Arquibancada Leste (Premium Níveis 2 e 3): Abriga o East Premium Concourse, o Stratus Lounge e o The Residency East. Oferece visão em grande angular diretamente em frente às câmeras de transmissão.

Arquibancada Sul ("The Wall"): A maior arquibancada de anel único da Europa (capacidade para 17.500 pessoas), projetada para impulsionar o barulho do estádio. As opções premium perto dos cantos permitem que os torcedores sintam a atmosfera enquanto aproveitam o acesso ao lounge.

Arquibancada Norte: Conta com assentos voltados para famílias e pacotes Travel Club com opções de visão voltadas para a Arquibancada Sul.

Como conseguir ingressos de hospitalidade e premium do Tottenham Hotspur Women’s (WSL)?

Para torcedores que buscam a experiência de hospitalidade do estádio por um preço acessível, os jogos do Tottenham Hotspur Women’s na Women’s Super League (WSL) realizados no Tottenham Hotspur Stadium oferecem uma opção.

Os upgrades de hospitalidade para jogos femininos incluem entrada em lounge da Arquibancada Leste, estações de buffet e assentos acolchoados a partir de preços de entrada acessíveis, o que os torna populares entre famílias e grupos de jovens.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Tottenham Hotspur?

Categoria informal (Premium Seats / Travel Club / Stratus): Esporte fino. Camisas oficiais do Tottenham Hotspur e cores do time são permitidas. Agasalhos esportivos, roupas de academia, cores do time visitante e camisas do adversário são estritamente proibidos.

Lounges e camarotes formais (The H Club / The Tunnel Club / Executive Boxes): De esporte fino a formal. Calças sociais ou jeans bem apresentados, camisas com colarinho ou malhas elegantes, além de sapatos limpos ou tênis discretos e elegantes. Camisas de futebol são restritas nas salas de jantar formais de categoria superior.

Há restrições de bagagem e bolsas com ingressos premium do Tottenham Hotspur?

Limite de bolsa: O Tottenham Hotspur Stadium aplica uma política rigorosa de bolsas no tamanho A4 (21 cm x 30 cm / 20,8 cm x 29,7 cm). As bolsas pessoais são revistadas antes da entrada.

Sem armazenamento no local: Não há guarda-volumes nem instalações para armazenamento de bolsas no Tottenham Hotspur Stadium em dias de jogo. Malas grandes e mochilas não serão permitidas além dos perímetros de segurança.

Solução de armazenamento: Guarde bagagens maiores em serviços de guarda-volumes nas estações London Liverpool Street, Kings Cross ou London Victoria antes de seguir para Tottenham.

Transporte: como chegar ao Tottenham Hotspur Stadium com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade abrem 3 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertas por até 2 horas após o apito final nos jogos de fim de semana (1 hora para partidas noturnas).

Chegada: As principais rotas são pela London Overground até a estação White Hart Lane, a 5 minutos de caminhada, ou pelos trens da Greater Anglia até a estação Northumberland Park, a 10 minutos a pé. Como alternativa, pegue a linha Victoria do metrô até a estação Seven Sisters e use o ônibus shuttle direto do dia do jogo.

Saída: As filas após a partida nas estações White Hart Lane e Seven Sisters podem levar mais de 45 minutos para diminuir. Como os passes de hospitalidade dão acesso ao lounge após o apito final, relaxe no local, aproveite bebidas pós-jogo, assista às entrevistas ao vivo do técnico após a partida nas telas do lounge e espere a multidão nas estações diminuir antes de sair.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Tottenham Hotspur são enviados por e-mail diretamente ao responsável pela reserva cerca de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Os e-tickets podem ser adicionados à carteira digital do seu smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras digitais nas catracas de entrada VIP.

O que acontece se a data do jogo mudar por causa da transmissão de TV?

Os jogos da Premier League são frequentemente remarcados para transmissão ao vivo na TV, mudando entre sexta à noite, sábado, domingo ou segunda-feira. Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para a nova data e horário da partida. Sempre mantenha planos de viagem flexíveis.

Crianças são permitidas nos lounges de hospitalidade do Tottenham Hotspur?

Sim. Crianças são bem-vindas em todos os lounges de hospitalidade do Tottenham Hotspur. Todos os presentes, independentemente da idade, devem portar um ingresso válido de hospitalidade para o dia do jogo, e visitantes menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto.