Como garantir ingressos premium do Manchester United FC: ingressos de hospitalidade, informações sobre Old Trafford, preços de camarotes executivos e mais

Pule a complicação do sorteio de ingressos: reservar hospitalidade do Manchester United dá a você um acesso garantido e direto a Old Trafford, sem precisar lidar com loterias de associação ou requisitos complexos de pontuação.

Mesmo com uma capacidade de estádio superior a 74.000 lugares, conseguir ingressos comuns para grandes jogos da Premier League ou partidas europeias continua sendo extremamente difícil. Os pacotes oficiais de dia de jogo eliminam o estresse, oferecendo assentos confirmados, gastronomia executiva, bebidas incluídas e vistas imbatíveis do gramado.

Resumo: hospitalidade em Old Trafford, ingressos premium e pacotes VIP

Pacote premium Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Localização Inclusões Kit Room / Salford Suite Lounge £250 – £495 Quadrante Noroeste / arquibancada SAF Assento acolchoado nos níveis 2/3, comida de rua, bar pago, programa da partida Victoria Warehouse Lounge externo £295 – £580 Fora do estádio (5 min de caminhada) Assento na arquibancada Sir Bobby Charlton, barracas de comida de rua, bebidas incluídas Museum Experience & Red Café Nível Club & Experience £350 – £650 arquibancada Sir Alex Ferguson Assento acolchoado na arquibancada SAF, entrada completa para o museu de 3 andares, bufê, perguntas e respostas com lenda do clube Knights Lounge & Centennial Gastronomia £650 – £1.250 Quadrante Nordeste / arquibancada SAF Refeição de chef em 3 etapas, bar aberto, assentos acolchoados na linha do meio-campo The Gallery & Heritage Club Premium £1.200 – £2.500 arquibancada SAF / arquibancada SBC Alta gastronomia em 4/5 etapas, recepção com champanhe, assentos executivos centrais Private Executive Boxes (8–10+ Guests) Camarote £8.500 – £22.000 (por camarote) arquibancada Leste / arquibancada SBC Suíte privativa fechada, anfitrião pessoal, gastronomia personalizada, assentos na varanda

*Os preços variam de acordo com a categorização da partida (Categoria A vs. Categoria B/C).

Como reservar ingressos premium do Manchester United?

Próximas partidas MUN Premier League 12:30 TOT

Quanto custam a hospitalidade e os ingressos premium do Manchester United FC?

Os preços da hospitalidade de dia de jogo do Manchester United variam de acordo com a categorização da partida (rivalidades de Categoria A vs. jogos de Categoria B/C), as opções de comida (de barracas descontraídas de comida de rua a alta gastronomia com vários pratos) e a localização do assento (quadrantes do anel superior a assentos na linha do meio-campo):

Bares esportivos informais e lounges contemporâneos (£250 – £495 por pessoa): Espaços de entrada como The Kit Room ou Salford Suite. Inclui assentos acolchoados nos níveis superiores, opções informais de comida de rua e acesso a bar pago.

Lounges externos e pacotes de experiência (£295 – £650 por pessoa): Opções diferenciadas como Victoria Warehouse ou a Old Trafford Museum Experience na arquibancada Sir Alex Ferguson. Inclui exposições interativas do clube, bufês quentes, bebidas cortesia e sessões pré-jogo de perguntas e respostas com ex-jogadores.

Alta gastronomia e lounges de meio-campo (£650 – £1.250 por pessoa): Ambientes de luxo intermediário, incluindo Knights Lounge, Centennial Suite ou Evolution Restaurant. Oferece menus gourmet de três pratos, consumo incluído no bar e assentos com vista privilegiada ao longo da lateral do campo.

Lounges principais ultra-VIP (£1.200 – £2.500+ por pessoa): Espaços de primeira linha como The Gallery ou Heritage Club. Oferece recepção com champanhe, refeições de quatro ou cinco pratos preparadas por chefs, brindes oficiais e assentos acolchoados de luxo perto do Camarote dos Diretores.

Camarotes executivos privativos (£8.500 – £22.000 por camarote): Suítes exclusivas para 8 a mais de 10 convidados ao longo da arquibancada Leste e da arquibancada Sir Bobby Charlton. Inclui gastronomia sob medida, serviço de anfitrião privado e assentos dedicados na varanda diretamente do lado de fora da janela da sua suíte.

Quais pacotes premium estão disponíveis no Manchester United FC?

Private Executive Boxes (8–10+ Guests)

Localizadas em níveis exclusivos de camarotes nas arquibancadas Leste e Sir Bobby Charlton, as suítes privativas oferecem total privacidade ao lado de assentos externos diretos.

Preço: A partir de £8.500 por camarote (8 a mais de 10 convidados)

O que está incluído: Suíte privativa fechada com vista para o gramado, anfitrião pessoal e serviço de garçom, refeição de vários pratos ou bufês, bar privado abastecido, programas oficiais do dia de jogo e aparições de ex-jogadores do United.

Suítes VIP principais

Feitas sob medida para recepção executiva, ocasiões especiais ou torcedores em busca de gastronomia de primeira linha combinada com visão central da linha do meio-campo.

Preço: The Gallery a partir de £1.200 por pessoa | Heritage Club a partir de £1.500 por pessoa

O que está incluído: Assentos localizados perto do Directors' Lounge, recepção com champanhe, alta gastronomia em cinco pratos, bar cortesia com destilados e vinhos, brindes comemorativos e análises táticas pré-jogo.

Lounges gastronômicos e de experiência

Ideais para torcedores que querem uma rica herança do clube, comida de alto nível ou entretenimento imersivo em dia de jogo:

Preço: Knights Lounge (£650 – £1.100) | Museum Experience (a partir de £350) | Red Café (a partir de £330)

O que está incluído: Menus gourmet de vários pratos, pacotes de bar aberto, sessões ao vivo de perguntas e respostas com lendas do United e assentos acolchoados premium na arquibancada Sir Alex Ferguson.

Hospitalidade informal e de alto valor

Hospitalidade flexível e animada, ideal para famílias, torcedores locais e apoiadores internacionais:

Preço: Victoria Warehouse (£295 – £580) | The Kit Room (£250 – £495) | Salford Suite (£228 – £450)

O que está incluído:

Assentos acolchoados na arquibancada Sir Bobby Charlton, na arquibancada Sir Alex Ferguson ou no Quadrante Noroeste

Acesso à suíte a partir de 3 horas antes do pontapé inicial e por até 1 hora após a partida

Vouchers para comida de rua, bufês quentes ou balcões de refeições casuais

Acesso a bares pagos ou opções de bebidas cortesia, dependendo da categoria

Programa oficial de lembrança do dia de jogo

O que saber sobre as arquibancadas e as vistas de Old Trafford?

As quatro arquibancadas distintas de Old Trafford oferecem, cada uma, um ponto de vista único:

arquibancada Sir Alex Ferguson (North Stand): A enorme arquibancada de três níveis que abriga as principais suítes executivas, The Gallery e o Museu do Manchester United. Os assentos do nível intermediário oferecem vistas táticas excepcionais do gramado.

arquibancada Sir Bobby Charlton (South Stand): Estende-se ao longo da lateral principal, abrigando os bancos de reservas, o túnel e o Camarote dos Diretores. Os assentos do nível 1 oferecem uma perspectiva próxima da área técnica.

Stretford End (West Stand): O epicentro histórico da atmosfera de Old Trafford. Os lounges de quadrante próximos permitem que os torcedores absorvam o barulho enquanto aproveitam comodidades premium.

arquibancada Leste (SCORE Stand): Oferece assentos elevados nos quadrantes e camarotes executivos com vista direta para a entrada da Sir Matt Busby Way e para a estátua Trinity do lado de fora.

Como conseguir hospitalidade e ingressos premium para o Manchester United Women’s (WSL)?

Para torcedores que querem viver a experiência da hospitalidade de Old Trafford por um preço mais baixo, os jogos da Super League Feminina (WSL) e das copas do Manchester United Women’s disputados em Old Trafford oferecem um ótimo caminho.

Os pacotes para jogos femininos incluem acesso a lounge na arquibancada Sir Alex Ferguson, bufês de qualidade e assentos acolchoados a preços acessíveis para famílias, o que faz deles um sucesso entre equipes de base e passeios em família.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Manchester United?

Categoria informal (Kit Room / Salford Suite / Victoria Warehouse): Esporte fino. Camisas oficiais do Manchester United e roupas do time são permitidas. Agasalhos esportivos, roupa de academia, vestuário de time visitante ou cores rivais são estritamente proibidos.

Lounges formais e camarotes (The Gallery / Knights Lounge / Executive Boxes): Esporte fino a formal. Calças sociais ou jeans bem-apresentados, camisas com colarinho ou malhas elegantes, além de sapatos limpos ou tênis discretos e elegantes. Camisas de futebol não são permitidas nas suítes de alta gastronomia de primeira linha.

Transporte: como chegar a Old Trafford com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade abrem 3 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertas por até 1 hora após o apito final.

Chegada: A forma mais fácil de viajar é pelo Manchester Metrolink. Os bondes saem de Manchester Piccadilly ou Victoria para a estação Old Trafford (7 minutos de caminhada), Wharfside (5 minutos de caminhada) ou Exchange Quay (10 minutos de caminhada).

Saída: As filas nas estações de bonde após a partida podem ser muito cheias. Como seu passe de hospitalidade dá acesso ao lounge no pós-jogo, fique no local, assista à análise ao vivo após a partida nas telas do lounge e espere as multidões nas estações diminuírem antes de voltar ao centro da cidade.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Manchester United FC são enviados por e-mail ao responsável principal pela reserva aproximadamente de 3 a 5 dias antes do pontapé inicial. Os e-tickets podem ser adicionados à carteira do celular (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados nas catracas do estádio como códigos de barras em PDF.

O que acontece se a data da partida mudar por causa da transmissão de TV?

Os jogos da Premier League frequentemente são remarcados para transmissão ao vivo na TV, mudando para sexta à noite, sábado, domingo ou segunda-feira. Os ingressos de hospitalidade continuam automaticamente válidos para o novo horário de início. Certifique-se de manter seus planos de viagem flexíveis.

Crianças podem entrar nos lounges de hospitalidade de Old Trafford?

Sim. Crianças são bem-vindas em todos os lounges de hospitalidade de Old Trafford. Todos os presentes devem ter um ingresso de hospitalidade válido, independentemente da idade, e crianças menores de 16 anos devem estar acompanhadas por um adulto.



