Como muitos torcedores sabem, conseguir um ingresso de admissão geral em Anfield sem um season ticket oficial ou uma década de créditos de jogos é virtualmente impossível.

Para partidas de grande apelo da Premier League e da Liga dos Campeões da UEFA, os sorteios semestrais de associação oficial do Liverpool FC exigem que os torcedores enfrentem uma fila digital com mais de 100 mil pessoas disputando algumas centenas de assentos.

Jogos de categoria A, como Manchester United, Everton e Manchester City, impõem um rígido limite mínimo de 13+ créditos de partidas de temporadas anteriores apenas para entrar no sorteio.

Hospitalidade oficial de dia de jogo segue sendo a única porta de entrada garantida e legalmente verificada para Anfield para quem não é sócio-torcedor com season ticket, torcedores internacionais e fãs que planejam uma viagem a Merseyside, e não exige nenhum status de associação ou créditos de prioridade.

Como reservar ingressos premium do Liverpool?

Para evitar mercados secundários inválidos de ingressos de terceiros, a hospitalidade oficial do Liverpool FC deve ser reservada por canais diretos do clube ou parceiros de viagem primários autorizados:

Portal Oficial de Hospitalidade do Liverpool FC (hospitality.liverpoolfc.com): Motor de reservas direto do clube para lounges de partidas avulsas, noites de Liga dos Campeões e aluguel sazonal de suítes executivas.

Seat Unique: Revendedor oficial autorizado e parceiro de plataforma de ingressos, oferecendo passes verificados de hospitalidade do Liverpool FC, assentos VIP, como Brodie's Lounge, Anfield Beat Lounge e Founders Lounge, além de experiências premium em dia de jogo. Reserve ingressos premium do Liverpool na Seat Unique.

Champions Travel: Parceiro revendedor oficial que oferece assentos garantidos de hospitalidade em Anfield, combinados com hospedagem em hotel no centro de Liverpool e traslados. Reserve ingressos premium do Liverpool na Champions Travel.

Visão geral: pacotes de hospitalidade e VIP de Anfield

Ingresso premium Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Localização Inclusões Brodie's Lounge Lounge £295 – £595 Anfield Road Stand (Upper Level 1) Comida de rua, bebida no intervalo, aparição de ídolo, vista panorâmica de frente para a Kop Carlsberg Dugout Lounge £295 – £595 Main Stand (Middle Tier Wing) Barracas de comida de rua, bebida no intervalo, visita de ídolo do LFC, vista próxima aos bancos de reservas Premier Club Nível de clube £350 – £650 Sir Kenny Dalglish Stand Buffet quente e frio, bebidas no intervalo, vista de câmera de transmissão em direção aos bancos The Beautiful Game / Chemistry Gastronomia £650 – £1.150 Main Stand (Middle Tier Central) Refeição de 3 pratos, cerveja/vinho/destilados incluídos, visão central do meio-campo 1892 Lounge / Founders Lounge Premium £850 – £1.800 Main Stand (Level 2 / Directors' Box) Jantar gourmet de 4 pratos, bar incluído, entrada ao lado do túnel dos jogadores Executive Boxes Box £9.500 – £22.000 (por box) Main Stand (Level 3) Suíte privativa fechada para 10–20 convidados, assentos em varanda externa, anfitrião e menu de vários pratos

Quanto custam os ingressos de hospitalidade e premium do Liverpool?

Os preços da hospitalidade e dos ingressos premium do Liverpool FC variam com base em três fatores principais: nível da partida (categoria A vs. categoria B/C), estilo de refeição (comida de rua informal vs. alta gastronomia com vários pratos) e posição em relação ao gramado (anel superior vs. nível do Directors' Box).

Bares esportivos e lounges informais (£295 - £595 por pessoa): Opções de entrada, como o Brodie's Lounge na Anfield Road Stand ou o Carlsberg Dugout na Main Stand. Inclui ingressos acolchoados para a partida, barracas gratuitas de comida de rua antes do jogo e uma bebida grátis no intervalo.

Buffet tradicional e lounges de clube (£350 - £650 por pessoa): Opções intermediárias como o Premier Club (Sir Kenny Dalglish Stand) ou o The Anfield Beat. Inclui buffets quentes e frios com vários pratos, acesso a bar pago e aparições de ex-jogadores do LFC.

Alta gastronomia e lounges premium (£650 - £1.450 por pessoa): Experiências de alto padrão como The Beautiful Game, Chemistry Lounge ou Japan Airlines Lounge (antigo 1892 Lounge). Inclui jantar gourmet de 3 a 4 pratos, cervejas, vinhos e destilados incluídos, champanhe de boas-vindas e visão central privilegiada ao lado do Directors' Box ou dos bancos da equipe.

Lounges flagship e ultra-VIP (£1.800 - £2.500+ por pessoa): Espaços ultraexclusivos como o Founders Lounge na nova Anfield Road Stand. Oferece refeição de cinco pratos no conceito "theatre of food", bar aberto, assentos acolchoados com aquecimento e brindes personalizados da partida.

Boxes executivos privativos (£9.500 - £22.000 por box): Suítes privativas para 10 a 20 convidados na Main Stand. O preço depende do adversário e inclui menu personalizado, serviço de garçom pessoal e assentos em varanda privativa do lado de fora da sua suíte.

Quais pacotes premium do Liverpool estão disponíveis?

O Liverpool FC oferece uma ampla variedade de espaços de hospitalidade pensados para torcedores individuais, clientes corporativos e grupos que buscam diferentes atmosferas em dia de jogo:

Boxes executivos privativos (Main Stand)

Localizados no Level 3 da Main Stand, os boxes executivos recebem 10, 12 ou 20 convidados com total privacidade.

Experiência : Serviço de garçom e anfitrião pessoal, jantar personalizado com vários pratos ou buffets de luxo, bar privativo totalmente abastecido e acesso direto a assentos acolchoados pessoais na varanda, situados logo do lado de fora das portas de vidro da suíte.

Lounges flagship e de nível Directors'

Japan Airlines Lounge (antigo 1892 Lounge) : Faz referência ao ano em que o LFC foi formado após a separação do Everton. Localizado no bloco L14 do anel inferior da Main Stand, perto do Directors' Box e do túnel dos jogadores, oferece menus de alta gastronomia, bebidas incluídas e proximidade com o gramado.

Founders Lounge : Localizado na ampliada Anfield Road Stand, com conceito de refeição em vários pratos "theatre of food", bar aberto de champanhe e assentos acolchoados com aquecimento posicionados diretamente atrás do gol, de frente para a Kop.

Suítes premium de alta gastronomia

The Beautiful Game & Chemistry Lounges: Localizados no Level 2 da Main Stand, oferecem menus do chef de 3 pratos, serviço de bebidas cortesia incluídas, brindes da partida e visão central do gramado nos blocos M4 e M6.

Bares esportivos e buffets

Brodie's Lounge: Recebe esse nome em homenagem a John Alexander Brodie, o engenheiro civil de Liverpool que inventou a rede de futebol em 1889. Oferece barracas gratuitas de comida de rua, música antes do jogo, bebida no intervalo e assentos acolchoados no anel superior da Anfield Road Stand.

Carlsberg Dugout: Um espaço animado e social que se estende pelas alas do anel intermediário da Main Stand. Oferece comida de rua, serviço de bar pago e assentos acolchoados ao lado da área técnica do treinador.

Premier Club: Localizado na Sir Kenny Dalglish Stand (Shanks and Paisley Suites), com buffet pré-jogo quente e frio de dois pratos, programa e visão lateral elevada do gramado.

Pacotes fora do estádio

The Sandon & Isla Gladstone : Passes de hospitalidade fora do estádio que incluem refeições antes do jogo em locais emblemáticos de Liverpool, como o The Sandon, na Oakfield Road, o histórico local de nascimento onde John Houlding fundou o Liverpool FC em 1892, combinados com um ingresso oficial de anel inferior para a partida em Anfield.

O que saber sobre as arquibancadas de Anfield, vistas do gramado e história local?

Main Stand (Middle Tier & Level 2): Abriga boxes executivos e suítes de alta gastronomia. Os blocos M4 a M6 ficam diretamente sobre a linha do meio-campo, oferecendo visão de câmera tática.

Anfield Road Stand (Brodie's Lounge): Posicionada em frente à icônica Kop. Assistir a 12 mil torcedores na Kop cantando 'You'll Never Walk Alone' do outro lado do gramado proporciona uma das perspectivas visuais mais marcantes do futebol mundial.

Sir Kenny Dalglish Stand (Premier Club): Posicionada em frente à Main Stand no antigo local da Centenary Stand. Oferece visão limpa e elevada das duas áreas técnicas.

Como conseguir ingressos de hospitalidade do Liverpool FC Women?

Para torcedores que desejam viver a experiência de hospitalidade em Anfield por um valor mais baixo, partidas selecionadas da Women's Super League (WSL) do Liverpool FC disputadas em Anfield oferecem uma porta de entrada acessível.

Os pacotes de hospitalidade para os jogos femininos incluem acesso aos lounges da Main Stand, opções de alimentação antes da partida e assentos acolchoados por preços reduzidos, o que os torna ideais para famílias e torcedores mais jovens.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Liverpool?

Nível informal (Brodie's Lounge / Carlsberg Dugout / Premier Club): Esporte fino. Camisas oficiais do LFC e cores do clube são permitidas. Agasalhos, roupas de academia, cores do time visitante e camisas do adversário são estritamente proibidos.

Lounges e boxes formais (Japan Airlines Lounge / Founders Lounge / Executive Boxes): Esporte fino a formal. Calças de alfaiataria ou jeans social, camisas polo ou com colarinho e tênis sociais limpos. Camisas réplica de futebol geralmente têm restrição nas salas de jantar formais de categoria superior.

Há restrições para malas e bolsas em Anfield?

Limite para bolsas: Anfield impõe um rígido limite de tamanho A4 (297mm x 210mm x 210mm) para todas as bolsas que entram nas catracas.

Sem armazenamento no local: Não há guarda-volumes nem serviço de depósito de bolsas em Anfield. Malas e mochilas grandes serão barradas pelos perímetros externos de segurança.

Solução de armazenamento: Guarde bagagens maiores nos serviços de guarda-volumes dentro da estação Liverpool Lime Street, no centro da cidade, antes de seguir para o estádio.

Transporte: como chegar a Anfield com ingressos premium?

Os lounges de hospitalidade de Anfield abrem 3 horas antes do início da partida e permanecem abertos por até 1 hora após o jogo.

Chegada: A opção de transporte público mais confiável saindo do centro de Liverpool é o serviço de ônibus expresso Stagecoach 917 , que vai diretamente de Commutation Row / St George's Hall até Anfield. Como alternativa, pegue a Merseyrail até a estação Sandhills e faça baldeação para o Soccerbus.

Dica para a saída após o jogo: Os bloqueios viários ao redor de Walton Breck Road geram trânsito intenso no pós-jogo e longas esperas por táxi. Como seu ingresso de hospitalidade dá acesso ao lounge por uma hora após o apito final, relaxe no local, assista à análise pós-jogo nos monitores ao vivo do lounge e espere a multidão de 60 mil pessoas dispersar antes de sair.

Perguntas frequentes (FAQ)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os passes digitais oficiais de hospitalidade do Liverpool FC são enviados por e-mail ao responsável principal pela reserva aproximadamente de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Os passes podem ser salvos diretamente no Apple Wallet ou no Google Wallet para leitura nas catracas VIP.

O que acontece se a data da partida mudar por causa da transmissão de TV?

Partidas da Premier League são frequentemente remarcadas para transmissão, mudando entre sexta à noite, sábado, domingo ou segunda-feira. Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para o novo horário da partida. Sempre deixe flexibilidade ao organizar viagem e hospedagem.

Crianças podem entrar nos lounges de hospitalidade de Anfield?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade de Anfield. Todos os presentes, independentemente da idade, devem portar um ingresso válido de hospitalidade para o dia do jogo, e menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto.