Evite totalmente o drama das filas por ingressos: a hospitalidade oficial de dia de jogo do Chelsea oferece uma via autorizada e prioritária de acesso direto a Stamford Bridge, sem precisar lidar com pontos de fidelidade, níveis de associação ou sorteios superdisputados.

Com a capacidade apertada de 40.000 lugares e a demanda em nível recorde, garantir ingressos comuns para grandes noites de Premier League e competições europeias pode parecer uma batalha difícil. A hospitalidade oficial muda esse cenário, oferecendo acesso imediato e verificado, além de alta gastronomia, bares com bebidas incluídas e visão de jogo de nível mundial.

Como reservar ingressos premium do Chelsea?

Resumo: hospitalidade em Stamford Bridge, ingressos premium e pacotes VIP

Pacote premium Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Localização Inclusões Westview / UTB Sports Lounge Lounge £ 275 – £ 550 West Stand / Fulham Road Assento acolchoado na West Stand, food hall/buffet do chef antes da partida, bebida no intervalo, programa oficial do jogo Canoville & Champions Club Nível Club (anel intermediário) £ 395 – £ 750 East Stand (anel intermediário) Assento acolchoado na linha da grande área, buffet pré-jogo com três pratos, bar pago, lanches pós-jogo, perguntas e respostas com uma lenda do clube Tambling’s & Harris Suite Dining £ 650 – £ 1.250 West Stand (anel intermediário) Menu sofisticado de três pratos, open bar incluído (cerveja/vinho/destilados), assentos acolchoados na linha do meio-campo Millennium Suite & Club 1905 Premium £ 1.200 – £ 2.200 West Stand (Nível 2) Experiência gastronômica gourmet de quatro pratos, recepção com champanhe, assentos centrais ao lado do Camarote dos Diretores, visitas de lendas Executive Boxes (10–20 Guests) Box £ 11.000 – £ 24.000 (por box) West Stand / East Stand Suíte privada fechada, anfitrião pessoal, jantar personalizado de vários pratos, assentos em varanda privativa do lado de fora da suíte

*Os preços variam de acordo com a classificação da partida (Categoria A vs. Categoria B/C).

Quanto custam a hospitalidade e os ingressos premium do Chelsea FC?

Os preços da hospitalidade e dos pacotes premium do Chelsea FC variam conforme a classificação da partida (Categoria A vs. Categoria B/C), o serviço de alimentação (estações de street food vs. jantar de vários pratos preparado por chef) e a localização em relação ao gramado (anel superior vs. nível do Camarote dos Diretores):

Bares esportivos informais & lounges contemporâneos (£ 275 – £ 550 por pessoa): Opções de entrada acessíveis como Westview ou Under The Bridge (UTB). Incluem assentos acolchoados na West Stand, vibrantes estações de food hall pré-jogo e vouchers de bebidas para o intervalo.

Buffets tradicionais & lounges de clube (£ 395 – £ 750 por pessoa): Opções intermediárias como a Canoville Suite ou o Champions Club na East Stand. Incluem buffets quentes de vários pratos, estrutura de bar pago, salgados pós-jogo e aparições de ex-ícones do Chelsea.

Alta gastronomia & lounges no meio-campo (£ 650 – £ 1.250 por pessoa): Espaços gastronômicos premium como a Tambling’s Suite ou a Harris Suite na West Stand. Oferecem menus gourmet de três pratos, pacotes de bebidas incluídos e assentos centrais na linha do meio-campo.

Lounges carro-chefe ultra-VIP (£ 1.200 – £ 2.200+ por pessoa): Ambientes de dia de jogo de nível mundial como a Millennium Suite ou The Clubhouse. Incluem jantar refinado de quatro pratos, recepções com champanhe, brindes exclusivos da partida e assentos diretamente ao lado do Camarote dos Diretores.

Boxes executivos privativos (£ 11.000 – £ 24.000 por box): Suítes fechadas para 10 a 20 convidados em andares dedicados de boxes. Incluem jantar personalizado de vários pratos, serviço de anfitrião pessoal e assentos em varanda privativa logo do lado de fora da sua suíte.

Quais pacotes premium estão disponíveis no Chelsea FC?

Boxes executivos privativos (10–20 convidados)

Posicionados em andares dedicados de boxes nas West e East Stands, os boxes executivos oferecem total privacidade combinada com assentos diretos em varanda logo do lado de fora do vidro da sua suíte.

Executive Boxes: a partir de £ 11.000 (10 a 20 convidados)

O que está incluído: suíte privada fechada com vista para o gramado, garçom e anfitrião pessoais, jantar refinado de vários pratos ou buffets gourmet, bar privativo totalmente abastecido, programas do dia de jogo e visitas de lendas do clube.

Suítes VIP carro-chefe

Desenvolvidas para recepção executiva, ocasiões especiais ou pequenos grupos que exigem alta gastronomia combinada com visão central do meio-campo.

The Millennium Suite: a partir de £ 1.200 por pessoa

The Clubhouse: a partir de £ 1.500 por pessoa

O que está incluído: assentos adjacentes ao prestigiado Directors' Lounge, jantar refinado de quatro pratos, open bar incluído com destilados e champanhe, brindes da partida e briefings táticos pré-jogo.

Lounges gastronômicos & experienciais

Para torcedores que buscam gastronomia de alto nível ou acesso aos bastidores do gramado:

Tambling’s Suite: £ 650 – £ 1.100 por pessoa (batizada em homenagem ao lendário artilheiro Bobby Tambling)

Harris Suite: a partir de £ 750 por pessoa

Under The Bridge (UTB): a partir de £ 350 por pessoa

Dugout Club: pacotes premium com acesso à beira do gramado e ao túnel dos jogadores

O que está incluído: menus de três pratos elaborados por chef, pacotes de bebidas incluídos, entretenimento pré-jogo no lounge e assentos acolchoados na West Stand.

Hospitalidade informal & de alto valor

Opções flexíveis e de alta energia pensadas para famílias, viajantes internacionais e grupos:

Westview: £ 275 – £ 510 por pessoa

Canoville Suite: £ 395 – £ 750 por pessoa

O que está incluído:

Assentos acolchoados na parte superior da West Stand ou no anel intermediário da East Stand

Acesso a áreas modernas e iluminadas ou lounges privativos, abertos 2,5 horas antes da partida

Vouchers para estações de alimentação pré-jogo ou acesso ao buffet do chef

Bebidas de cortesia no intervalo (chá/café/refrigerantes)

Programa oficial do dia de jogo

O que saber sobre os setores e as vistas de Stamford Bridge?

Os quatro setores de Stamford Bridge oferecem perspectivas únicas, dependendo se você prefere visão tática ou atmosfera de dia de jogo:

West Stand (anel intermediário & Westview Upper): Abriga suítes executivas e lounges de alta gastronomia. Os blocos 1–8 do anel intermediário da West Stand ficam diretamente acima dos bancos de reservas e do túnel dos jogadores, oferecendo visão privilegiada da linha do meio-campo.

East Stand (anel intermediário): Abriga a Canoville Suite, o Champions Club e o Captains Bar. Posicionada na linha da grande área, oferece vista elevada das duas áreas técnicas e fica em frente à plataforma das câmeras.

Matthew Harding Stand & Shed End: Setores atrás do gol que reúnem o apaixonado apoio da torcida mandante. Pacotes informais de hospitalidade como o UTB colocam você perto dessas áreas de grande energia.

Como conseguir hospitalidade e ingressos premium para o Chelsea Women (WSL)?

Para torcedores que buscam a experiência de hospitalidade em Stamford Bridge por um preço mais acessível, os jogos do Chelsea FC Women na Super League (WSL) e na UEFA Women's Champions League realizados em Stamford Bridge oferecem uma alternativa acessível.

Os pacotes de hospitalidade para jogos femininos incluem acesso a lounge na West Stand, opções de buffet gourmet e assentos acolchoados por valores significativamente menores, o que os torna populares entre famílias e grupos de jovens.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Chelsea?

Nível informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Esporte fino. Camisas oficiais do Chelsea e cores do time são permitidas. Agasalhos, roupas de academia, cores do time visitante e camisas do adversário são estritamente proibidos.

Lounges e boxes formais (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): De esporte fino a formal. Calças de alfaiataria ou jeans elegantes, camisas com colarinho ou malhas sofisticadas, e sapatos sociais limpos ou tênis elegantes. Camisas réplica de futebol têm restrição nas salas de jantar formais de nível mais alto.

Há restrições de bagagem e bolsas com ingressos premium do Chelsea?

Limite para bolsas: Stamford Bridge impõe um limite rigoroso de tamanho A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) para todas as bolsas que entram nas catracas do estádio.

Sem armazenamento no local: Não há guarda-volumes nem local para deixar bolsas em Stamford Bridge nos dias de jogo. Malas e mochilas grandes serão barradas pela segurança no perímetro externo.

Solução de armazenamento: Guarde bagagens maiores em serviços de guarda-volumes dentro das estações London Victoria ou Earl's Court antes de seguir para Fulham Road.

Transporte: como chegar ao Chelsea com ingressos premium?

As suítes e lounges de hospitalidade abrem de 2,5 a 3 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertos por até 1 a 2 horas após o apito final.

Chegada : A estação mais próxima é Fulham Broadway (District Line), localizada a 3 minutos de caminhada das entradas VIP de Stamford Bridge. Como alternativa, pegue o London Overground até West Brompton ou Imperial Wharf, a 15 minutos de caminhada.

Saída : As filas após o jogo na estação de metrô Fulham Broadway podem levar mais de 45 minutos para serem vencidas. Como os passes de hospitalidade garantem acesso ao lounge após a partida, relaxe no interior, assista a entrevistas ao vivo do técnico após o jogo nos monitores do lounge e espere as multidões na estação diminuírem antes de sair.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Chelsea FC são enviados por e-mail diretamente ao responsável pela reserva cerca de 3 a 5 dias antes do dia da partida. Os e-tickets podem ser salvos diretamente em carteiras digitais no smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP.

O que acontece se a data da partida mudar por causa da transmissão de TV?

Os jogos da Premier League são frequentemente remarcados para transmissão, mudando entre noite de sexta-feira e horários de sábado, domingo ou segunda-feira. Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para o novo horário da partida. Sempre mantenha flexibilidade ao organizar viagem e reservas de hotel.

Crianças podem entrar nos lounges de hospitalidade de Stamford Bridge?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade de Stamford Bridge. Cada participante, independentemente da idade, deve ter um ingresso válido de hospitalidade para o dia de jogo, e convidados menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto.