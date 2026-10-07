Evite completamente o drama das filas por ingressos: a hospitalidade oficial de dia de jogo oferece um caminho autorizado e prioritário direto para Stamford Bridge, sem precisar lidar com pontos de fidelidade, níveis de associação ou sorteios superconcorridos.

Com capacidade apertada de 40.000 lugares e demanda em alta histórica, garantir ingressos de admissão geral para grandes noites de Premier League e competições europeias pode parecer uma batalha difícil. A hospitalidade oficial muda esse cenário, concedendo acesso imediato e verificado, além de alta gastronomia, bares inclusos e visão de nível mundial para o gramado.

Como reservar ingressos premium do Chelsea?

Você pode garantir ingressos premium oficiais do Chelsea FC por meio de canais diretos do clube e plataformas primárias de venda autorizadas:

Portal oficial de hospitalidade do Chelsea FC (hospitality.chelseafc.com): O sistema direto de reservas do Chelsea para lounges de partidas avulsas, confrontos de copas nacionais, jogos europeus e aluguel sazonal de Executive Suites.

SportsBreaks: Revendedor oficial autorizado e parceiro de viagens para torcedores, oferecendo pacotes verificados de hospitalidade Westview e Under The Bridge (UTB) combinados com hospedagens em hotéis de Londres ou cartões de transporte da cidade. Reserve ingressos premium do Chelsea na SportsBreaks.

Keith Prowse: Revendedor oficial autorizado e parceiro de bilheteria, oferecendo pacotes verificados de hospitalidade em Stamford Bridge, assentos acolchoados de luxo e experiências de alta gastronomia nos lounges da West Stand e da East Stand. Reserve ingressos premium do Chelsea na Keith Prowse.

Champions Travel: Revendedor oficial autorizado que oferece assentos garantidos para partidas em Stamford Bridge combinados com hospedagem em hotéis do oeste de Londres e traslados sem complicações. Reserve ingressos premium do Chelsea na Champions Travel.

Visão geral: hospitalidade em Stamford Bridge, ingressos premium e pacotes VIP

Pacote premium Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Localização Inclusões Westview / UTB Sports Lounge Lounge £275 – £550 West Stand / Fulham Road Assento acolchoado na West Stand, food hall/buffet do chef antes do jogo, bebida no intervalo, programa oficial da partida Canoville & Champions Club Nível Club £395 – £750 East Stand (anel intermediário) Assento acolchoado na linha da grande área, buffet pré-jogo de três pratos, bar pago, petiscos pós-jogo, perguntas e respostas com lenda do clube Tambling’s & Harris Suite Gastronomia £650 – £1.250 West Stand (anel intermediário) Menu de alta gastronomia com três pratos, open bar incluso (cerveja/vinho/destilados), assentos acolchoados na linha do meio-campo Millennium Suite & Club 1905 Premium £1.200 – £2.200 West Stand (nível 2) Jantar gourmet de quatro pratos, recepção com champanhe, assentos centrais ao lado do Directors' Box, visitas de lendas Executive Boxes (10–20 convidados) Box £11.000 – £24.000 (por box) West Stand / East Stand Suíte privada fechada, anfitrião pessoal, jantar personalizado de vários pratos, assentos em varanda privativa do lado de fora da suíte

*Os preços variam de acordo com a categorização do jogo (Categoria A vs. Categoria B/C).

Quanto custam os ingressos de hospitalidade e premium do Chelsea FC?

Os preços dos pacotes de hospitalidade e premium do Chelsea FC variam com base na categorização do jogo (Categoria A vs. Categoria B/C), no serviço de alimentação (estações de street food vs. jantar do chef com vários pratos) e na posição em relação ao campo (anel superior vs. nível do Directors' Box):

Bares esportivos informais e lounges contemporâneos (£275 – £550 por pessoa): Pontos de entrada mais acessíveis, como Westview ou Under The Bridge (UTB). Incluem assentos acolchoados na West Stand, animadas estações de food hall antes do jogo e vouchers de bebidas para o intervalo.

Buffets tradicionais e lounges de clube (£395 – £750 por pessoa): Opções intermediárias, como a Canoville Suite ou o Champions Club na East Stand. Incluem buffets quentes com vários pratos, estrutura de bar pago, salgados pós-jogo e aparições de ex-ícones do Chelsea.

Alta gastronomia e lounges centrais (£650 – £1.250 por pessoa): Espaços culinários premium, como a Tambling’s Suite ou a Harris Suite na West Stand. Oferecem menus gourmet de três pratos, pacotes de bebidas inclusos e assentos centrais na linha do meio-campo.

Lounges principais ultra VIP (£1.200 – £2.200+ por pessoa): Cenários de nível mundial em dia de jogo, como a Millennium Suite ou o The Clubhouse. Incluem jantar refinado de quatro pratos, recepções com champanhe, brindes exclusivos da partida e assentos diretamente ao lado do Directors' Box.

Boxes executivos privados (£11.000 – £24.000 por box): Suítes fechadas para 10 a 20 convidados em níveis dedicados de boxes. Incluem jantar personalizado de vários pratos, serviço de anfitrião pessoal e assentos em varanda privativa logo do lado de fora da sua suíte.

Quais pacotes premium estão disponíveis no Chelsea FC?

Boxes executivos privados (10–20 convidados)

Posicionados em níveis dedicados de boxes nas West e East Stands, os boxes executivos oferecem total privacidade combinada com assentos diretos na varanda logo do lado de fora do vidro da sua suíte.

Executive Boxes: a partir de £11.000 (10 a 20 convidados)

O que está incluído: suíte privada fechada com vista para o campo, garçom e anfitrião pessoais, alta gastronomia com vários pratos ou buffets gourmet, bar privado totalmente abastecido, programas de dia de jogo e visitas de lendas do clube.

Suítes VIP principais

Projetadas para recepção executiva, ocasiões especiais ou pequenos grupos que exigem alta gastronomia aliada a visão central do meio-campo.

The Millennium Suite: a partir de £1.200 por pessoa

The Clubhouse: a partir de £1.500 por pessoa

O que está incluído: assentos ao lado do prestigiado Directors' Lounge, jantar refinado de quatro pratos, open bar incluso com destilados e champanhe, brindes da partida e briefings táticos pré-jogo.

Lounges gastronômicos e experienciais

Para torcedores que buscam gastronomia de primeira linha ou acesso aos bastidores do gramado:

Tambling’s Suite: £650 – £1.100 por pessoa (nomeada em homenagem ao lendário artilheiro Bobby Tambling)

Harris Suite: a partir de £750 por pessoa

Under The Bridge (UTB): a partir de £350 por pessoa

Dugout Club: pacotes premium de acesso à beira do gramado e ao túnel dos jogadores

O que está incluído: menus do chef de três pratos, pacotes de bebidas inclusos, entretenimento no lounge antes do jogo e assentos acolchoados na West Stand.

Hospitalidade informal e de alto valor

Opções flexíveis e de alta energia voltadas para famílias, viajantes internacionais e grupos:

Westview: £275 – £510 por pessoa

Canoville Suite: £395 – £750 por pessoa

O que está incluído:

Assentos acolchoados na parte superior da West Stand ou no anel intermediário da East Stand

Acesso a concourses modernos e bem iluminados ou lounges privados abertos 2,5 horas antes da partida

Vouchers para estações de alimentação pré-jogo ou acesso ao buffet do chef

Bebidas inclusas no intervalo (chá/café/refrigerantes)

Programa oficial da partida

O que saber sobre os setores e as vistas de Stamford Bridge?

As quatro arquibancadas de Stamford Bridge oferecem perspectivas únicas, dependendo de você preferir visão tática ou atmosfera de dia de jogo:

West Stand (anel intermediário & Westview Upper): Abriga suítes executivas e lounges de alta gastronomia. Os blocos 1–8 do anel intermediário da West Stand ficam diretamente acima dos bancos das equipes e do túnel dos jogadores, oferecendo visão privilegiada da linha do meio-campo.

East Stand (anel intermediário): Abriga a Canoville Suite, o Champions Club e o Captains Bar. Está posicionada na linha da grande área, oferecendo visão elevada das duas áreas técnicas e de frente para a tribuna das câmeras.

Matthew Harding Stand & Shed End: Setores atrás do gol que abrigam a apaixonada torcida da casa. Pacotes informais de hospitalidade, como o UTB, colocam você perto dessas áreas de alta energia.

Como conseguir ingressos premium e de hospitalidade para o Chelsea Women’s (WSL)?

Para fãs que buscam a experiência de hospitalidade em Stamford Bridge por um preço acessível, os jogos do Chelsea FC Women na Women's Super League (WSL) e na UEFA Women's Champions League realizados em Stamford Bridge oferecem uma alternativa acessível.

Os pacotes de hospitalidade para jogos femininos incluem acesso aos lounges da West Stand, opções de buffet gourmet e assentos acolchoados por valores significativamente mais baixos, o que os torna populares entre famílias e grupos de jovens.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Chelsea?

Nível informal (Westview / UTB / Canoville Suite): Esporte fino. Camisas oficiais do Chelsea e cores do time são permitidas. Agasalhos, roupas de academia, cores do time visitante e camisas do adversário são estritamente proibidos.

Lounges e boxes formais (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): Do esporte fino ao formal. Calças de alfaiataria ou jeans arrumados, camisas com colarinho ou malhas elegantes, e sapatos sociais limpos ou tênis discretos. Camisas réplica de futebol têm restrição nas salas de jantar formais de nível superior.

Há restrições de bagagem e bolsas com ingressos premium do Chelsea?

Limite de bolsa: Stamford Bridge impõe um limite rigoroso de tamanho A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) para todas as bolsas que entram pelas catracas do estádio.

Sem armazenamento no local: Não há guarda-volumes nem serviço de depósito de bolsas em Stamford Bridge em dias de jogo. Malas e mochilas grandes serão barradas nos perímetros externos de segurança.

Solução de armazenamento: Guarde bagagens maiores nos serviços de guarda-volumes dentro das estações London Victoria ou Earl's Court antes de seguir para Fulham Road.

Transporte: como chegar ao Chelsea com ingressos premium?

As suítes e lounges de hospitalidade abrem de 2,5 a 3 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertos por até 1 a 2 horas após o apito final.

Chegada : A estação mais próxima é Fulham Broadway (District Line), localizada a 3 minutos de caminhada das entradas VIP de Stamford Bridge. Como alternativa, pegue o London Overground até West Brompton ou Imperial Wharf (15 minutos de caminhada).

Saída : As filas na estação de metrô Fulham Broadway após o jogo podem levar mais de 45 minutos para serem vencidas. Como os passes de hospitalidade dão acesso ao lounge após a partida, relaxe no local, assista às entrevistas ao vivo do técnico depois do jogo nos monitores do lounge e espere a multidão da estação diminuir antes de sair.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Chelsea FC são enviados por e-mail diretamente ao titular da reserva principal aproximadamente de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Os e-tickets podem ser salvos diretamente em carteiras digitais no smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP.

O que acontece se a data do jogo mudar por causa da transmissão de TV?

Os jogos da Premier League frequentemente são remarcados para transmissão, mudando entre sexta à noite, sábado, domingo ou segunda-feira. Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para o novo horário da partida. Sempre tenha flexibilidade ao organizar viagem e reservas de hotel.

Crianças podem entrar nos lounges de hospitalidade de Stamford Bridge?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade de Stamford Bridge. Cada participante, independentemente da idade, deve ter um ingresso de hospitalidade válido para o dia do jogo, e convidados com menos de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto.