Aqui está seu bilhete dourado para o Emirates Stadium do Arsenal: hospitalidade de dia de jogo e pacotes premium oferecem um ingresso oficial com entrada garantida no Emirates Stadium, sem a dor de cabeça de sorteios e associações.

Garantir ingressos de admissão geral por meio dos sorteios oficiais para associados pode parecer quase impossível, com as taxas de sucesso do sorteio para membros Red frequentemente caindo abaixo de 10%. Veja como comprar ingressos premium do Arsenal agora.

Como reservar ingressos premium do Arsenal?

Os assentos de admissão geral exigem o pagamento de uma associação oficial Arsenal Adult Red ou Silver Membership (£35–£55), sem garantia de vencer os sorteios para as partidas. Os pacotes de hospitalidade para o dia do jogo NÃO exigem associação.

Resumo: hospitalidade, ingressos premium e pacotes VIP do Arsenal

Pacote Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Inclusões Cannon Club / Club Arsenal Club Level (anel intermediário) £350 – £695 Assento acolchoado no Club Level, vouchers de comida e bebida, bebida no intervalo, passe para museu/tour pelo estádio Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomia £695 – £995 Refeição à la carte de 3 pratos, bar liberado, presença de ídolo do clube, assentos centrais no Club Level The Avenell & The Heritage Lounges £1,595 – £1,795 Assentos no Box Level na linha do meio-campo, refeição para pequenos grupos, recepção premium com champanhe e bar aberto Hero & Inner Circle Premium £1,895 – £2,695 Acesso VIP aos bastidores, encontros com jogadores, gastronomia de luxo, assentos ao lado do gramado Executive Boxes (N5, N7, N7+) Camarotes £12,950 – £29,595 (por camarote) Suíte privativa fechada, anfitrião pessoal, refeição de múltiplos pratos, assentos em varanda privativa diretamente do lado de fora do camarote

*Os preços variam significativamente de acordo com a categoria da partida (Categoria A vs. Categoria B/C).

O que saber sobre o Club Level do Emirates Stadium e a visão dos blocos?

O anel intermediário do Arsenal, conhecido como Club Level, circunda todo o estádio, posicionado entre os anéis inferior e superior. Escolher o bloco certo depende de você priorizar visão tática, proximidade dos bancos das equipes ou atmosfera.

Arquibancadas centrais leste e oeste (blocos 60-64 & 69-73) : posicionadas perto da linha do meio-campo. O bloco 62 fica diretamente acima do túnel dos jogadores e dos bancos de reservas, oferecendo uma perspectiva tática privilegiada. Os blocos 70–72 se alinham com o ângulo principal da câmera de televisão.

Blocos de hospitalidade na linha de fundo (blocos 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): casa de pacotes como o Cannon Club . Esses assentos oferecem uma visão imersiva das jogadas ofensivas, das ações na área e grande proximidade das apaixonadas extremidades da torcida mandante.

Fila 1 vs. filas 3-6 : embora a fila 1 coloque você o mais perto possível da beira do gramado, a balaustrada de vidro de segurança no Club Level pode cortar levemente a linha de visão de espectadores mais baixos ou crianças. As filas 3 a 6 são amplamente consideradas o "ponto ideal" no Club Level, elevando você o suficiente para ver todo o campo sem obstruções, enquanto mantém proteção total contra a chuva.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis no Arsenal?

Camarotes executivos privativos (10–15 convidados)

Localizados no Box Level dedicado, os camarotes executivos oferecem privacidade total, com assentos em varanda externa exclusiva diretamente em frente à sua suíte pessoal.

Executive Box N7: a partir de £12,950 (10–15 convidados)

Executive Box N5: a partir de £13,140 (12 convidados)

Executive Box N7+: a partir de £29,595 (15 convidados)

O que está incluído: assentos em suíte privativa diretamente do lado de fora do seu camarote, refeição de múltiplos pratos, bar incluído, anfitrião dedicado, programas oficiais do dia do jogo e pacotes selecionados com encontros com jogadores ou camisas personalizadas.

Lounges executivos exclusivos

Projetados para casais, torcedores individuais ou pequenos grupos que querem um ambiente de restaurante fine dining combinado com visão do meio-campo.

The Avenell: a partir de £1,595 por pessoa (vendido em pares)

The Heritage: a partir de £1,795 por pessoa (vendido em pares)

O que está incluído: assentos premium adjacentes à linha do meio-campo no Box Level, fine dining e bebidas incluídas, programas oficiais do dia do jogo e visitas de ídolos do Arsenal.

Pacotes gastronômicos e de experiência

Se gastronomia de alto nível ou acesso exclusivo são sua prioridade, esses pacotes selecionados oferecem uma experiência imersiva de dia de jogo.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 por pessoa

Foundry Legends: a partir de £995 por pessoa

Inner Circle: a partir de £1,895 por pessoa (grupos de 4 ou 8)

Hero Experience: a partir de £2,695 por pessoa (grupo de 4)

O que está incluído: opções de refeições com múltiplos pratos, recepções com champanhe, briefings táticos pré-jogo, acesso aos bastidores do estádio e assentos premium no Club Level.

Hospitalidade informal e de alto valor (Club Level)

Opções flexíveis e dinâmicas voltadas para famílias, torcedores e viajantes internacionais que buscam conforto e acesso direto.

O que está incluído:

Assentos premium acolchoados no Club Level (por exemplo, bloco 66)

Entrada no lounge antes do jogo (abre 2,5 horas antes do início)

Vouchers para itens de alimentação e bebidas (cerveja, vinho, refrigerantes)

Bebidas cortesia no intervalo

Passes para tour pelo estádio e pelo museu

Como conseguir hospitalidade e ingressos premium para o Arsenal Women (WSL)?

Para torcedores que buscam a experiência de hospitalidade no Emirates Stadium por um preço de entrada mais baixo, os jogos do Arsenal Women na Super League (WSL) e na Liga dos Campeões Feminina da UEFA realizados no Emirates oferecem uma excelente alternativa.

Os pacotes de hospitalidade para jogos femininos contam com acesso idêntico ao Club Level, opções de fine dining e disponibilidade de camarotes privativos por preços significativamente menores, o que os torna uma escolha popular para famílias e torcedores internacionais.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Arsenal?

Faixa informal (Cannon Club / bares do Club Level): esporte fino. Camisas oficiais do Arsenal e cores do time da casa são totalmente permitidas. Agasalhos, roupas de academia, jeans rasgados e cores do time visitante são estritamente proibidos.

Lounges e camarotes formais (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): esporte fino a formal. Calças de alfaiataria ou jeans arrumados, camisas com colarinho ou suéteres elegantes, e sapatos sociais limpos/tênis arrumados. Camisas de time geralmente têm restrição nas salas de jantar formais de nível mais alto, portanto verifique o itinerário específico de confirmação da sua reserva.

Há restrições para malas e bolsas com ingressos premium do Arsenal?

Se você estiver viajando, não leve bagagem ao estádio.

Limite de bolsa: o tamanho máximo permitido é A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Sem armazenamento no local: o Emirates Stadium não tem guarda-volumes nem serviço para deixar bagagem.

Mochilas de cabine, malas e mochilas grandes serão barradas nas catracas de segurança.

Use serviços de guarda-volumes nos principais terminais ferroviários, como Kings Cross, Euston ou St Pancras, antes de seguir para o estádio.

Transporte: como chegar ao Arsenal com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade e os lounges do Club Level abrem 2,5 horas antes do início e permanecem abertos por até 2 horas após o apito final.

Chegue cedo para aproveitar ao máximo seus vouchers de comida/bebida e evitar filas nos portões.

Chegada : embora as estações de metrô Holloway Road e Arsenal sejam as mais próximas, elas ficam extremamente lotadas de 60 a 90 minutos antes do início. Use Finsbury Park (linhas Victoria/Piccadilly e National Rail) ou Highbury & Islington (linha Victoria / Overground) e faça uma agradável caminhada de 10 a 15 minutos até a entrada de hospitalidade da arquibancada leste (catracas X e Y).

Saída : as filas pós-jogo na estação Arsenal podem passar de 45 minutos. Como os pacotes de hospitalidade dão acesso aos lounges do Club Level por até duas horas após a partida, relaxe no local, acompanhe a análise pós-jogo na TV e evite completamente o pico das filas nas estações.

O que são pacotes premium e ingressos de hospitalidade?

Hospitalidade, no contexto do futebol, é o nome dado a um pacote sofisticado para o dia do jogo que vai muito além da experiência habitual de um ingresso comum.

Essas experiências podem variar de simplesmente oferecer entrada em lounges e bares pré-jogo para curtir a atmosfera até uma seleção de opções gastronômicas, que vão de bufê a refeições com múltiplos pratos, chegando até suítes privativas para um número limitado de convidados.

Esses pacotes premium costumam ser escolhidos para ocasiões especiais, entretenimento de clientes ou para aumentar o prazer geral do jogo.

Ao contrário do passado, quando essas áreas eram reservadas principalmente para celebridades, hoje existe uma ampla gama de ofertas para torcedores, empresários e o público em geral.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Arsenal são enviados por e-mail diretamente ao titular principal da reserva cerca de 3 a 5 dias antes da data da partida.

Os e-tickets podem ser adicionados diretamente às carteiras digitais do smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP da arquibancada leste.

O que acontece se a data da partida mudar por causa da transmissão televisiva?

As partidas da Premier League frequentemente são remarcadas para transmissão na televisão, mudando de sábado às 15h para sexta à noite, domingo ou segunda à noite.

Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para a nova data e horário. Sempre garanta que seu itinerário de viagem tenha uma margem de 24 a 48 horas em torno do fim de semana programado.

Crianças são permitidas nos lounges de hospitalidade do Emirates?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade.

Todos os presentes, independentemente da idade, devem ter um ingresso de hospitalidade válido.

Por razões de segurança, crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um adulto, e há restrições para bebês sentados na fila 1 do Club Level.