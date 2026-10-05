Aqui está o seu passe de ouro para o Emirates Stadium do Arsenal: hospitalidade de dia de jogo e pacotes premium oferecem um passe de entrada oficial com acesso garantido ao Emirates Stadium, sem a dor de cabeça do sorteio e da associação.

Para torcedores internacionais, apoiadores ocasionais ou quem está planejando uma viagem ao norte de Londres, garantir ingressos de admissão geral por meio dos sorteios oficiais para associados pode parecer quase impossível, com as taxas de sucesso dos sorteios para membros Red frequentemente caindo abaixo de 10%.

Como reservar ingressos premium do Arsenal?

Você pode reservar ingressos premium oficiais do Arsenal por duas fontes principais:

Portal oficial de hospitalidade do Arsenal (hospitality.arsenal.com): O portal direto de reservas do clube para hospitalidade individual em partidas, reservas de camarotes executivos para um único jogo, associações sazonais e grandes jogos de copa/europeus.

Keith Prowse: revendedor oficial autorizado e parceiro de ingressos do Arsenal, vendendo ingressos verificados para o Club Level e o Cannon Club. Reserve ingressos premium do Arsenal na Keith Prowse.

Champions Travel: revendedor oficial autorizado e parceiro de ingressos do Arsenal, vendendo ingressos verificados para o Club Level e o Cannon Club. Reserve ingressos premium do Arsenal na Champions Travel.

Visão geral: hospitalidade do Arsenal, ingressos premium e pacotes VIP

Nível do pacote Ideal para Faixa de preço (por pessoa)* Inclusões Cannon Club / Club Arsenal Torcedores em viagem e ocasiões especiais £350 a £695 Assento acolchoado no Club Level, vouchers de comida e bebida, bebida no intervalo, passe para tour no museu/estádio Club 1886 & Woolwich Restaurant Gastronomia e hospitalidade £695 a £995 Refeição à la carte de 3 pratos, bar gratuito, aparição de lenda do clube, assentos centrais no Club Level The Avenell & The Heritage Alta gastronomia e hospitalidade corporativa £1.595 a £1.795 Assentos no Box Level, na linha do meio-campo, refeição para pequenos grupos, recepção premium com champanhe e bar aberto Hero & Inner Circle Experiência / convidados VIP £1.895 a £2.695 Acesso VIP aos bastidores, encontros com jogadores, jantar de luxo, assentos ao lado do gramado Executive Boxes (N5, N7, N7+) Grupos grandes (10–15 convidados) £12.950 a £29.595 (por camarote) Suíte privativa fechada, anfitrião pessoal, refeição de vários pratos, assentos em varanda privativa diretamente do lado de fora do camarote

*Os preços variam significativamente dependendo do nível da partida (Categoria A vs. Categoria B/C) e não incluem VAT quando aplicável.

O que saber sobre o Club Level do Emirates Stadium e a vista dos blocos?

O anel intermediário do Arsenal, conhecido como Club Level, circunda todo o estádio, posicionado entre os anéis inferior e superior. Escolher o bloco certo depende de você priorizar visão tática, proximidade dos bancos das equipes ou atmosfera.

Arquibancadas centrais leste e oeste (blocos 60-64 & 69-73) : posicionadas perto da linha do meio-campo. O bloco 62 fica diretamente acima do túnel dos jogadores e dos bancos, oferecendo uma perspectiva tática privilegiada. Os blocos 70–72 se alinham ao ângulo principal da câmera de televisão.

Blocos de hospitalidade atrás do gol (blocos 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): lar de pacotes como o Cannon Club . Esses assentos oferecem uma visão imersiva das jogadas de ataque, da ação na área e grande proximidade das áreas mais apaixonadas da torcida da casa.

Fila 1 vs. filas 3-6 : embora a fila 1 coloque você mais perto da borda do gramado, o guarda-corpo de vidro de segurança no Club Level pode cortar ligeiramente a linha de visão de pessoas mais baixas ou crianças. As filas 3 a 6 são amplamente consideradas o "ponto ideal" no Club Level, elevando você o suficiente para ver todo o gramado sem obstruções, enquanto mantém cobertura total contra a chuva.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis no Arsenal?

Camarotes executivos privativos (10–15 convidados)

Localizados no Box Level dedicado, os camarotes executivos oferecem privacidade total, com assentos em varanda externa dedicada diretamente em frente à sua suíte pessoal.

Executive Box N7: a partir de £12.950 (10–15 convidados)

Executive Box N5: a partir de £13.140 (12 convidados)

Executive Box N7+: a partir de £29.595 (15 convidados)

O que está incluído: assentos em suíte privativa diretamente do lado de fora do seu camarote, refeição de vários pratos, bar incluído, anfitrião dedicado, programas oficiais do dia de jogo e pacotes selecionados com encontros com jogadores ou camisas personalizadas.

Lounges executivos exclusivos

Desenvolvidos para casais, torcedores individuais ou pequenos grupos que querem um ambiente de restaurante de alta gastronomia combinado com visão da linha do meio-campo.

The Avenell: a partir de £1.595 por pessoa (vendido em pares)

The Heritage: a partir de £1.795 por pessoa (vendido em pares)

O que está incluído: assentos premium adjacentes à linha do meio-campo no Box Level, alta gastronomia e bebidas incluídas, programas oficiais do dia de jogo e visitas de lendas do clube Arsenal.

Pacotes gastronômicos e de experiência

Se gastronomia de primeira linha ou acesso exclusivo são sua prioridade, esses pacotes selecionados oferecem uma experiência imersiva de dia de jogo.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 a £725 por pessoa

Foundry Legends: a partir de £995 por pessoa

Inner Circle: a partir de £1.895 por pessoa (grupos de 4 ou 8)

Hero Experience: a partir de £2.695 por pessoa (grupo de 4)

O que está incluído: opções de refeições com vários pratos, recepções com champanhe, briefings táticos pré-jogo, acesso aos bastidores do estádio e assentos premium no Club Level.

Hospitalidade informal e de alto valor (Club Level)

Opções flexíveis e de alta energia sob medida para famílias, torcedores e viajantes internacionais em busca de conforto e acesso simples.

The Academy / Academy+: £525 a £745 por pessoa

Cannon Club: a partir de £350 a £695 por pessoa

O que está incluído:

Assentos premium acolchoados no Club Level (por exemplo, bloco 66)

Entrada no lounge pré-jogo (abre 2,5 horas antes do pontapé inicial)

Vouchers de itens de comida e bebidas (cerveja, vinho, refrigerantes)

Bebidas gratuitas no intervalo

Passes para tours no estádio e no museu





Como conseguir hospitalidade e ingressos premium para o Arsenal Women (WSL)?

Para torcedores que buscam a experiência de hospitalidade no Emirates Stadium com um preço de entrada mais baixo, os jogos da Super League Feminina (WSL) do Arsenal e da Liga dos Campeões Feminina da UEFA realizados no Emirates oferecem uma excelente alternativa.

Os pacotes de hospitalidade para partidas femininas oferecem acesso idêntico ao Club Level, opções de alta gastronomia e disponibilidade de camarotes privativos a preços significativamente menores, o que os torna uma escolha popular para famílias e torcedores internacionais.

Como posso reservar ingressos de hospitalidade do Arsenal?

Assentos de admissão geral exigem o pagamento de uma associação oficial Arsenal Adult Red ou Silver Membership (£35–£55), sem garantia de vencer os sorteios das partidas. Os pacotes de hospitalidade de dia de jogo NÃO exigem associação.

Visitantes internacionais podem comprar diretamente pelo departamento oficial de hospitalidade do Arsenal (hospitality.arsenal.com) meses antes da abertura das janelas do sorteio geral, tornando essa a opção mais segura ao reservar voos e hotéis não reembolsáveis.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Arsenal?

Faixa informal (Cannon Club / bares do Club Level): esporte fino. Camisas oficiais do Arsenal e cores do time da casa são totalmente permitidas. Agasalhos, roupas de academia, jeans rasgados e cores do time visitante são estritamente proibidos.

Lounges e camarotes formais (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): esporte fino a formal. Calças de alfaiataria ou jeans elegantes, camisas com colarinho ou suéteres elegantes e sapatos sociais limpos/tênis arrumados. Camisas de time geralmente são restritas nas salas de jantar formais de nível superior, verifique o itinerário de confirmação específico da sua reserva.

Há restrições de bagagem e bolsas com ingressos premium do Arsenal?

Se você estiver viajando, não leve bagagem ao estádio.

Limite de bolsa: o tamanho máximo permitido é A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm).

Sem armazenamento no local: o Emirates Stadium não tem guarda-volumes nem instalações para deixar bagagem.

Mochilas de cabine, malas e mochilas grandes serão barradas nas catracas de segurança.

Use serviços de guarda-volumes nos principais terminais ferroviários (Kings Cross, Euston ou St Pancras) antes de seguir para o estádio.

Transporte: como chegar ao Arsenal com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade e os lounges do Club Level abrem 2,5 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertos por até 2 horas após o apito final.

Chegue cedo para aproveitar ao máximo seus vouchers de comida/bebida e evitar filas nos portões.

Chegada : embora as estações de metrô Holloway Road e Arsenal sejam as mais próximas, elas ficam extremamente lotadas entre 60 e 90 minutos antes do pontapé inicial. Use Finsbury Park (linhas Victoria/Piccadilly e National Rail) ou Highbury & Islington (linha Victoria / Overground) e aproveite uma caminhada agradável de 10 a 15 minutos até a entrada de hospitalidade da arquibancada leste (catracas X e Y).

Saída : as filas na estação Arsenal após a partida podem passar de 45 minutos. Como os pacotes de hospitalidade dão acesso aos lounges do Club Level por até duas horas após o jogo, relaxe no interior, acompanhe a análise pós-jogo na TV e evite totalmente o pico das filas na estação.

O que são pacotes premium e ingressos de hospitalidade?

Hospitalidade, no contexto do futebol, é o nome dado a um pacote sofisticado de dia de jogo que vai muito além da experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem variar desde simplesmente oferecer entrada em lounges e bares pré-jogo para aproveitar a atmosfera, até uma seleção de opções gastronômicas, que vão de bufê a refeições de vários pratos, chegando até suítes privativas para um número limitado de convidados.

Esses pacotes premium são frequentemente escolhidos para ocasiões especiais, entretenimento de clientes ou para aumentar o aproveitamento geral do jogo.

Ao contrário do passado, quando essas áreas eram reservadas principalmente para celebridades, hoje existe uma ampla gama de ofertas para torcedores, empresários e o público em geral.

História do Emirates Stadium

O Emirates Stadium fica em Holloway, Londres. É a casa do Arsenal desde 2006 e tem capacidade para aproximadamente 60.000 pessoas, o que o torna o sexto maior estádio de futebol da Inglaterra. A Emirates comprou os naming rights do estádio em um acordo de 15 anos estimado em £100 milhões, que também incluía o patrocínio da camisa. Ambos os acordos agora foram estendidos até pelo menos 2028.

Além dos usos esportivos, o Emirates também foi usado como local de shows. Em 2008, Bruce Springsteen and the E Street Band se tornou a primeira banda a fazer um show no estádio. Coldplay e The Killers também fizeram shows com ingressos esgotados no Emirates nos anos seguintes.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Arsenal são enviados por e-mail diretamente ao responsável pela reserva aproximadamente de 3 a 5 dias antes da data da partida.

Os e-tickets podem ser carregados diretamente nas carteiras digitais do smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP da arquibancada leste.

O que acontece se a data do jogo mudar por causa da transmissão de televisão?

Os jogos da Premier League são frequentemente remarcados para cobertura televisiva, mudando do sábado às 15h para a noite de sexta, domingo ou noite de segunda.

Os ingressos de hospitalidade permanecem automaticamente válidos para a nova data e horário. Sempre garanta que seu itinerário de viagem tenha uma margem de 24 a 48 horas em torno do fim de semana programado.

Crianças são permitidas nos lounges de hospitalidade do Emirates?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade.

Todos os participantes, independentemente da idade, devem portar um ingresso de hospitalidade válido.

Por motivos de segurança, crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um adulto, e há restrições para bebês sentados na fila 1 do Club Level.