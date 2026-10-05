Como garantir ingressos premium do Arsenal: ingressos de hospitalidade, Emirates Stadium, preços de camarotes executivos e mais

Aqui está seu passaporte dourado para o Emirates Stadium do Arsenal: hospitalidade de dia de jogo e pacotes premium oferecem um passe oficial com entrada garantida no Emirates Stadium, sem a dor de cabeça do sorteio e da associação.

Para torcedores internacionais, fãs casuais ou quem está planejando uma viagem ao norte de Londres, garantir ingressos de entrada geral por meio dos sorteios oficiais para associados pode parecer quase impossível, com as taxas de sucesso do sorteio da associação Red frequentemente caindo abaixo de 10%.

Como reservar ingressos premium do Arsenal?

Os lugares de entrada geral exigem o pagamento de uma associação oficial Arsenal Adult Red ou Silver Membership (£35–£55), sem garantia de vencer os sorteios das partidas. Os pacotes de hospitalidade de dia de jogo NÃO exigem associação.

Você pode reservar ingressos premium oficiais do Arsenal por meio de duas fontes principais:

Portal Oficial de Hospitalidade do Arsenal (hospitality.arsenal.com): o portal direto de reservas do clube para hospitalidade em partidas individuais, reservas de camarotes executivos para jogos únicos, associações sazonais e grandes jogos de copas/europeus.

Keith Prowse: revendedor oficial autorizado e parceiro de ingressos do Arsenal, vendendo ingressos verificados para Club Level e Cannon Club com hospitalidade, corporativo e matchday breaks. Reserve ingressos premium do Arsenal na Keith Prowse.

Champions Travel: revendedor oficial autorizado e parceiro de ingressos do Arsenal, vendendo ingressos verificados para Club Level e Cannon Club, além de pacotes com vouchers da Uber, reservas de hotel e mais. Reserve ingressos premium do Arsenal na Champions Travel.

Visão geral: hospitalidade, ingressos premium e pacotes VIP do Arsenal

Pacote Categoria Faixa de preço (por pessoa)* Inclusões Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 Assento acolchoado no Club Level, vouchers de comida e bebida, bebida no intervalo, passe para tour pelo museu/estádio Club 1886 & Woolwich Restaurant Dining £695 – £995 Refeição à la carte de 3 pratos, bar liberado, aparição de lenda do clube, assentos centrais no Club Level The Avenell & The Heritage Lounges £1.595 – £1.795 Assentos no Box Level no meio-campo, refeição para pequenos grupos, recepção premium com champanhe e bar aberto Hero & Inner Circle Premium £1.895 – £2.695 Acesso VIP aos bastidores, encontros com jogadores, jantar de luxo, assentos ao lado do campo Executive Boxes (N5, N7, N7+) Boxes £12.950 – £29.595 (por box) Suíte privativa fechada, anfitrião pessoal, refeição de vários pratos, assentos em varanda privativa diretamente do lado de fora do box

*Os preços variam significativamente dependendo da categoria da partida (Categoria A vs. Categoria B/C).

O que saber sobre o Club Level do Emirates Stadium e a visão dos blocos?

O anel intermediário do Arsenal, conhecido como Club Level, circunda todo o estádio, posicionado entre os anéis inferior e superior. Escolher o bloco certo depende de você priorizar visão tática, proximidade dos bancos das equipes ou atmosfera.

Arquibancadas centrais leste e oeste (blocos 60-64 & 69-73) : posicionadas perto da linha do meio-campo. O bloco 62 fica diretamente acima do túnel dos jogadores e dos bancos, oferecendo uma perspectiva tática privilegiada. Os blocos 70–72 se alinham ao ângulo principal da câmera de televisão.

Blocos de hospitalidade da linha de fundo (blocos 65-68 Clock End & 77-81 North Bank): local de pacotes como o Cannon Club . Esses assentos oferecem uma visão imersiva das jogadas de ataque, da ação na área e proximidade com os setores mais apaixonados da torcida da casa.

Fila 1 vs. filas 3-6 : embora a fila 1 coloque você mais perto da beira do campo, a balaustrada de vidro de segurança no Club Level pode cortar levemente a linha de visão para pessoas mais baixas ou crianças. As filas 3 a 6 são amplamente consideradas o "ponto ideal" no Club Level, elevando você o bastante para ver todo o campo sem obstruções, ao mesmo tempo em que mantém proteção total contra a chuva.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis no Arsenal?

Camarotes executivos privativos (10–15 convidados)

Localizados no Box Level dedicado, os camarotes executivos oferecem privacidade total com assentos externos exclusivos na varanda, diretamente em frente à sua suíte pessoal.

Executive Box N7: a partir de £12.950 (10–15 convidados)

Executive Box N5: a partir de £13.140 (12 convidados)

Executive Box N7+: a partir de £29.595 (15 convidados)

O que está incluído: assentos em suíte privativa diretamente do lado de fora do seu box, refeição de vários pratos, bar incluído, anfitrião dedicado, programas oficiais de dia de jogo e pacotes selecionados com encontros com jogadores ou camisas personalizadas.

Lounges executivos exclusivos

Projetados para casais, torcedores individuais ou pequenos grupos que querem um ambiente de restaurante fine dining combinado com visão do meio-campo.

The Avenell: a partir de £1.595 por pessoa (vendido em pares)

The Heritage: a partir de £1.795 por pessoa (vendido em pares)

O que está incluído: assentos premium adjacentes à linha do meio-campo no Box Level, refeições e bebidas fine dining incluídas, programas oficiais de dia de jogo e visitas de lendas do clube Arsenal.

Pacotes gastronômicos e experienciais

Se gastronomia de alto nível ou acesso exclusivo é sua prioridade, esses pacotes selecionados oferecem uma experiência imersiva de dia de jogo.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 por pessoa

Foundry Legends: a partir de £995 por pessoa

Inner Circle: a partir de £1.895 por pessoa (grupos de 4 ou 8)

Hero Experience: a partir de £2.695 por pessoa (grupo de 4)

O que está incluído: opções de refeições de vários pratos, recepções com champanhe, briefings táticos pré-jogo, acesso aos bastidores do estádio e assentos premium no Club Level.

Hospitalidade informal e de alto valor (Club Level)

Opções flexíveis e de alta energia sob medida para famílias, torcedores e viajantes internacionais em busca de conforto e acesso direto.

O que está incluído:

Assentos premium acolchoados no Club Level (por exemplo, bloco 66)

Entrada no lounge antes da partida (abre 2,5 horas antes do pontapé inicial)

Vouchers para itens de alimentação e bebidas (cerveja, vinho, refrigerantes)

Bebidas gratuitas no intervalo

Passes para tour pelo estádio e pelo museu

Como conseguir hospitalidade e ingressos premium do Arsenal Women’s (WSL)?

Para torcedores que buscam a experiência de hospitalidade no Emirates Stadium por um preço de entrada mais baixo, os jogos do Arsenal Women’s na Super League (WSL) e na UEFA Women's Champions League realizados no Emirates oferecem uma excelente alternativa.

Os pacotes de hospitalidade para jogos femininos oferecem o mesmo acesso ao Club Level, opções de fine dining e disponibilidade de camarotes privativos por valores significativamente menores, o que os torna uma escolha popular para famílias e torcedores internacionais.

Código de vestimenta: o que devo vestir com ingressos premium do Arsenal?

Categoria informal (Cannon Club / bares do Club Level): esporte fino. Camisas oficiais do Arsenal e cores do time da casa são totalmente permitidas. Agasalhos, roupas de academia, jeans rasgados e cores do time visitante são estritamente proibidos.

Lounges e boxes formais (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): esporte fino a formal. Calças de alfaiataria ou jeans elegantes, camisas com colarinho ou suéteres elegantes, e sapatos sociais limpos/tênis elegantes. Camisas de times geralmente são restritas nas salas de jantar formais de alto nível, então verifique o itinerário de confirmação da sua reserva específica.

Há restrições de bagagem e bolsas com ingressos premium do Arsenal?

Se você estiver viajando, não leve bagagem ao estádio.

Limite de bolsa: o tamanho máximo permitido é A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Sem armazenamento no local: o Emirates Stadium não tem serviço para despacho de bolsas nem guarda-volumes.

Mochilas de cabine, malas e mochilas grandes serão barradas nas catracas de segurança.

Use serviços de guarda-volumes nos principais terminais ferroviários (Kings Cross, Euston ou St Pancras) antes de seguir para o estádio.

Transporte: como chegar ao Arsenal com ingressos premium?

As suítes de hospitalidade e os lounges do Club Level abrem 2,5 horas antes do pontapé inicial e permanecem abertos por até 2 horas após o apito final.

Chegue cedo para aproveitar ao máximo seus vouchers de comida/bebida e evitar filas nos portões.

Chegada : embora as estações de metrô Holloway Road e Arsenal sejam as mais próximas, elas ficam extremamente lotadas de 60 a 90 minutos antes do pontapé inicial. Use Finsbury Park (linhas Victoria/Piccadilly e National Rail) ou Highbury & Islington (linha Victoria / Overground) e faça uma caminhada agradável de 10 a 15 minutos até a entrada de hospitalidade da East Stand (catracas X e Y).

Saída : as filas na estação Arsenal após a partida podem levar mais de 45 minutos. Como os pacotes de hospitalidade dão acesso aos lounges do Club Level por até duas horas após o jogo, relaxe no interior, acompanhe a análise pós-jogo na TV e evite totalmente o pico das filas na estação.

O que são pacotes premium e ingressos de hospitalidade?

Hospitalidade, no futebol, é o nome dado a um pacote de dia de jogo sofisticado que vai muito além da experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem variar desde simplesmente oferecer entrada em lounges e bares antes da partida para aproveitar a atmosfera, até uma seleção de opções de refeição, que vão de buffet a refeições de vários pratos, e chegando até suítes privativas para um número limitado de convidados.

Esses pacotes premium costumam ser escolhidos para ocasiões especiais, entretenimento de clientes ou para melhorar a experiência geral do jogo.

Ao contrário do passado, quando essas áreas eram reservadas principalmente para celebridades, hoje há uma ampla variedade de ofertas para torcedores, empresários e o público em geral.

Perguntas frequentes (FAQs)

Quando recebo meus ingressos eletrônicos?

Os e-tickets oficiais de hospitalidade do Arsenal são enviados por e-mail diretamente ao responsável pela reserva cerca de 3 a 5 dias antes da data da partida.

Os e-tickets podem ser carregados diretamente nas carteiras digitais do smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) ou escaneados como códigos de barras em PDF nas catracas VIP da East Stand.

O que acontece se a data do jogo mudar por causa da transmissão de televisão?

Os jogos da Premier League são frequentemente remarcados para cobertura de TV, mudando do sábado às 15h para a noite de sexta, domingo ou noite de segunda.

Os ingressos de hospitalidade continuam automaticamente válidos para a nova data e horário. Certifique-se sempre de que seu itinerário de viagem tenha uma margem de 24 a 48 horas em torno do fim de semana programado.

Crianças são permitidas nos lounges de hospitalidade do Emirates?

Sim. Crianças são bem-vindas em todas as áreas de hospitalidade.

Todo participante, independentemente da idade, deve ter um ingresso de hospitalidade válido.

Por motivos de segurança, crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um adulto, e há restrições para bebês sentados na fila 1 do Club Level.