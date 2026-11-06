Nova York está pronta para voltar a brilhar no cenário mundial como o grande destino internacional de férias em dezembro de 2026.
Após um outono espetacular, a cidade consolidou sua reputação como destino de inverno inesquecível, com atrações que vão das tradicionais celebrações de Natal a emocionantes confrontos da NBA, grandes sucessos da Broadway e apresentações de comédia ao vivo.
Seja viajando de outra região dos Estados Unidos ou vindo do exterior, a GOAL oferece o guia completo para garantir ingressos para os eventos, reservar os melhores voos para JFK ou Newark e encontrar a hospedagem ideal para sua viagem de inverno pelos cinco distritos da cidade.
Qual é a programação de eventos de Nova York em dezembro de 2026?
GOAL apresenta um panorama ampliado das diversas opções de entretenimento disponíveis pela cidade neste mês de dezembro. De grandes shows a apresentações intimistas de comédia, confira o que está no calendário:
Data
Evento
Local
Ingressos
Terça-feira, 1º de dezembro
Doja Cat
Madison Square Garden
Quinta-feira, 3 de dezembro
Wisin
United Palace Theatre
Quinta-feira, 3 de dezembro
Brent Faiyaz
Barclays Center
Domingo, 6 de dezembro
New York Giants x San Francisco 49ers
MetLife Stadium
Terça-feira, 8 de dezembro
The Compound and Friends
Stage 1 at New World Stages
Sexta-feira, 11 de dezembro
Z100 Jingle Ball
Madison Square Garden
Sábado, 12 de dezembro
Jogo de futebol americano entre Army e Navy
MetLife Stadium
Domingo, 13 de dezembro
Denver Broncos x New York Jets
MetLife Stadium
Domingo, 13 de dezembro
Boston Celtics x Brooklyn Nets
Barclays Center
Terça-feira, 15, e quarta-feira, 16 de dezembro
Trevor Noah
Beacon Theatre
Quarta-feira, 16 de dezembro
Brooklyn Nets x Dallas Mavericks
Barclays Center
Quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17 de dezembro
Andrea Bocelli
Madison Square Garden
Domingo, 20 de dezembro
New York Islanders x New York Rangers
UBS Arena, Elmont
Quarta-feira, 23 de dezembro
Utah Jazz x New York Knicks
Madison Square Garden
Sexta-feira, 25 de dezembro
San Antonio Spurs x New York Knicks (dia de Natal)
Madison Square Garden
Domingo, 27 de dezembro
Brooklyn Nets x New York Knicks
Madison Square Garden
Durante todo o mês de dezembro
O Grande Gatsby
Broadway Theatre
Terça-feira, 29 de dezembro
Detroit Red Wings x New York Rangers
Madison Square Garden
De quarta-feira, 30 de dezembro, a sábado, 2 de janeiro
Série de shows de Ano-Novo do Phish
Madison Square Garden
Durante todo o mês de dezembro
Radio City Christmas Spectacular
Radio City Music Hall
Durante todo o mês de dezembro
O Quebra-Nozes, de George Balanchine (New York City Ballet)
David H. Koch Theater, Lincoln Center
Durante todo o mês de dezembro
Alvin Ailey American Dance Theater (a partir de 2 de dezembro)
New York City Center
Como conseguir ingressos para os eventos de dezembro em Nova York?
Atualmente, a disponibilidade de ingressos na venda oficial para os maiores eventos de fim de ano, como as apresentações das Rockettes nos horários mais disputados dos fins de semana e os jogos dos Knicks na semana do Natal, está oficialmente chegando ao nível mais baixo já registrado. Com milhões de turistas chegando à cidade, a procura nas bilheterias é intensa.
Veja o que você precisa saber:
- O mercado de revenda está ativo: Se você não conseguiu comprar na venda inicial, plataformas como a StubHub são o principal destino autorizado para fãs comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados com a aproximação de dezembro. Essa é sua melhor oportunidade para conseguir entradas para espetáculos esgotados da Broadway, lugares VIP no Madison Square Garden ou bons assentos para Trevor Noah no Beacon Theatre.
- Entrada 100% digital: Quase todos os grandes locais de eventos de Nova York usam exclusivamente ingressos digitais. Você precisará de um smartphone com acesso à internet para apresentar seus ingressos nas catracas.
- Preços e segurança: Lembre-se de conferir os termos e condições de qualquer site de revenda. Usar plataformas confiáveis como a StubHub garante que sua compra esteja protegida pela Garantia FanProtect de 100% da empresa.
Como comprar passagens aéreas para sua viagem a Nova York em dezembro?
Visitar Nova York significa passar por um dos centros de transporte mais movimentados do mundo. A maioria dos fãs e turistas chega por um dos três principais aeroportos da região: Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR) ou Aeroporto LaGuardia (LGA).
- Aeroporto Internacional JFK (Nova York): Principal porta de entrada para viajantes internacionais vindos de cidades europeias como Londres, Paris ou Frankfurt. Oferece acesso a Manhattan e Brooklyn por metrô, via AirTrain, e por aplicativos de transporte.
- Newark Liberty (Nova Jersey): Uma excelente alternativa, especialmente se seu roteiro inclui um jogo da NFL no MetLife Stadium ou se você vai ficar hospedado no lado oeste de Manhattan.
- Aeroporto LaGuardia (Nova York): Principal opção para voos domésticos nos Estados Unidos, foi recentemente reformado e oferece acesso rápido a Midtown e Queens.
Recomendamos usar plataformas como o Skyscanner para acompanhar quedas nos preços. Companhias aéreas como Delta, JetBlue e British Airways são opções populares para a viagem à capital das festas de fim de ano da América do Norte.
Quanto custam os voos para Nova York em dezembro?
Os custos de viagem durante a temporada de festas devem ser altos. Voos partindo das principais cidades europeias ou da costa oeste dos Estados Unidos geralmente custam de US$ 400 a US$ 1.200 em dezembro. Reservar com antecedência é essencial para conseguir as melhores tarifas.
Data
Origem
Destino
Custo estimado (USD)
5 de dezembro
Londres (LHR)
Nova York (JFK)
US$ 750
10 de dezembro
Los Angeles (LAX)
Newark (EWR)
US$ 450
18 de dezembro
Paris (CDG)
Nova York (JFK)
US$ 850
Onde se hospedar durante sua viagem a Nova York em dezembro?
Com eventos espalhados por Manhattan, Brooklyn e até Nova Jersey, os visitantes devem procurar uma hospedagem que ofereça flexibilidade e conforto durante os meses frios de inverno.
Midtown Manhattan (para Broadway, MSG e passeios de Natal): Hospedar-se em Midtown coloca você no centro das atrações. O Radio City Christmas Spectacular, o Theater District, onde ficam os espetáculos da Broadway, e o Madison Square Garden, palco dos jogos dos Knicks e dos Rangers, estarão a uma curta caminhada. A região tem uma atmosfera movimentada, com acesso imediato às principais linhas de metrô e a pontos turísticos icônicos.
Downtown Brooklyn (para NBA e shows) Se seu roteiro inclui muitos jogos do Brooklyn Nets ou shows no Barclays Center, hospedar-se em Downtown Brooklyn oferece um ambiente mais descolado e um pouco mais tranquilo. Os hotéis boutique da região proporcionam vistas incríveis do horizonte da cidade e acesso fácil a Manhattan de metrô.
Como se locomover em Nova York?
Deslocar-se em dias de jogos, após as saídas dos teatros e em meio às multidões das festas de fim de ano exige conhecimento local:
- Aplicativos de transporte: O Lyft é essencial nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Embora o metrô seja ótimo para deslocamentos durante o dia, chamar um Lyft é a opção mais segura, confortável e confiável para visitantes que saem tarde de eventos no Madison Square Garden ou voltam ao hotel após uma noite gelada de dezembro.
- Transporte público: Nova York tem uma ampla rede de metrô que funciona 24 horas por dia, operada pela MTA, e é extremamente útil para evitar o trânsito de fim de ano em Midtown. No entanto, a Penn Station, sob o MSG, ficará muito cheia após os jogos. Ter um aplicativo de transporte à mão é a alternativa ideal.
Como manter a conexão durante sua viagem a Nova York?
Viajar aos Estados Unidos significa precisar de um plano de dados que funcione assim que você desembarcar. Estar conectado é fundamental para mostrar seu ingresso digital da StubHub na entrada, usar o Google Maps para encontrar seu teatro ou chamar um Lyft depois do jogo.
Para evitar contas altas de roaming da sua operadora, a solução é um eSIM. Com a eSIM.sm, você pode ter dados de alta velocidade durante toda a viagem a partir de apenas alguns dólares. A ativação é simples, por meio de um código QR, para que você esteja conectado assim que chegar ao JFK ou a Newark. Também é fácil comprar mais dados se precisar, enquanto acompanha seu time favorito ou explora a cidade.
Principais atrações de Nova York em dezembro:
- As Rockettes: Peça central do clima festivo de Nova York, suas coreografias sincronizadas no Radio City Music Hall são parte essencial do inverno da cidade.
- Jalen Brunson e os Knicks: Coração do New York Knicks, Brunson comandando o ataque no Madison Square Garden é uma atração imperdível para qualquer fã de esportes que visite a cidade.
- O elenco de O Grande Gatsby: Uma presença deslumbrante e cheia de energia na Broadway, que desponta como a principal atração teatral do Theater District nesta temporada.
- As luzes de Natal de Dyker Heights: Uma atração de Brooklyn que impressiona sem perder a elegância; as exuberantes decorações luminosas desse bairro são fundamentais para planejar seus passeios de fim de ano.