Nova York está pronta para voltar a brilhar no cenário mundial como o grande destino internacional de férias em dezembro de 2026.

Após um outono espetacular, a cidade consolidou sua reputação como destino de inverno inesquecível, com atrações que vão das tradicionais celebrações de Natal a emocionantes confrontos da NBA, grandes sucessos da Broadway e apresentações de comédia ao vivo.

Seja viajando de outra região dos Estados Unidos ou vindo do exterior, a GOAL oferece o guia completo para garantir ingressos para os eventos, reservar os melhores voos para JFK ou Newark e encontrar a hospedagem ideal para sua viagem de inverno pelos cinco distritos da cidade.

Qual é a programação de eventos de Nova York em dezembro de 2026?

GOAL apresenta um panorama ampliado das diversas opções de entretenimento disponíveis pela cidade neste mês de dezembro. De grandes shows a apresentações intimistas de comédia, confira o que está no calendário:

Data Evento Local Ingressos Terça-feira, 1º de dezembro Doja Cat Madison Square Garden Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro Wisin United Palace Theatre Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro Brent Faiyaz Barclays Center Ingressos Domingo, 6 de dezembro New York Giants x San Francisco 49ers MetLife Stadium Ingressos Terça-feira, 8 de dezembro The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Ingressos Sábado, 12 de dezembro Jogo de futebol americano entre Army e Navy MetLife Stadium Ingressos Domingo, 13 de dezembro Denver Broncos x New York Jets MetLife Stadium Ingressos Domingo, 13 de dezembro Boston Celtics x Brooklyn Nets Barclays Center Ingressos Terça-feira, 15, e quarta-feira, 16 de dezembro Trevor Noah Beacon Theatre Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro Brooklyn Nets x Dallas Mavericks Barclays Center Ingressos Quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17 de dezembro Andrea Bocelli Madison Square Garden Ingressos Domingo, 20 de dezembro New York Islanders x New York Rangers UBS Arena, Elmont Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro Utah Jazz x New York Knicks Madison Square Garden Ingressos Sexta-feira, 25 de dezembro San Antonio Spurs x New York Knicks (dia de Natal) Madison Square Garden Ingressos Domingo, 27 de dezembro Brooklyn Nets x New York Knicks Madison Square Garden Ingressos Durante todo o mês de dezembro O Grande Gatsby Broadway Theatre Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro Detroit Red Wings x New York Rangers Madison Square Garden Ingressos De quarta-feira, 30 de dezembro, a sábado, 2 de janeiro Série de shows de Ano-Novo do Phish Madison Square Garden Ingressos Durante todo o mês de dezembro Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Ingressos Durante todo o mês de dezembro O Quebra-Nozes, de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Ingressos Durante todo o mês de dezembro Alvin Ailey American Dance Theater (a partir de 2 de dezembro) New York City Center Ingressos

Como conseguir ingressos para os eventos de dezembro em Nova York?

Atualmente, a disponibilidade de ingressos na venda oficial para os maiores eventos de fim de ano, como as apresentações das Rockettes nos horários mais disputados dos fins de semana e os jogos dos Knicks na semana do Natal, está oficialmente chegando ao nível mais baixo já registrado. Com milhões de turistas chegando à cidade, a procura nas bilheterias é intensa.

Veja o que você precisa saber:

O mercado de revenda está ativo: Se você não conseguiu comprar na venda inicial, plataformas como a StubHub são o principal destino autorizado para fãs comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados com a aproximação de dezembro. Essa é sua melhor oportunidade para conseguir entradas para espetáculos esgotados da Broadway, lugares VIP no Madison Square Garden ou bons assentos para Trevor Noah no Beacon Theatre.

Se você não conseguiu comprar na venda inicial, plataformas como a StubHub são o principal destino autorizado para fãs comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados com a aproximação de dezembro. Essa é sua melhor oportunidade para conseguir entradas para espetáculos esgotados da Broadway, lugares VIP no Madison Square Garden ou bons assentos para Trevor Noah no Beacon Theatre. Entrada 100% digital: Quase todos os grandes locais de eventos de Nova York usam exclusivamente ingressos digitais. Você precisará de um smartphone com acesso à internet para apresentar seus ingressos nas catracas.

Quase todos os grandes locais de eventos de Nova York usam exclusivamente ingressos digitais. Você precisará de um smartphone com acesso à internet para apresentar seus ingressos nas catracas. Preços e segurança: Lembre-se de conferir os termos e condições de qualquer site de revenda. Usar plataformas confiáveis como a StubHub garante que sua compra esteja protegida pela Garantia FanProtect de 100% da empresa.

Como comprar passagens aéreas para sua viagem a Nova York em dezembro?

Visitar Nova York significa passar por um dos centros de transporte mais movimentados do mundo. A maioria dos fãs e turistas chega por um dos três principais aeroportos da região: Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR) ou Aeroporto LaGuardia (LGA).

Aeroporto Internacional JFK (Nova York): Principal porta de entrada para viajantes internacionais vindos de cidades europeias como Londres, Paris ou Frankfurt. Oferece acesso a Manhattan e Brooklyn por metrô, via AirTrain, e por aplicativos de transporte.

Principal porta de entrada para viajantes internacionais vindos de cidades europeias como Londres, Paris ou Frankfurt. Oferece acesso a Manhattan e Brooklyn por metrô, via AirTrain, e por aplicativos de transporte. Newark Liberty (Nova Jersey): Uma excelente alternativa, especialmente se seu roteiro inclui um jogo da NFL no MetLife Stadium ou se você vai ficar hospedado no lado oeste de Manhattan.

Uma excelente alternativa, especialmente se seu roteiro inclui um jogo da NFL no MetLife Stadium ou se você vai ficar hospedado no lado oeste de Manhattan. Aeroporto LaGuardia (Nova York): Principal opção para voos domésticos nos Estados Unidos, foi recentemente reformado e oferece acesso rápido a Midtown e Queens.

Recomendamos usar plataformas como o Skyscanner para acompanhar quedas nos preços. Companhias aéreas como Delta, JetBlue e British Airways são opções populares para a viagem à capital das festas de fim de ano da América do Norte.

Quanto custam os voos para Nova York em dezembro?

Os custos de viagem durante a temporada de festas devem ser altos. Voos partindo das principais cidades europeias ou da costa oeste dos Estados Unidos geralmente custam de US$ 400 a US$ 1.200 em dezembro. Reservar com antecedência é essencial para conseguir as melhores tarifas.

Data Origem Destino Custo estimado (USD) 5 de dezembro Londres (LHR) Nova York (JFK) US$ 750 10 de dezembro Los Angeles (LAX) Newark (EWR) US$ 450 18 de dezembro Paris (CDG) Nova York (JFK) US$ 850

Onde se hospedar durante sua viagem a Nova York em dezembro?

Com eventos espalhados por Manhattan, Brooklyn e até Nova Jersey, os visitantes devem procurar uma hospedagem que ofereça flexibilidade e conforto durante os meses frios de inverno.

Midtown Manhattan (para Broadway, MSG e passeios de Natal): Hospedar-se em Midtown coloca você no centro das atrações. O Radio City Christmas Spectacular, o Theater District, onde ficam os espetáculos da Broadway, e o Madison Square Garden, palco dos jogos dos Knicks e dos Rangers, estarão a uma curta caminhada. A região tem uma atmosfera movimentada, com acesso imediato às principais linhas de metrô e a pontos turísticos icônicos.

Downtown Brooklyn (para NBA e shows) Se seu roteiro inclui muitos jogos do Brooklyn Nets ou shows no Barclays Center, hospedar-se em Downtown Brooklyn oferece um ambiente mais descolado e um pouco mais tranquilo. Os hotéis boutique da região proporcionam vistas incríveis do horizonte da cidade e acesso fácil a Manhattan de metrô.

Como se locomover em Nova York?

Deslocar-se em dias de jogos, após as saídas dos teatros e em meio às multidões das festas de fim de ano exige conhecimento local:

Aplicativos de transporte: O Lyft é essencial nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Embora o metrô seja ótimo para deslocamentos durante o dia, chamar um Lyft é a opção mais segura, confortável e confiável para visitantes que saem tarde de eventos no Madison Square Garden ou voltam ao hotel após uma noite gelada de dezembro.

O Lyft é essencial nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Embora o metrô seja ótimo para deslocamentos durante o dia, chamar um Lyft é a opção mais segura, confortável e confiável para visitantes que saem tarde de eventos no Madison Square Garden ou voltam ao hotel após uma noite gelada de dezembro. Transporte público: Nova York tem uma ampla rede de metrô que funciona 24 horas por dia, operada pela MTA, e é extremamente útil para evitar o trânsito de fim de ano em Midtown. No entanto, a Penn Station, sob o MSG, ficará muito cheia após os jogos. Ter um aplicativo de transporte à mão é a alternativa ideal.

Como manter a conexão durante sua viagem a Nova York?

Viajar aos Estados Unidos significa precisar de um plano de dados que funcione assim que você desembarcar. Estar conectado é fundamental para mostrar seu ingresso digital da StubHub na entrada, usar o Google Maps para encontrar seu teatro ou chamar um Lyft depois do jogo.

Para evitar contas altas de roaming da sua operadora, a solução é um eSIM. Com a eSIM.sm, você pode ter dados de alta velocidade durante toda a viagem a partir de apenas alguns dólares. A ativação é simples, por meio de um código QR, para que você esteja conectado assim que chegar ao JFK ou a Newark. Também é fácil comprar mais dados se precisar, enquanto acompanha seu time favorito ou explora a cidade.

Principais atrações de Nova York em dezembro: