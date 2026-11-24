Nova York está pronta para voltar a brilhar no cenário mundial como um dos grandes destinos de férias de dezembro de 2026.

Depois de um outono espetacular, Nova York consolidou sua reputação como destino de inverno inesquecível, com atrações que vão das tradições natalinas mais famosas a jogos emocionantes da NBA, grandes sucessos da Broadway e apresentações de comédia ao vivo.

Quer você venha de outra região dos Estados Unidos ou de outro país, a GOAL apresenta o guia completo para garantir ingressos para os eventos, reservar voos para os aeroportos JFK ou Newark e encontrar a hospedagem ideal para sua viagem de inverno pelos cinco distritos da cidade.

Qual é a programação de eventos de Nova York em dezembro de 2026?

A GOAL traz um panorama ampliado das diversas opções de entretenimento disponíveis pela cidade em dezembro. De grandes shows a apresentações intimistas de comédia, confira a programação:

Data Evento Local Ingressos Terça-feira, 1º de dezembro Doja Cat Madison Square Garden Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro Wisin United Palace Theatre Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro Brent Faiyaz Barclays Center Ingressos Domingo, 6 de dezembro New York Giants x San Francisco 49ers MetLife Stadium Ingressos Terça-feira, 8 de dezembro The Compound and Friends Stage 1 at New World Stages Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro Z100 Jingle Ball Madison Square Garden Ingressos Sábado, 12 de dezembro Army x Navy, futebol americano MetLife Stadium Ingressos Domingo, 13 de dezembro Denver Broncos x New York Jets MetLife Stadium Ingressos Domingo, 13 de dezembro Boston Celtics x Brooklyn Nets Barclays Center Ingressos Terça-feira, 15, e quarta-feira, 16 de dezembro Trevor Noah Beacon Theatre Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro Brooklyn Nets x Dallas Mavericks Barclays Center Ingressos Quarta-feira, 16, e quinta-feira, 17 de dezembro Andrea Bocelli Madison Square Garden Ingressos Domingo, 20 de dezembro New York Islanders x New York Rangers UBS Arena, Elmont Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro Utah Jazz x New York Knicks Madison Square Garden Ingressos Sexta-feira, 25 de dezembro San Antonio Spurs x New York Knicks (dia de Natal) Madison Square Garden Ingressos Domingo, 27 de dezembro Brooklyn Nets x New York Knicks Madison Square Garden Ingressos Durante todo o mês de dezembro O Grande Gatsby Broadway Theatre Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro Detroit Red Wings x New York Rangers Madison Square Garden Ingressos De quarta-feira, 30 de dezembro, a sábado, 2 de janeiro Série de shows de Ano-Novo do Phish Madison Square Garden Ingressos Durante todo o mês de dezembro Radio City Christmas Spectacular Radio City Music Hall Ingressos Durante todo o mês de dezembro O Quebra-Nozes, de George Balanchine (New York City Ballet) David H. Koch Theater, Lincoln Center Ingressos Durante o mês de dezembro Alvin Ailey American Dance Theater (a partir de 2 de dezembro) New York City Center Ingressos

Como conseguir ingressos para os eventos de dezembro em Nova York?

Atualmente, a disponibilidade de ingressos nas vendas oficiais para os maiores eventos de fim de ano, como as sessões mais procuradas das Rockettes nos fins de semana ou os jogos dos Knicks na semana do Natal, está chegando ao nível mais baixo de todos os tempos. Com milhões de turistas chegando à cidade, as bilheterias estão sob forte pressão.

Veja o que você precisa saber:

O mercado de revenda está ativo: se você perdeu a venda inicial, plataformas como a StubHub são o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados com a chegada de dezembro. Essa é sua melhor chance de conseguir entrada para espetáculos esgotados da Broadway, assentos VIP no Madison Square Garden ou bons lugares para ver Trevor Noah no Beacon Theatre.

se você perdeu a venda inicial, plataformas como a StubHub são o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados com a chegada de dezembro. Essa é sua melhor chance de conseguir entrada para espetáculos esgotados da Broadway, assentos VIP no Madison Square Garden ou bons lugares para ver Trevor Noah no Beacon Theatre. Entrada 100% digital: quase todas as grandes casas de eventos de Nova York trabalham exclusivamente com ingressos digitais. Você precisará de um smartphone com acesso à internet para apresentar os ingressos nas catracas.

quase todas as grandes casas de eventos de Nova York trabalham exclusivamente com ingressos digitais. Você precisará de um smartphone com acesso à internet para apresentar os ingressos nas catracas. Preços e segurança: lembre-se de conferir os termos e condições de qualquer site de revenda. Comprar em plataformas confiáveis, como a StubHub, garante que sua compra esteja protegida pela Garantia FanProtect de 100% da empresa.

Como comprar passagens aéreas para sua viagem a Nova York em dezembro?

Uma visita a Nova York envolve passar por um dos centros de transporte aéreo mais movimentados do mundo. A maioria dos fãs e turistas desembarcará em um dos três principais aeroportos da região: John F. Kennedy International (JFK), Newark Liberty International (EWR) ou LaGuardia (LGA).

JFK International (Nova York): é o principal aeroporto para viajantes internacionais vindos de cidades europeias como Londres, Paris ou Frankfurt. Oferece acesso direto de metrô, por meio do AirTrain, e por aplicativos de transporte a Manhattan e Brooklyn.

é o principal aeroporto para viajantes internacionais vindos de cidades europeias como Londres, Paris ou Frankfurt. Oferece acesso direto de metrô, por meio do AirTrain, e por aplicativos de transporte a Manhattan e Brooklyn. Newark Liberty (Nova Jersey): uma excelente alternativa, especialmente se o seu roteiro incluir um jogo da NFL no MetLife Stadium ou se você for se hospedar no lado oeste de Manhattan.

uma excelente alternativa, especialmente se o seu roteiro incluir um jogo da NFL no MetLife Stadium ou se você for se hospedar no lado oeste de Manhattan. Aeroporto LaGuardia (Nova York): a principal opção para voos domésticos nos Estados Unidos. Recém-reformado, oferece acesso rápido a Midtown e Queens.

Recomendamos usar plataformas como o Skyscanner para acompanhar quedas de preço. Companhias como Delta, JetBlue e British Airways são opções populares para viajar à capital norte-americana das festas de fim de ano.

Quanto custam os voos para Nova York em dezembro?

Os custos de viagem durante a temporada de festas devem ser altos. Voos saindo de grandes centros europeus ou da costa oeste dos Estados Unidos geralmente custam entre US$ 400 e US$ 1.200 em dezembro. Reservar com antecedência é essencial para conseguir as melhores tarifas.

Data Origem Destino Custo estimado (USD) 5 de dezembro Londres (LHR) Nova York (JFK) US$ 750 10 de dezembro Los Angeles (LAX) Newark (EWR) US$ 450 18 de dezembro Paris (CDG) Nova York (JFK) US$ 850

Onde se hospedar durante sua viagem a Nova York em dezembro?

Com eventos espalhados por Manhattan, Brooklyn e até Nova Jersey, os visitantes devem procurar hospedagens que ofereçam praticidade e conforto nos meses frios de inverno.

Midtown Manhattan (para Broadway, Madison Square Garden e passeios de Natal): hospedar-se em Midtown coloca você no centro dos acontecimentos. Dá para ir a pé ao Radio City Christmas Spectacular, ao distrito dos teatros para assistir aos espetáculos da Broadway e ao Madison Square Garden para os jogos dos Knicks e dos Rangers. A região tem uma atmosfera movimentada, acesso imediato às principais linhas de metrô e pontos turísticos emblemáticos.

Downtown Brooklyn (para NBA e shows) Se o seu roteiro estiver cheio de jogos do Brooklyn Nets ou shows no Barclays Center, hospedar-se em Downtown Brooklyn oferece um ambiente mais descolado e um pouco mais tranquilo. Os hotéis boutique da região proporcionam vistas incríveis do horizonte da cidade e acesso fácil a Manhattan de metrô.

Como circular por Nova York?

Para lidar com os dias de jogo, a saída dos teatros e as multidões da temporada de festas, vale conhecer as opções locais:

Transporte por aplicativo: o Lyft é essencial nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Embora o metrô seja ótimo para deslocamentos durante o dia, pedir um Lyft é a opção mais segura, confortável no frio e confiável para quem sai tarde de eventos no Madison Square Garden ou volta ao hotel depois de uma noite gelada de dezembro.

o Lyft é essencial nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Embora o metrô seja ótimo para deslocamentos durante o dia, pedir um Lyft é a opção mais segura, confortável no frio e confiável para quem sai tarde de eventos no Madison Square Garden ou volta ao hotel depois de uma noite gelada de dezembro. Transporte público: Nova York tem uma extensa rede de metrô que funciona 24 horas por dia, operada pela MTA, e ajuda muito a evitar o trânsito de fim de ano em Midtown. Ainda assim, a Penn Station, sob o Madison Square Garden, fica lotada após os jogos. Ter um aplicativo de transporte à mão é a alternativa ideal.

Como se manter conectado durante sua viagem a Nova York?

Para viajar aos Estados Unidos, você precisa de um plano de dados que funcione assim que desembarcar. Estar conectado é fundamental para apresentar seu ingresso digital da StubHub na entrada, usar o Google Maps para encontrar seu teatro ou chamar um Lyft depois do jogo.

Para evitar contas elevadas de roaming da sua operadora, a solução é um eSIM. Com a eSIM.sm, você pode ter dados de alta velocidade durante toda a viagem a partir de poucos dólares. A ativação é simples, por meio de um código QR, para que você esteja online assim que chegar ao JFK ou a Newark. Se precisar de mais dados enquanto acompanha seu time favorito ou explora a cidade, é fácil adicionar uma recarga.

Principais atrações de Nova York para acompanhar em dezembro: