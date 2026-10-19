Como conseguir ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27: calendário da fase de liga, preços e mais

O Real Madrid conquistou seu 15º título da Champions League (antiga Copa dos Campeões da Europa) em 2024. Nem mesmo a vantagem de oito títulos sobre o segundo colocado no ranking histórico da competição impede o clube de buscar mais troféus. Você pode se juntar à torcida vestida de branco no Bernabéu e em outros estádios reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Champions League nas duas últimas temporadas, a torcida madridista acompanhou confrontos épicos, incluindo vitórias memoráveis em casa contra Manchester City (3 a 0), Monaco (6 a 1) e Borussia Dortmund (5 a 2).

Os torcedores podem esperar mais duelos emocionantes durante a fase de liga desta temporada. A equipe de José Mourinho enfrentará RB Leipzig, Arsenal e PSV, entre outros adversários. O Real Madrid também visitará Londres pela segunda vez, já que o Shakhtar Donetsk o receberá no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, no confronto de 27 de janeiro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Real Madrid na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os próximos jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Real Madrid x RB Leipzig Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (19h45) AEK Atenas x Real Madrid Ingressos Estádio Agia Sophia (fora) Terça-feira, 24 de novembro (21h) Real Madrid x PSV Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Ingressos Emirates Stadium (fora) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Real Madrid x LASK Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Shakhtar Donetsk x Real Madrid Ingressos Stamford Bridge, Londres (fora)

Como comprar ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Real Madrid na Champions League podem ser comprados pela internet nos canais de venda do clube, Real Madrid Tickets e Entradas. Eles não são colocados à venda com meses de antecedência. Em vez disso, o clube inicia as vendas cerca de 10 a 12 dias antes de cada partida, seguindo uma ordem rigorosa de períodos de prioridade:

1. Fase 1: sócios do clube: têm a primeira oportunidade de compra, geralmente cerca de duas semanas antes do início da partida.

2. Fase 2: membros Madridista Premium: os titulares do cartão têm o período exclusivo seguinte, geralmente de 7 a 8 dias antes do início da partida.

3. Fase 3: público geral: os ingressos restantes são disponibilizados ao público geral aproximadamente de 4 a 6 dias antes do jogo.

Nos jogos da Champions League com alta procura, os ingressos frequentemente se esgotam durante as fases destinadas aos membros, restando poucos ou nenhum para a venda ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para os jogos do Real Madrid, quem deseja assistir a uma partida da Champions League pode considerar plataformas de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League?

Os ingressos oficiais de entrada geral para os jogos do Real Madrid na Champions League costumam custar a partir de € 100 nas partidas da fase de liga. Dependendo da localização do assento e da fase da competição, os preços sobem consideravelmente, chegando a € 300 ou € 400 ou mais para assentos comuns em posições privilegiadas. Os pacotes VIP oficiais custam a partir de € 375.

O Real Madrid divide seus jogos em casa em categorias que determinam os preços-base:

Categoria A : reservada para confrontos decisivos, como El Clásico ou jogos do mata-mata da Champions League. Os preços oficiais dos assentos comuns nessas partidas costumam ser de 20% a 50% ou mais superiores aos das fases anteriores, de grupos ou de liga.

Categoria B : jogos regulares da fase de liga europeia, como confrontos contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e partidas de maior destaque nas competições nacionais.

Descontos para membros : sócios oficiais do clube e membros Madridista Premium recebem desconto de 20% a 30% sobre os preços oficiais para o público geral ao comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid.

Acompanhe o site oficial do Real Madrid para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Real Madrid na Champions League

Os jogos recentes do Real Madrid em casa pela Champions League têm sido movimentados. Cada uma das últimas seis partidas europeias da equipe no Bernabéu teve pelo menos três gols. Confira os resultados do clube na competição em 2026:

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 14 de outubro de 2026 Fase de liga: Roma 4 a 3 (vitória) Stadio Olimpico (Roma) 8 de setembro de 2026 Fase de liga: Inter de Milão 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Bayern de Munique 3 a 4 (derrota) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Bayern de Munique 1 a 2 (derrota) Bernabéu (Madri) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Manchester City 1 a 2 (derrota) Etihad Stadium (Manchester) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Manchester City 3 a 0 (vitória) Bernabéu (Madri) 25 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de volta): Benfica 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 17 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de ida): Benfica 1 a 0 (vitória) Estádio da Luz (Lisboa) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Benfica 2 a 4 (derrota) Estádio da Luz (Lisboa) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Monaco 6 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri)







