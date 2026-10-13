O Paris Saint-Germain quer se tornar o quarto time da história, depois de Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões/Champions League. Você já pode comprar ingressos para acompanhar o PSG na Champions League 2026/27.

O gigante francês busca voltar a brilhar no cenário continental depois de dar sequência à memorável vitória por 5-0 sobre a Inter de Milão na final da Champions League de 2025 com um triunfo sobre o Arsenal nos pênaltis na decisão de 2026, em Budapeste.

O elenco repleto de estrelas de Luis Enrique tentará manter o embalo após abrir a atual campanha na Champions League com uma goleada por 6-1 sobre o Slovan Bratislava, em Paris. Com confrontos na fase de liga contra Manchester City, Barcelona, Roma e Aston Villa, entre outros, ainda por vir, os próximos meses prometem ser eletrizantes no cenário europeu.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Paris Saint-Germain na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os jogos do PSG na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Qua., 14 de outubro (20h) Manchester City x PSG Ingressos Etihad Stadium (fora) Ter., 20 de outubro (21h) PSG x Barcelona Ingressos Parc des Princes (casa) Ter., 3 de novembro (21h) Villarreal x PSG Ingressos Estadio de la Cerámica (fora) Qua., 25 de novembro (21h) PSG x AS Roma Ingressos Parc des Princes (casa) Ter., 8 de dezembro (20h) Aston Villa x PSG Ingressos Villa Park (fora) Qua., 20 de janeiro (21h) Como 1907 x PSG Ingressos Estádio Giuseppe Sinigaglia (fora) Qua., 27 de janeiro (21h) PSG x Galatasaray Ingressos Parc des Princes (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do PSG na Champions League

Há várias opções de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas individuais até pacotes de hospitalidade. Para comprá-los, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale consultar o site regularmente para conferir informações sobre as vendas, as datas de liberação e a disponibilidade dos ingressos. Eles costumam ser disponibilizados on-line algumas semanas antes de cada partida, e talvez seja necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Ser sócio do clube também dá prioridade na compra de ingressos para os jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para os jogos do PSG aparecem com a indicação “Grand Public”, significa que estão à venda para o público em geral e que não é preciso ser sócio para comprá-los. Antes dessa etapa, os torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes de os ingressos do Paris Saint-Germain entrarem em venda geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o PSG, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do PSG na Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos avulsos para os jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes, os preços para adultos geralmente variam de€ 40 a € 280 na compra direta com o clube. Os valores para a temporada 2026/27, porém, devem ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, pois podem mudar de um ano para outro, especialmente com o aumento da procura impulsionado pelo sucesso contínuo do clube na Europa.

O preço varia conforme o adversário e o lugar no estádio. Os ingressos mais baratos para os jogos do PSG geralmente ficam atrás do gol, na arquibancada Virage Boulogne.

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do PSG na Champions League

O PSG espera ter um desempenho mais consistente na fase de liga da Champions League nesta temporada. Apesar de conquistar o título pelo segundo ano consecutivo, o time sofreu duas derrotas, para Bayern de Munique e Sporting CP, e empatou duas vezes na fase de grupos. Com isso, ficou fora das oito primeiras posições e precisou disputar os playoffs da fase eliminatória.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Slovan Bratislava 6-1 (vitória) Parc des Princes (Paris) 30 de maio de 2026 Final: Arsenal 1-1 após a prorrogação (vitória por 4-3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapeste) 6 de maio de 2026 Semifinais (jogo de volta): Bayern de Munique 1-1 (empate) Allianz Arena (Munique) 28 de abril de 2026 Semifinais (jogo de ida): Bayern de Munique 5-4 (vitória) Parc des Princes (Paris) 14 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Liverpool 2-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Liverpool 2-0 (vitória) Parc des Princes (Paris) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Chelsea 3-0 (vitória) Stamford Bridge (Londres) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Chelsea 5-2 (vitória) Parc des Princes (Paris) 25 de fevereiro de 2026 Playoffs da fase eliminatória (jogo de volta): Monaco 2-2 (empate) Parc des Princes (Paris) 17 de fevereiro de 2026 Playoffs da fase eliminatória (jogo de ida): Monaco 3-2 (vitória) Stade Louis II (Mônaco) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Newcastle 1-1 (empate) Parc des Princes (Paris) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



