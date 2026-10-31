O Paris Saint-Germain busca se tornar o quarto time da história, depois de Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões/Champions League. Você já pode comprar ingressos para acompanhar o time na Champions League de 2026/27.

O gigante francês quer voltar a brilhar no cenário continental depois de, em 2025, vencer a Inter de Milão por impressionantes 5 a 0 na final da Champions League e, em 2026, derrotar o Arsenal nos pênaltis na decisão em Budapeste.

O elenco repleto de estrelas de Luis Enrique tentará manter o embalo após abrir a atual campanha na Champions League com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava e vitórias por 4 a 2 sobre Manchester City e Barcelona. Com jogos da fase de liga contra Villarreal, Roma e Aston Villa, entre outros, ainda por disputar, os próximos meses prometem muita emoção no cenário europeu.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Paris Saint-Germain na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do PSG na Champions League de 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 3 de novembro (21h) Villarreal x PSG Ingressos Estadio de la Cerámica (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) PSG x AS Roma Ingressos Parc des Princes (em casa) Terça-feira, 8 de dezembro (20h) Aston Villa x PSG Ingressos Villa Park (fora de casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Como 1907 x PSG Ingressos Estádio Giuseppe Sinigaglia (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) PSG x Galatasaray Ingressos Parc des Princes (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do PSG na Champions League

Há várias opções de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas para partidas individuais até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de venda do PSG.

Vale consultar o site regularmente para conferir informações sobre as vendas, as datas de liberação dos ingressos e a disponibilidade. Muitas vezes, os ingressos são disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Quem é sócio do clube também tem prioridade para garantir lugares nos jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para jogos do PSG aparecem com a indicação “Grand Public”, isso significa que estão à venda para o público geral e que não é preciso ser sócio para comprá-los. Antes dessa etapa, torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes que os ingressos do Paris Saint-Germain sejam disponibilizados ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o PSG, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do PSG na Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos para jogos individuais do Paris Saint-Germain no Parc des Princes, os preços para adultos geralmente variam de € 40 a € 280 na compra direta com o clube. Os valores para a temporada 2026/27, porém, devem ser confirmados no portal oficial de venda do PSG, pois podem mudar de um ano para outro, especialmente diante da demanda crescente impulsionada pelo sucesso contínuo do clube na Europa.

O preço varia de acordo com o adversário e o setor do estádio. Os ingressos mais baratos para os jogos do PSG geralmente ficam atrás do gol, na arquibancada Virage Boulogne.

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do PSG na Champions League

O PSG espera ter um desempenho mais consistente na fase de liga da Champions League nesta temporada. Apesar de conquistar o título pelo segundo ano consecutivo, o time sofreu duas derrotas (contra Bayern de Munique e Sporting CP) e empatou duas vezes na fase de grupos. Com isso, ficou fora das oito primeiras posições e precisou disputar os playoffs do mata-mata.