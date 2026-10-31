Como conseguir ingressos para os jogos do Manchester City na Champions League 2026/27: onde comprar, preços, partidas da fase de liga e mais

Desde que ergueu o troféu da Champions League ao fim da temporada 2022/23, o Manchester City não conseguiu passar das quartas de final da competição. Será que o clube voltará a brilhar em campo na Europa? Você já pode reservar ingressos para os próximos jogos da Champions League.

Ingressos para o Manchester City na Champions LeagueReserve agora

Com grandes confrontos pela fase de liga contra Napoli, Barcelona e Sporting, entre outros, os torcedores do City têm pela frente noites europeias eletrizantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir seu lugar nos próximos jogos do Manchester City na Champions League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Manchester City na Champions League

Data (horário local) Jogo Estádio Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) RB Leipzig x Manchester City Red Bull Arena (fora de casa) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Manchester City x Napoli Etihad Stadium (em casa) Ingressos Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Camp Nou (fora de casa) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Lens x Manchester City Stade Bollaert-Delelis (fora de casa) A definir Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Manchester City x Sporting CP Etihad Stadium (em casa) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Manchester City na Champions League

Os ingressos para os jogos do Manchester City raramente chegam à venda geral. O clube tem uma torcida fiel, e os lugares no Etihad se esgotam rapidamente.

Nos jogos da Premier League, 46 mil dos 53.400 lugares do estádio já são ocupados por detentores de ingressos de temporada. É muito provável que você precise de uma associação ao Manchester City (Matchday Member) para comprar ingressos para essas partidas diretamente com o clube.

Pode haver exceções nos jogos da fase de liga da Champions League ou em partidas da Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga Inglesa, quando a procura costuma ser menor. Ainda assim, não há garantias, e a disponibilidade varia.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Manchester City, quem deseja assistir a um jogo da Champions League pode considerar plataformas de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Manchester City na Champions League?

Se você comprar ingressos para jogos da Champions League no Etihad Stadium diretamente com o clube, os preços para adultos vão de £ 25 (nível 0 do Setor Família e níveis 0 e 3 do Setor Sul) a £ 50 (assentos premium sem serviços de hospitalidade na seção 93:20). Os preços dos ingressos com desconto também variam: pessoas com mais de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagam entre £ 22 e £ 37, enquanto menores de 18 anos podem entrar por apenas £ 10 no Setor Família ou pagar até £ 25 na seção 93:20.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Nas plataformas de revenda, como a StubHub, há ingressos disponíveis atualmente a partir de £ 95.

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Quais pacotes de hospitalidade do Manchester City estão disponíveis para os jogos da Champions League?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester City também são uma ótima maneira de quem não é associado garantir lugar nos jogos. Eles costumam demorar mais para esgotar do que os ingressos vendidos diretamente e os oferecidos nas plataformas de revenda, por isso podem ser uma boa opção quando as alternativas são limitadas.

Confira uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para os jogos do Manchester City no Etihad Stadium:

The Mancunian (a partir de £ 390)

Uma dose da cultura de Manchester, com música ao vivo e decoração local. O pacote inclui um cardápio inspirado nas brasseries e bebidas disponíveis para compra no dia ou por meio de pacotes reservados com antecedência.

The Tunnel Club (a partir de £ 570)

(The Tunnel Club Premier: a partir de £ 870)

O acesso aos bastidores permite receber o elenco do MCFC na chegada. Há também um cardápio contemporâneo com produtos da estação, bebidas incluídas e assentos executivos acolchoados. Entre os extras estão entrevistas ao vivo no espaço reservado, música com DJ e um quiz com prêmios no mesmo espaço.

Backstage (a partir de £ 1.140)

Uma versão ampliada da experiência do 'Tunnel Club'. Vá aos bastidores e acompanhe de perto toda a preparação no dia do jogo, incluindo uma conversa exclusiva com um integrante da equipe de operações do time principal de Pep e uma visita aos bastidores do estádio com um ídolo do clube.

História do Etihad Stadium

O City of Manchester Stadium, atualmente conhecido como Etihad Stadium por motivos de patrocínio, é a casa do Manchester City desde 2003. O estádio havia sido inaugurado oficialmente um ano antes, como palco central dos Jogos da Commonwealth de 2002.

Atualmente, tem capacidade para 53.600 pessoas, o que o torna o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra e o 11º maior do Reino Unido. Além de receber principalmente os jogos do Manchester City, o Etihad também sediou a final da Copa da Uefa de 2008, partidas da seleção inglesa de futebol, jogos de rugby league, lutas de boxe, partidas da seleção inglesa de rugby union e shows.