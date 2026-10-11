Desde que ergueu o troféu da Champions League ao fim da temporada 2022/23, o Manchester City não conseguiu passar das quartas de final da competição. Será que a equipe voltará a brilhar em campo na Europa? Você já pode comprar ingressos para os próximos jogos da Champions League.

Ingressos para jogos do Manchester City na Champions LeagueCompre agora

Com grandes confrontos pela fase de liga contra Paris Saint-Germain, Napoli e Barcelona, entre outros, a torcida do City deve viver noites europeias eletrizantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Manchester City na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Manchester City na Champions League

Data (horário local) Jogo Estádio Ingressos Quarta-feira, 14 de outubro (20h) Manchester City x Paris Saint-Germain Etihad Stadium (em casa) Ingressos Terça-feira, 20 de outubro (20h) Manchester City x AEK Atenas Etihad Stadium (em casa) Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) RB Leipzig x Manchester City Red Bull Arena (fora de casa) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Manchester City x Napoli Etihad Stadium (em casa) Ingressos Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Camp Nou (fora de casa) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Lens x Manchester City Stade Bollaert-Delelis (fora de casa) A definir Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Manchester City x Sporting CP Etihad Stadium (em casa) Ingressos

Como comprar ingressos para jogos do Manchester City na Champions League

Os ingressos para jogos do Manchester City raramente chegam à venda geral. O clube tem uma torcida fiel, e os lugares no Etihad se esgotam rapidamente.

Nos jogos da Premier League, 46.000 dos 53.400 lugares do estádio já estão ocupados por quem tem ingresso para a temporada. Muito provavelmente, será necessário ter uma associação ao Manchester City (Matchday Member) para comprar ingressos para esses jogos diretamente com o clube.

Pode haver exceções para partidas da fase de liga da Champions League ou da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa, quando a procura tende a ser menor. Não há garantias, porém, e a disponibilidade varia.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para jogos do Manchester City, quem deseja assistir a uma partida da Champions League pode considerar plataformas de revenda, como a StubHub, que podem oferecer a melhor chance de consegui-los.

Quanto custam os ingressos para jogos do Manchester City na Champions League?

Para quem compra diretamente com o clube ingressos para jogos da Champions League no Etihad Stadium, os preços para adultos vão de £ 25 (nível 0 do Setor Família e níveis 0 e 3 do Setor Sul) a £ 50 (assentos premium sem serviços de hospitalidade na seção 93:20). Os preços dos ingressos com desconto também variam: maiores de 65 anos e pessoas de 18 a 21 anos pagam entre £ 22 e £ 37, enquanto menores de 18 anos podem pagar a partir de £ 10 no Setor Família ou até £ 25 na seção 93:20.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de £ 95.

Ingressos para jogos do Manchester City na Champions LeagueCompre agora

Quais pacotes de hospitalidade do Manchester City estão disponíveis para jogos da Champions League?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester City também são uma ótima forma de garantir lugares para quem não é associado ao clube. Eles tendem a demorar mais para se esgotar do que os ingressos vendidos diretamente e nas plataformas de revenda, por isso podem ser uma boa escolha quando as outras opções são limitadas.

Confira uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para jogos do Manchester City no Etihad Stadium:

The Mancunian (a partir de £ 390)

Uma dose da cultura de Manchester, com música ao vivo e decoração local. O pacote oferece um cardápio inspirado em brasseries e bebidas que podem ser compradas no dia ou por meio de pacotes reservados antecipadamente.

The Tunnel Club (a partir de £ 570)

(The Tunnel Club Premier: a partir de £ 870)

Acesso aos bastidores para receber o elenco do MCFC na chegada. Há também um cardápio contemporâneo com ingredientes da estação, bebidas incluídas e assentos executivos acolchoados. Entre os atrativos adicionais estão entrevistas ao vivo no próprio espaço, música com DJ e um quiz com prêmios no local.

Backstage (a partir de £ 1.140)

Uma experiência superior à do «Tunnel Club». Vá aos bastidores e acompanhe de perto toda a preparação para o jogo, incluindo uma conversa privada com um integrante da equipe de operações do time principal de Pep e uma visita aos bastidores do estádio com uma lenda do clube.

História do Etihad Stadium

O City of Manchester Stadium, atualmente conhecido como Etihad Stadium por motivos de patrocínio, é a casa do Manchester City desde 2003. Ele havia sido inaugurado oficialmente um ano antes, pois foi o principal palco dos Jogos da Commonwealth de 2002.

Atualmente, tem capacidade para 53.600 pessoas, o que o torna o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra e o 11º maior do Reino Unido. Além de receber principalmente jogos do Manchester City, o Etihad também sediou a final da Copa da UEFA de 2008, jogos da seleção inglesa de futebol, partidas de rugby league, lutas de boxe, jogos da seleção inglesa de rugby union e shows musicais.