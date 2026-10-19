Arne Slot pode ter deixado o comando do Liverpool após uma campanha abaixo do esperado na temporada passada, mas ao menos ajudou a garantir a classificação do clube para a Champions League. Você já pode comprar ingressos para uma grande noite europeia em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, a torcida do Liverpool espera reviver a magia das recentes campanhas europeias. Na era Klopp, o clube chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou o título continental pela sexta vez em sua história em 2019, após vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool começou a campanha da Champions League na temporada passada com uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid e terminou a fase de liga em 3º lugar. O clube espera que isso seja um bom presságio, já que também iniciou sua trajetória europeia com uma vitória sobre o Atlético de Madrid de Diego Simeone em Anfield neste mês de setembro. Com confrontos contra Inter de Milão, Porto e Villarreal, entre outros, ainda pela frente, a torcida do Liverpool terá jogos europeus empolgantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Terça-feira, 20 de outubro (20h) Liverpool x Villarreal Ingressos Anfield (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (20h45) Fenerbahçe x Liverpool Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (fora) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool A definir San Siro (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente na página de venda de ingressos do clube ou por meio do programa de ingressos para copas e das vendas para sócios. Também é possível adquirir ingressos específicos de hospitalidade do LFC sem precisar dos créditos exigidos dos sócios para a compra de ingressos comuns.

É necessário ter uma adesão oficial ativa ao programa de sócios do LFC (Full, Light ou Junior) para participar das vendas e dos sorteios de ingressos destinados aos sócios. Os ingressos para a Champions League e as copas são distribuídos pelo Auto Cup Scheme aos torcedores elegíveis ou por vendas e sorteios para sócios específicos de cada partida.

As vendas iniciais e as inscrições para os sorteios de ingressos dos jogos da Champions League começaram em julho, junto com o calendário de vendas da temporada do clube, com etapas adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Liverpool, quem pretende assistir a um jogo da Champions League pode considerar sites de revenda, como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £ 30 a mais de £ 60 na temporada 2026/27. O clube limitou os aumentos dos ingressos comuns a 3% nesta temporada, e os preços ficarão congelados na temporada 2027/28. Os ingressos para torcedores locais no setor superior da arquibancada principal continuam com o preço de £ 9, sem aumento.

O Liverpool não classifica os jogos da Champions League de forma diferente das partidas comuns da Premier League para definir os preços básicos. Em vez disso, os valores nominais dependem apenas da categoria, da arquibancada e do setor específico em Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Principais características Arquibancada principal (setores centrais) £ 62 (mais alto) Mais perto dos bancos de reservas e das instalações modernas, com vista panorâmica privilegiada Arquibancada principal (setor superior) £ 31 a £ 55 Vista elevada do campo e setor reservado para os “ingressos locais” de £ 9 Arquibancada Sir Kenny Dalglish £ 55 a £ 60 Assentos na lateral do campo, em frente à arquibancada principal, com a vista clássica das transmissões The Kop £ 39 a £ 44 A arquibancada mais famosa pela torcida local que canta, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Arquibancada Anfield Road (setores inferior e superior) £ 31 a £ 54 Em frente à Kop, conta com um setor para jovens adultos recém-implantado (até 24 anos)

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £ 175 a mais de £ 400 por assento. Eles incluem assentos de categoria superior na arquibancada principal ou na Anfield Road End, acesso a áreas de convivência e refeição antes do jogo (por exemplo, no Brodies Sports Bar, no The Boot Room Restaurant ou no The Carlsberg Dugout).

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e os sites de revenda, como StubHub e Ticombo, para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas campanhas europeias recentes, os jogos do Liverpool terminaram sempre em vitória ou derrota. Surpreendentemente, o clube está há 45 partidas (na Champions League e na Liga Europa) sem empatar. O último empate foi contra o Benfica, em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Local 14 de outubro de 2026 Fase de liga: LASK 6-3 (vitória) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2-1 (vitória) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Quartas de final (volta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (ida): PSG 0-2 (derrota) Parc des Princes (Paris) 18 de março de 2026 Oitavas de final (volta): Galatasaray 4-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 10 de março de 2026 Oitavas de final (ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Istambul) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Marseille 3-0 (vitória) Stade Vélodrome (Marselha)



